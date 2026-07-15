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Gemini entraîné avec des livres piratés ? Google attaqué en justice à son tour

Les groupes d'édition Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, aux côtés de l'auteur Scott Turow et de S.C.R.I.B.E., service de production de livres numériques, ont porté plainte contre la multinationale Google. Ils accusent le géant du web d'avoir enfreint le droit d'auteur pour « entrainer son système d'IA générative qui pèse plusieurs milliards de dollars, baptisé Gemini ».

Le 15/07/2026 à 15:00 par Antoine Oury

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Publié le :

15/07/2026 à 15:00

Antoine Oury

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Et une nouvelle action en justice contre des développeurs d'outils d'intelligence artificielle. Cette fois, la plainte déposée auprès de la Cour de district pour le district sud de New York s'en prend à la multinationale Google, en l'accusant d'infraction au copyright, de reproduction non autorisée et de suppression d'informations relatives aux titulaires de droit.

Les plaignants, les groupes Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, la société S.C.R.I.B.E. et l'auteur Scott Turow, affirment que Google s'est appuyé sur des contenus protégés par le droit d'auteur, donc certains ont été obtenus légalement pour certains services de la multinationale, dont Google Books, afin d'entrainer son outil d'intelligence artificielle générative, Gemini.

Des millions d'œuvres et d'extraits d'œuvre seraient concernés, utilisés « sans autorisation, sans le versement d'une quelconque compsation aux auteurs ou aux éditeurs et avec la connaissance pleine et entière que cette pratique était contraire aux lois en vigueur sur le droit d'auteur », affirme la plainte.

Comme d'autres sociétés derrière des outils d'IA, à l'instar de Meta ou OpenAI, la multinationale Google est accusée d'avoir « téléchargé des données web couvrant virtuellement la totalité d'internet, y compris en s'appuyant sur des sources pirates bien connues et en outrepassant des accès sur abonnement ». Le groupe américain aurait sciemment choisi d'ignorer les solutions de licence proposées par les éditeurs, pour préférer des réservoirs illicites.

Mais l'action contre Google ajoute un point particulier : le géant aurait utilisé les fichiers et contenus fournis pour certains de ses services, comme Google Books, Google Play Books ou Google Scholar, en les détournant de l'usage strictement encadré.

Selon les plaignants, les contenus générés par Gemini « concurrencent directement » les œuvres originales mises sur le marché : extraits quasi identiques, chapitres totalement accessibles d'œuvres scientifiques, versions alternatives de célèbres romans... Gemini pourrait ainsi générer un roman policier d'une centaine de pages, proche d'une œuvre originale sur laquelle il a été entrainé, en 20 minutes, pour 0,39 $. « Aucun éditeur, aucun auteur ne peut rivaliser », rappelle le document, accessible en fin d'article.

Pousser à l'infraction, gagner du pognon

Outre ce parasitisme, les plaignants dénoncent un outil « dépourvu de garde-fous », qui laisse les utilisateurs en roue libre dans leurs demandes. « Dans les faits, Gemini encourage les utilisateurs à générer des contenus de substitution, en saluant des instructions sur des œuvres protégées par des commentaires comme “C'est une excellente idée !” et en suggérant d'autres moyens d'enfreindre le droit d'auteur », précisent les plaignants.

Bien évidemment, Google n'agit pas pour le bien commun ou l'accès à l'information, mais pour améliorer son chiffre d'affaires, assure la plainte. Cette dernière rappelle ainsi les dernières annonces du groupe Alphabet, propriétaire de Google, en octobre 2025, qui se félicitait d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards $ pour le troisième trimestre de l'année, en hausse de 16 %.

Les plaignants réclament au tribunal la possibilité d'intenter une « class action », ou action collective, qui permettrait à toute personne s'estimant lésée de se joindre au procès et d'obtenir, en cas de victoire, une indemnisation.

Ils demandent à la justice des injonctions afin d'interdire à Google d'enfreindre le copyright à des fins d'entrainement de Gemini, ainsi que le versement de dommages et intérêts, dont le montant n'est pas encore défini, pour les préjudices subis. La plainte prend soin de rappeler que des documents internes de la multinationale mentionnaient eux-mêmes un risque juridique « élevé » lié à l'usage non autorisé d'œuvres et d'extraits d'œuvres, faisant encourir « entre 10 et 100 milliards $ d'amendes potentielles ».

Meta aussi dans le collimateur

L'action en justice des éditeurs et de Turow en suit une autre, révélée en mai dernier et tournée contre le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Llama, son large modèle de langage. Ils accusaient la multinationale d'avoir « volontairement enfreint le copyright de millions d'œuvres écrites, comprenant des textes littéraires, éducatifs et des publications scientifiques ».

Déjà déposée auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, la plainte affirmait que Meta et Mark Zuckerberg « ont illégalement obtenu des millions de livres et d'articles protégés par le droit d'auteur à partir de plateformes pirates bien connues, mais aussi téléchargé des extractions non autorisées de la quasi-totalité d'internet. Ils ont ensuite dupliqué à de nombreuses reprises ces contenus volés pour entrainer le coûteux système d'intelligence artificielle générative de Meta, Llama. »

Elle pointait par ailleurs la responsabilité première du PDG de Meta Platforms, en tant que donneur d'ordres. Zuckerberg aurait ainsi ordonné aux équipes, dès 2022, de se tourner vers LibGen, célèbre plateforme de partage illégal d'articles scientifiques, pour y obtenir près de 2 millions de publications. Ces dernières n'auraient pas, dans un premier temps, été exploitées, mais, dès le printemps 2023, le PDG aurait validé la reprise des téléchargements et leur utilisation pour l'entrainement de Llama.

À LIRE - Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende

La firme aurait également eu recours à Books3, un corpus bien connu, constitué à partir de reproductions non autorisées d'œuvres, puis, à partir de 2024, à Anna’s Archive et Z-Library, d'autres plateformes pirates.

La plainte contre Google, pour sa part, suggère que la multinationale s'est appuyée sur plusieurs sources pirates elle aussi, comme Z-Library, OceanofPDF ou WeLib, bibliothèque pirate contre laquelle Hachette, Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster ont porté plainte il y a quelques semaines.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Face à la baisse des ventes, les librairies réinventent la proximité

Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.

13/07/2026, 16:09

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La Librairie Albin Michel a affronté son ex-bailleur au tribunal

Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...

13/07/2026, 15:47

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En Russie, les abonnements redessinent le marché du livre numérique

Le marché légal russe du livre numérique a atteint 23,36 milliards de roubles en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an, selon J’son & Partners Consulting. L’élément saillant n’est pas seulement la croissance : la part de l’abonnement progresse rapidement, tandis que Yandex Books prend la tête de ce segment devant LitRes.

13/07/2026, 11:58

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Bibliothèques : un filtre pour les livres générés par IA

OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.

13/07/2026, 11:06

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En vacances, 73 % des Belges ouvrent au moins un livre

Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.

13/07/2026, 10:55

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Douai : la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes

Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.

13/07/2026, 09:32

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Panem et circenses : une dystopie politique au cœur de la Belgique

Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.

13/07/2026, 08:00

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Tables d’Automne — Recettes illustrées de petits plats réconfortants

Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.

12/07/2026, 09:00

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Avant Instagram, les pâtissiers bâtissaient déjà des monuments en sucre

Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.

11/07/2026, 16:59

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Cette librairie new-yorkaise ne vend que des livres de cuisine

Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.

11/07/2026, 16:23

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Quels livres font vraiment peur ? Les bibliothécaires japonais ont voté

Quels ouvrages donnent réellement la chair de poule aux jeunes lecteurs ? Pour la troisième édition du Kowai hon taishō, le « Grand Prix des livres effrayants », 851 professionnels des bibliothèques japonaises ont départagé 78 titres. Quatre formes de peur étaient récompensées : le frisson qui s’installe, le danger qui fait retenir son souffle, le sursaut et le malaise qui refuse de disparaître.

11/07/2026, 16:10

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Une formation mondiale ouvertes pour les femmes de l’édition

Le réseau international PublisHer lance PublisHer Studio, un programme gratuit de huit semaines, entièrement en ligne, destiné aux femmes travaillant dans l’édition. Vingt participantes seulement seront retenues pour cette première promotion 2026, attendue du 5 octobre au 29 novembre. Au programme : économie du livre, intelligence artificielle, marchés internationaux et compétences de management.

11/07/2026, 16:04

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La Petite Main Gauche, une histoire sur la paralysie cérébrale

Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.

11/07/2026, 09:00

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À Séoul, la librairie de la Nobel Han Kang ferme ses portes

Chaekbang Oneul, librairie indépendante fondée par l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, a fermé le 7 juillet 2026 dans le quartier de Seochon, à Séoul. La vente de l’immeuble a contraint les locataires à partir. Faute d’avoir trouvé un autre local dans les délais, l’établissement suspend son activité pour une durée indéterminée.

10/07/2026, 17:08

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Inspirée par le Québec, une “bamboche” pour soutenir les librairies

Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».

10/07/2026, 16:45

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À Strasbourg, la librairie Dinali fermera ses deux boutiques d’ici à la fin août

Après 53 ans d’activité, la librairie Dinali cessera son activité à Strasbourg pendant l’été 2026. Le point de vente du passage de la Mésange fermera le 31 juillet, avant celui du 102, Grand’Rue, le 31 août. Les gérants Jennifer et Thierry Goepp ont pris cette décision après trois exercices déficitaires, dans un contexte de hausse des charges et de baisse des ventes de livres. Aucun repreneur n’a été trouvé pour les deux magasins.

10/07/2026, 13:55

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Lutte contre le racisme et l'antisémitisme : les livres négationnistes bientôt sanctionnés ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.

10/07/2026, 13:07

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Yvon Le Men confie ses archives à la BnF

Yvon Le Men, Prix Goncourt de la poésie en 2019, fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France. Conservé au département des Manuscrits, le fonds réunit 47 dossiers d’œuvres rédigées entre 1974 et 2025 ainsi que 26 carnets de voyage et de notes. Il retrace le travail d’écriture du poète breton, ses échanges avec plusieurs écrivains et la préparation de certains de ses livres.

10/07/2026, 11:11

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À Riom, la librairie Le Cadran Solaire est en redressement judiciaire

Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.

10/07/2026, 09:38

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Depuis sa chambre Hugo.Draw sort son premier manga

Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).

10/07/2026, 09:00

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Des salaires plus élevés chez cet éditeur : pourquoi les minimas sociaux sont revus à la hausse

Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.

09/07/2026, 16:47

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Ce manuscrit de plus de 1100 ans se trouve désormais à Montréal

La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.

09/07/2026, 14:19

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Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition

À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.

09/07/2026, 13:44

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Droits d’auteur : Marie-Anne Ferry-Fall prend la tête du CFC

Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.

09/07/2026, 12:20

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À Augan, la librairie La Grange aux Livres détruite par un incendie

Un incendie s’est déclaré mercredi 8 juillet 2026 au matin dans une habitation à Augan, dans le Morbihan. Le feu s’est propagé à plusieurs maisons du centre-bourg et a touché la librairie La Grange aux Livres, une maison mitoyenne ainsi que deux habitations.

09/07/2026, 11:57

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Un petit prince haïtien face au dragon : AYO Éditions lance Kaël et le Dragon sur Ulule

On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.

09/07/2026, 09:00

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DOD&Cie organise la bascule des éditeurs de Makassar et Hobo

 Alors que Makassar cherche des solutions extérieures pour poursuivre son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks, notamment en lien avec Hobo Diffusion, partenaire central dans cette recomposition, mais aussi avec des éditeurs de bande dessinée. David Rupied, associé et directeur général, décrit une opération logistique déjà largement engagée, mais aussi l’arrivée confirmée de vingt-quatre éditeurs, à ce jour, en distribution DOD&Cie, qui étaient et resteront diffusés par Hobo.

08/07/2026, 17:43

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Dans ces bibliothèques, les livres sont des personnes

Dans l’État indien du Karnataka, une expérience de « bibliothèque humaine » pourrait bientôt changer d’échelle. Après un pilote consacré à la santé mentale, le département de la Santé envisage d’étendre Manasa Samvaada, un dispositif où des personnes concernées par des troubles psychiques racontent leur parcours comme des « livres » vivants. 279 volontaires ont été formés et 2218 « lecteurs » ont pris part à ces échanges, entre médiation sociale, santé publique et lutte contre les préjugés.

08/07/2026, 17:24

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