Une unique lueur : le retour familier et réjouissant d’Adamsberg

La cuvée Vargas est un bon cru : un roman sans surprise, assez convenu, mais qui ne décevra donc pas les fans d'Adamsberg et de cette auteure, spécialiste des dialogues décalés, un brin déjantés : quand la poésie affleure du sous-jacent au-delà des apparences de notre monde que l'on croit rationnel.
Le 15/07/2026 à 11:20 par Bruno Ménétrier
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15/07/2026 à 11:20
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Ah, Fred Vargas, cette dame élégante est tout un poème !
Elle fait partie, un peu comme Connelly pour citer un tout autre exemple, de ces auteur(e)s prolifiques que l'on connait depuis des années, qui creusent un unique filon qui semble sans fin, qui lassent un peu aussi, à force. Alors on a compris qu'il ne faut peut-être plus lire tous les épisodes, qu'il faut sauter quelques étapes parfois, laisser passer un peu de temps, pour conserver intact le plaisir indicible de revenir de temps à autre à ces premières amours.
Cette fois, l'auteure nous a un peu aidé puisqu'elle s'est faite un peu recluse et que son dernier roman (Sur la dalle) date tout de même d'il y a 3 ans. Allez, voilà c'est bon, on peut se précipiter aujourd'hui sur Une unique lueur, assuré de retrouver Fred Adamsberg et Jean-Baptiste Vargas, tous deux au meilleur de leur forme.
On ne présente plus le commissaire Adamsberg et ses divagations brumeuses, sa pensée diffuse, ce « pelleteux de nuages » qui a le don de nous faire toucher le tissu erratique qui sous-tend le monde que nous croyons rationnel. C'est pas du fantastique ou du surnaturel mais, comment dire, plutôt l'art de naviguer dans des eaux troubles et de discerner les connexions, les « jonctionnements », dans le monde sous-jacent, au-delà des apparences.
« Vous me suivez ? Non, à l’évidence, personne ne le suivait. »
Nous non plus, mais bon sang, quel plaisir que ces dialogues pétillants, résolument déjantés, joliment décalés, qui viennent nous chatouiller l'esprit.
Et puis il y a la fameuse équipe, toujours fidèle au poste (de police).
Le serviable Estalère et l'art du café, Froissy et son bureau-épicerie, Danglard, son érudition et son vin blanc, Retancourt et sa robustesse de tank empathique, Mercadet le geek endormi...
Retrouver tous ces personnages à chaque épisode est un plaisir à part entière. Et si l'intrigue est au rendez-vous, c'est un festival.
Cette fois il s'agit du meurtre d'une jeune femme, une très belle jeune femme - elle était mannequin - qui va rappeler celui d'une autre tout aussi belle jeune femme survenu quelques années plus tôt et jamais élucidé : le modus operandi est le même.
— Operandi.
— Pourquoi ne le dit-on pas en français ? Mode opératoire ?
— C’est comme cela.
— Ah bien. Même modus operandi et même signature.
Suivons les chiens (il y en a aussi) sur la piste avec Adamsberg et son équipe.
Le lecteur aura l'occasion de réviser sa botanique avec ces belles ancolies « puissant symbole de l’amour parfait, de la pureté et de l’Esprit saint », sa littérature avec la poésie de Nerval aussi ésotérique que romantique, égaré dans la « quête obsessionnelle, et même folle, d’un éternel féminin », et même sa culture cinéma avec l’âge d’or d’Hollywood à la fin des années 40... Quel programme culturel !
La cheffe d'orchestre Vargas a, une fois de plus, réuni tout ses musiciens au complet avec notamment Jean-Baptiste Adamsberg comme premier violon, Adrien Danglard pour donner le "la" et le voisin Lucio au contre-chant. Chacun joue sa partition avec conviction et personnalité, parfois avec perspicacité.
La mélodie n'est pas très originale, mais c'est une musique que l'on connait, un air qu'on aime bien et qu'on se surprend parfois à fredonner en souriant.
L'auteure aime bien faire voyager son commissaire : Les vents de Neptune l'avaient poussé jusqu'au Québec, Un lieu incertain lui avait donné rendez-vous en Serbie et le voici cette fois à Los Angeles (Hollywood oblige). Chacun de ces voyages est le prétexte à un amusant choc des cultures et à quelques dialogues décalés par le jet-lag.
Honnêtement, l'écriture de Fred Vargas est toujours aussi précise, soutenue et agréable mais il faut reconnaître que tout cela est un peu convenu et ne se montre guère surprenant : mais, justement, c'est ce qui en fait une lecture idéale pour tous les fans d'Adamsberg qui vont pouvoir se régaler sur les plages cet été.
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
Paru le 08/04/2026
522 pages
Flammarion
23,00 €
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06/07/2026, 11:32
Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, paraîtra le 19 août aux éditions Rivages. Dans ce roman, un écrivain franco-russe retourne dans sa ville natale après vingt ans d'absence afin de comprendre les circonstances de la mort de sa mère. Ce voyage, nourri par les souvenirs, la culpabilité et la quête de justice, devient une exploration de la mémoire et des frontières entre vengeance, pardon et responsabilité.
06/07/2026, 09:29
Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.
06/07/2026, 08:23
Suzanne Valadon, l'insoumise, d'Agnès Clancier, paraîtra le 25 août aux éditions des Instants. Ce roman biographique retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste majeure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en revenant sur son ascension dans un univers artistique largement dominé par les hommes et sur l'affirmation d'une liberté qui irrigue toute son œuvre.
06/07/2026, 07:14
Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.
Par François Ouellet
05/07/2026, 09:00
« Aucune histoire ne devrait débuter de cette façon », se dit Cécile Blain, cinquante-six ans, en jetant un ultime regard sur son appartement vide. Après un divorce, elle s’apprête à déménager le dernier vestige de sa vie passée : sa bibliothèque.
05/07/2026, 08:00
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