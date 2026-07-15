Gemini entraîné avec des livres piratés ? Google attaqué en justice à son tour

Et une nouvelle action en justice contre des développeurs d'outils d'intelligence artificielle. Cette fois, la plainte déposée auprès de la Cour de district pour le district sud de New York s'en prend à la multinationale Google, en l'accusant d'infraction au copyright, de reproduction non autorisée et de suppression d'informations relatives aux titulaires de droit.

Les plaignants, les groupes Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, la société S.C.R.I.B.E. et l'auteur Scott Turow, affirment que Google s'est appuyé sur des contenus protégés par le droit d'auteur, donc certains ont été obtenus légalement pour certains services de la multinationale, dont Google Books, afin d'entrainer son outil d'intelligence artificielle générative, Gemini.

Des millions d'œuvres et d'extraits d'œuvre seraient concernés, utilisés « sans autorisation, sans le versement d'une quelconque compsation aux auteurs ou aux éditeurs et avec la connaissance pleine et entière que cette pratique était contraire aux lois en vigueur sur le droit d'auteur », affirme la plainte.

Comme d'autres sociétés derrière des outils d'IA, à l'instar de Meta ou OpenAI, la multinationale Google est accusée d'avoir « téléchargé des données web couvrant virtuellement la totalité d'internet, y compris en s'appuyant sur des sources pirates bien connues et en outrepassant des accès sur abonnement ». Le groupe américain aurait sciemment choisi d'ignorer les solutions de licence proposées par les éditeurs, pour préférer des réservoirs illicites.

Mais l'action contre Google ajoute un point particulier : le géant aurait utilisé les fichiers et contenus fournis pour certains de ses services, comme Google Books, Google Play Books ou Google Scholar, en les détournant de l'usage strictement encadré.

Selon les plaignants, les contenus générés par Gemini « concurrencent directement » les œuvres originales mises sur le marché : extraits quasi identiques, chapitres totalement accessibles d'œuvres scientifiques, versions alternatives de célèbres romans... Gemini pourrait ainsi générer un roman policier d'une centaine de pages, proche d'une œuvre originale sur laquelle il a été entrainé, en 20 minutes, pour 0,39 $. « Aucun éditeur, aucun auteur ne peut rivaliser », rappelle le document, accessible en fin d'article.

Pousser à l'infraction, gagner du pognon

Outre ce parasitisme, les plaignants dénoncent un outil « dépourvu de garde-fous », qui laisse les utilisateurs en roue libre dans leurs demandes. « Dans les faits, Gemini encourage les utilisateurs à générer des contenus de substitution, en saluant des instructions sur des œuvres protégées par des commentaires comme “C'est une excellente idée !” et en suggérant d'autres moyens d'enfreindre le droit d'auteur », précisent les plaignants.

Bien évidemment, Google n'agit pas pour le bien commun ou l'accès à l'information, mais pour améliorer son chiffre d'affaires, assure la plainte. Cette dernière rappelle ainsi les dernières annonces du groupe Alphabet, propriétaire de Google, en octobre 2025, qui se félicitait d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards $ pour le troisième trimestre de l'année, en hausse de 16 %.

Les plaignants réclament au tribunal la possibilité d'intenter une « class action », ou action collective, qui permettrait à toute personne s'estimant lésée de se joindre au procès et d'obtenir, en cas de victoire, une indemnisation.

Ils demandent à la justice des injonctions afin d'interdire à Google d'enfreindre le copyright à des fins d'entrainement de Gemini, ainsi que le versement de dommages et intérêts, dont le montant n'est pas encore défini, pour les préjudices subis. La plainte prend soin de rappeler que des documents internes de la multinationale mentionnaient eux-mêmes un risque juridique « élevé » lié à l'usage non autorisé d'œuvres et d'extraits d'œuvres, faisant encourir « entre 10 et 100 milliards $ d'amendes potentielles ».

Meta aussi dans le collimateur

L'action en justice des éditeurs et de Turow en suit une autre, révélée en mai dernier et tournée contre le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Llama, son large modèle de langage. Ils accusaient la multinationale d'avoir « volontairement enfreint le copyright de millions d'œuvres écrites, comprenant des textes littéraires, éducatifs et des publications scientifiques ».

Déjà déposée auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, la plainte affirmait que Meta et Mark Zuckerberg « ont illégalement obtenu des millions de livres et d'articles protégés par le droit d'auteur à partir de plateformes pirates bien connues, mais aussi téléchargé des extractions non autorisées de la quasi-totalité d'internet. Ils ont ensuite dupliqué à de nombreuses reprises ces contenus volés pour entrainer le coûteux système d'intelligence artificielle générative de Meta, Llama. »

Elle pointait par ailleurs la responsabilité première du PDG de Meta Platforms, en tant que donneur d'ordres. Zuckerberg aurait ainsi ordonné aux équipes, dès 2022, de se tourner vers LibGen, célèbre plateforme de partage illégal d'articles scientifiques, pour y obtenir près de 2 millions de publications. Ces dernières n'auraient pas, dans un premier temps, été exploitées, mais, dès le printemps 2023, le PDG aurait validé la reprise des téléchargements et leur utilisation pour l'entrainement de Llama.

À LIRE - Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende

La firme aurait également eu recours à Books3, un corpus bien connu, constitué à partir de reproductions non autorisées d'œuvres, puis, à partir de 2024, à Anna’s Archive et Z-Library, d'autres plateformes pirates.

La plainte contre Google, pour sa part, suggère que la multinationale s'est appuyée sur plusieurs sources pirates elle aussi, comme Z-Library, OceanofPDF ou WeLib, bibliothèque pirate contre laquelle Hachette, Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster ont porté plainte il y a quelques semaines.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com