Gemini entraîné avec des livres piratés ? Google attaqué en justice à son tour

Les groupes d'édition Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, aux côtés de l'auteur Scott Turow et de S.C.R.I.B.E., service de production de livres numériques, ont porté plainte contre la multinationale Google. Ils accusent le géant du web d'avoir enfreint le droit d'auteur pour « entrainer son système d'IA générative qui pèse plusieurs milliards de dollars, baptisé Gemini ».
Le 15/07/2026 à 15:00 par Antoine Oury
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15/07/2026 à 15:00
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Et une nouvelle action en justice contre des développeurs d'outils d'intelligence artificielle. Cette fois, la plainte déposée auprès de la Cour de district pour le district sud de New York s'en prend à la multinationale Google, en l'accusant d'infraction au copyright, de reproduction non autorisée et de suppression d'informations relatives aux titulaires de droit.
Les plaignants, les groupes Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, la société S.C.R.I.B.E. et l'auteur Scott Turow, affirment que Google s'est appuyé sur des contenus protégés par le droit d'auteur, donc certains ont été obtenus légalement pour certains services de la multinationale, dont Google Books, afin d'entrainer son outil d'intelligence artificielle générative, Gemini.
Des millions d'œuvres et d'extraits d'œuvre seraient concernés, utilisés « sans autorisation, sans le versement d'une quelconque compsation aux auteurs ou aux éditeurs et avec la connaissance pleine et entière que cette pratique était contraire aux lois en vigueur sur le droit d'auteur », affirme la plainte.
Comme d'autres sociétés derrière des outils d'IA, à l'instar de Meta ou OpenAI, la multinationale Google est accusée d'avoir « téléchargé des données web couvrant virtuellement la totalité d'internet, y compris en s'appuyant sur des sources pirates bien connues et en outrepassant des accès sur abonnement ». Le groupe américain aurait sciemment choisi d'ignorer les solutions de licence proposées par les éditeurs, pour préférer des réservoirs illicites.
Mais l'action contre Google ajoute un point particulier : le géant aurait utilisé les fichiers et contenus fournis pour certains de ses services, comme Google Books, Google Play Books ou Google Scholar, en les détournant de l'usage strictement encadré.
Selon les plaignants, les contenus générés par Gemini « concurrencent directement » les œuvres originales mises sur le marché : extraits quasi identiques, chapitres totalement accessibles d'œuvres scientifiques, versions alternatives de célèbres romans... Gemini pourrait ainsi générer un roman policier d'une centaine de pages, proche d'une œuvre originale sur laquelle il a été entrainé, en 20 minutes, pour 0,39 $. « Aucun éditeur, aucun auteur ne peut rivaliser », rappelle le document, accessible en fin d'article.
Outre ce parasitisme, les plaignants dénoncent un outil « dépourvu de garde-fous », qui laisse les utilisateurs en roue libre dans leurs demandes. « Dans les faits, Gemini encourage les utilisateurs à générer des contenus de substitution, en saluant des instructions sur des œuvres protégées par des commentaires comme “C'est une excellente idée !” et en suggérant d'autres moyens d'enfreindre le droit d'auteur », précisent les plaignants.
Bien évidemment, Google n'agit pas pour le bien commun ou l'accès à l'information, mais pour améliorer son chiffre d'affaires, assure la plainte. Cette dernière rappelle ainsi les dernières annonces du groupe Alphabet, propriétaire de Google, en octobre 2025, qui se félicitait d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards $ pour le troisième trimestre de l'année, en hausse de 16 %.
Les plaignants réclament au tribunal la possibilité d'intenter une « class action », ou action collective, qui permettrait à toute personne s'estimant lésée de se joindre au procès et d'obtenir, en cas de victoire, une indemnisation.
Ils demandent à la justice des injonctions afin d'interdire à Google d'enfreindre le copyright à des fins d'entrainement de Gemini, ainsi que le versement de dommages et intérêts, dont le montant n'est pas encore défini, pour les préjudices subis. La plainte prend soin de rappeler que des documents internes de la multinationale mentionnaient eux-mêmes un risque juridique « élevé » lié à l'usage non autorisé d'œuvres et d'extraits d'œuvres, faisant encourir « entre 10 et 100 milliards $ d'amendes potentielles ».
L'action en justice des éditeurs et de Turow en suit une autre, révélée en mai dernier et tournée contre le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Llama, son large modèle de langage. Ils accusaient la multinationale d'avoir « volontairement enfreint le copyright de millions d'œuvres écrites, comprenant des textes littéraires, éducatifs et des publications scientifiques ».
Déjà déposée auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, la plainte affirmait que Meta et Mark Zuckerberg « ont illégalement obtenu des millions de livres et d'articles protégés par le droit d'auteur à partir de plateformes pirates bien connues, mais aussi téléchargé des extractions non autorisées de la quasi-totalité d'internet. Ils ont ensuite dupliqué à de nombreuses reprises ces contenus volés pour entrainer le coûteux système d'intelligence artificielle générative de Meta, Llama. »
Elle pointait par ailleurs la responsabilité première du PDG de Meta Platforms, en tant que donneur d'ordres. Zuckerberg aurait ainsi ordonné aux équipes, dès 2022, de se tourner vers LibGen, célèbre plateforme de partage illégal d'articles scientifiques, pour y obtenir près de 2 millions de publications. Ces dernières n'auraient pas, dans un premier temps, été exploitées, mais, dès le printemps 2023, le PDG aurait validé la reprise des téléchargements et leur utilisation pour l'entrainement de Llama.
À LIRE - Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende
La firme aurait également eu recours à Books3, un corpus bien connu, constitué à partir de reproductions non autorisées d'œuvres, puis, à partir de 2024, à Anna’s Archive et Z-Library, d'autres plateformes pirates.
La plainte contre Google, pour sa part, suggère que la multinationale s'est appuyée sur plusieurs sources pirates elle aussi, comme Z-Library, OceanofPDF ou WeLib, bibliothèque pirate contre laquelle Hachette, Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster ont porté plainte il y a quelques semaines.
Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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11/07/2026, 09:00
Chaekbang Oneul, librairie indépendante fondée par l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, a fermé le 7 juillet 2026 dans le quartier de Seochon, à Séoul. La vente de l’immeuble a contraint les locataires à partir. Faute d’avoir trouvé un autre local dans les délais, l’établissement suspend son activité pour une durée indéterminée.
10/07/2026, 17:08
Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».
10/07/2026, 16:45
Après 53 ans d’activité, la librairie Dinali cessera son activité à Strasbourg pendant l’été 2026. Le point de vente du passage de la Mésange fermera le 31 juillet, avant celui du 102, Grand’Rue, le 31 août. Les gérants Jennifer et Thierry Goepp ont pris cette décision après trois exercices déficitaires, dans un contexte de hausse des charges et de baisse des ventes de livres. Aucun repreneur n’a été trouvé pour les deux magasins.
10/07/2026, 13:55
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.
10/07/2026, 13:07
Yvon Le Men, Prix Goncourt de la poésie en 2019, fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France. Conservé au département des Manuscrits, le fonds réunit 47 dossiers d’œuvres rédigées entre 1974 et 2025 ainsi que 26 carnets de voyage et de notes. Il retrace le travail d’écriture du poète breton, ses échanges avec plusieurs écrivains et la préparation de certains de ses livres.
10/07/2026, 11:11
Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.
10/07/2026, 09:38
Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.
09/07/2026, 13:44
Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.
09/07/2026, 12:20
Un incendie s’est déclaré mercredi 8 juillet 2026 au matin dans une habitation à Augan, dans le Morbihan. Le feu s’est propagé à plusieurs maisons du centre-bourg et a touché la librairie La Grange aux Livres, une maison mitoyenne ainsi que deux habitations.
09/07/2026, 11:57
On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.
09/07/2026, 09:00
Alors que Makassar cherche des solutions extérieures pour poursuivre son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks, notamment en lien avec Hobo Diffusion, partenaire central dans cette recomposition, mais aussi avec des éditeurs de bande dessinée. David Rupied, associé et directeur général, décrit une opération logistique déjà largement engagée, mais aussi l’arrivée confirmée de vingt-quatre éditeurs, à ce jour, en distribution DOD&Cie, qui étaient et resteront diffusés par Hobo.
08/07/2026, 17:43
Dans l’État indien du Karnataka, une expérience de « bibliothèque humaine » pourrait bientôt changer d’échelle. Après un pilote consacré à la santé mentale, le département de la Santé envisage d’étendre Manasa Samvaada, un dispositif où des personnes concernées par des troubles psychiques racontent leur parcours comme des « livres » vivants. 279 volontaires ont été formés et 2218 « lecteurs » ont pris part à ces échanges, entre médiation sociale, santé publique et lutte contre les préjugés.
08/07/2026, 17:24
Top Articles30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
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