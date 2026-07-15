Fille de : Anne Pitteloud démonte le mythe du grand écrivain

« À force, je suis devenue muette et invisible. » Dès les premières pages, Chloé Monnay annonce la couleur : elle va parler. Dire ce qu’elle a caché, ce qu’elle a écrit, ce qu’elle a volé peut-être, ou repris à celui qui occupait toute la pièce avant même d’être mort.

Son père, Christian Monnay, fut un écrivain immense : deux romans, des prix, des ventes, puis trois décennies de silence dans une vieille maison où chacun marchait à pas feutrés. Sa mère, Céline, aveugle depuis une agression longtemps tue, a vécu auprès de ce grand homme en croyant à l’œuvre à venir. Richard Berlioz, l’éditeur, attend le trésor posthume. Les journalistes aussi. Chloé, elle, écrit depuis des années sans oser montrer ses textes. « Ne pas les faire lire, c’était continuer à rêver, à espérer. »

Le nid d’aigle était vide

Anne Pitteloud construit d’abord un décor formidable : funérailles littéraires, famille endeuillée, éditeur déjà en chasse, journalistes avides de secret, grande maison qui prend l’eau, bureau perché dans un ancien pigeonnier. Toute l’enfance de Chloé tient dans une consigne : « Prière de ne pas déranger. »

Il fallait se taire, laisser le père travailler, ne pas troubler l’œuvre. La petite fille portait le thé, regardait les volumes reliés sur l’étagère, imaginait des romans splendides à partir de titres mystérieux. Le culte domestique du génie s’est donc nourri de silences, de portes fermées et de phrases jamais lues.

Puis vient la scène parfaite : Chloé ouvre les manuscrits. Les titres promettent des mondes. Les reliures sont là. Le nom du père aussi. Et soudain, rien. « Toutes les pages étaient blanches. » Le roman bascule alors dans une comédie de l’effondrement, mais une comédie qui saigne : si le grand écrivain n’a rien écrit, qu’a-t-on adoré pendant toutes ces années ? Une œuvre ou une posture ? Un père ou un décor ?

Publier le père, lire la fille

Le premier mensonge naît presque par tendresse. Chloé ne veut pas briser sa mère. Elle lui lit donc ses propres pages en les présentant comme celles de Christian Monnay. Le geste protège, console, répare. Il vole aussi. Et c’est là que le roman devient passionnant : Pitteloud refuse de réduire son héroïne à une victime écrasée par son ascendance.

Chloé ment, oui. Elle arrange, repousse, calcule, se justifie. Elle veut sauver sa mère, régler des dettes, garder la main sur l’héritage, échapper au regard de Julien, convaincre Richard, neutraliser les soupçons d’un journaliste. Mais elle veut surtout être lue. Quand les critiques tombent, elle le sait : le nom imprimé sur la couverture n’est pas le sien, la gloire part vers un mort, pourtant « Les phrases étaient les miennes. »

Toute la cruauté de Fille de tient dans cette injustice délicieuse. Sous le mauvais nom, les romans existent. Les lecteurs les aiment. L’éditeur jubile. Les médias s’enflamment. La reconnaissance arrive enfin, mais elle traverse Chloé comme un fantôme pour rejoindre le père.

Satire du monde littéraire

Anne Pitteloud connaît très bien la petite mécanique du prestige : les hommages, les cartes de visite tendues au cimetière, les attachées de presse, les rumeurs, les librairies pleines, les rencontres où l’on parle d’écriture en évitant de nommer ce qui compte vraiment. Fille de se lit aussi comme une satire du milieu littéraire, moins caricaturale qu’elle n’en a l’air, parce qu’elle repose sur une vérité simple : un livre n’arrive jamais seul. Il arrive avec une légende.

Le titre dit tout. Chloé n’est jamais seulement Chloé. Elle est la fille de Christian Monnay, la dépositaire, l’héritière, l’intermédiaire autorisée. Le roman observe avec finesse cette place impossible : être proche de la lumière sans jamais la recevoir directement.

Cette réussite formelle a son revers. La seconde partie multiplie les péripéties — soupçons, tensions conjugales, pression éditoriale, escalade du mensonge — avec une efficacité parfois un peu trop visible. Certains personnages secondaires, notamment Julien et Richard, gagnent lorsqu’ils restent ambigus ; ils perdent un peu lorsqu’ils deviennent les agents attendus de la pression conjugale ou commerciale.

Écrire sa vie, faute de pouvoir la vivre

La réserve n’empêche pas le plaisir. Le roman avance vite, pique juste, serre son piège avec un vrai sens du rythme. Pitteloud excelle dans les scènes où l’intime et le professionnel se contaminent : la maison décrépite, la mère qui mélange les aliments, les traitements pour tomber enceinte, les contrats, les interviews, les mensonges qu’il faut répéter jusqu’à ce qu’ils deviennent presque une version possible du réel.

À la fin, Chloé tire la leçon avec une netteté qui pourrait sembler trop appuyée, si tout le livre ne l’avait pas préparée : « Je croyais que toute vie était construite sur une part de fiction, mais en fait toute vie n’est que fiction. » La phrase assume le vertige moral du roman. On s’invente, on se corrige, on se raconte, on se cache derrière les autres, parfois jusqu’à s’y perdre.

« Alors autant l’écrire soi-même. » Voilà le geste le plus fort de Fille de. Anne Pitteloud ne signe pas seulement une comédie noire sur une imposture littéraire. Elle écrit un roman vif, cruel et intelligent sur la place qu’on hérite, celle qu’on usurpe et celle qu’il faut bien finir par prendre.

Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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