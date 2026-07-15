Le murmure de Jacques Derrida

Dans l’environnement politique délétère dans lequel nous évoluons, fortement marqué par des inversions sémantiques et axiologiques à une échelle industrielle – telles que l’énonciation imposant l’idée qu’un militant néofasciste est « un nationaliste » en raison de sa prétendue résistance au « vrai fascisme de gauche » et à sa supposée complicité dans la « submersion migratoire » de la France –, il paraît urgent de repenser la question d’un certain type de monolinguisme, à savoir l’uniformisation du langage dans le débat public.

La parution en poche du Monolinguisme de l’autre ou la prothèse d'origine de Jacques Derrida est une occasion salutaire de déplier la charge historique et philosophique de son si célèbre énoncé : « Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne ».

Que signifie être « monolingue » ?

Le monolinguisme, selon Jacques Derrida, n’est pas une simple spéculation linguistique. Aux formules creuses attribuant des vertus « libératrices » à la langue française, ainsi qu’une prétendue « ouverture » innée sur le monde – qui proviendrait de la « générosité universaliste » de « la patrie des droits de l’Homme » –, le philosophe oppose son expérience de locuteur francophone en contexte colonial.`

Pour lui, dire qu’il ne « possède » pas la langue qu’il parle, c’est déjà interroger les conditions et le contexte de son acquisition, c’est-à-dire une situation défigurée par un siècle et quelques décennies de suprémacisme impérial, pensé et concrétisé, certes à l’aide de colons fanatisés, mais avant tout par l’État français lui-même.

À rebours du révisionnisme (mais aussi du ressentiment) colonial que l’on retrouve dans les dits et écrits de certains écrivains algériens dits « francophones » et « francophiles » hypermédiatisés, tels que Boualem Sansal ou Kamel Daoud (le monolinguisme effréné de la réaction), l’auteur de Spectres de Marx (Galilée, 1993) inscrit sa pensée de la langue dans les structures du colonialisme français en Algérie.

Bien qu’il reconnaisse, en tant que « Juif indigène » ou « seul franco-maghrébin », qu’il « ne supporte ou n’admire, en français du moins, et seulement quant à la langue, que le français pur », « ce goût hyperbolique pour la pureté de la langue », contracté à l’école dite républicaine, sa maîtrise robuste du français lui a permis de développer une critique inédite de la valeur du langage, lequel devient l’arme par excellence de l’infériorisation des langues dites indigènes, l’arabe au premier chef.

Qui est donc le monolingue ? C’est un locuteur qui parle une langue dont il est privé. Il ne la possède pas. Son français appartient à « l’État français en Algérie ». Quant aux langues de ses ancêtres, c’est-à-dire l’arabe, le berbère et l’hébreu, elles sont frappées par un « interdit », dans certains cas explicite, dans d’autres suggéré, à travers « une discipline incroyable », l’histoire de France, « une fable et une bible », mais surtout « une doctrine d'endoctrinement quasiment ineffaçable pour des enfants de ma génération. Sans parler de la géographie : pas un mot sur l'Algérie, pas un seul sur son histoire et sur sa géographie, alors que nous pouvions dessiner les yeux fermés les côtes de Bretagne ou l’estuaire de la Gironde ». L’indicible doit disparaitre à jamais, ainsi le langage des « Forts » dicte ses règles en colonie.

Le monolinguisme recouvre ainsi les traits, à la fois arrogants et menaçants, de l’hégémonie coloniale. Il prive par conséquent les « sujets indigènes » devenus « citoyens » de l’Empire de s’identifier pleinement à une langue dont « la source, les normes, les règles, la loi étaient situées ailleurs », « dans la Métropole. Dans la Ville-Capitale-Mère-Patrie ».

« L’Occupation sans Occupation »

L’idée de déconstruction, telle qu’elle se donne à lire dans Le Monolinguisme de l’autre, au-delà de la multiplicité des commentaires jargonnants qui entourent cette notion, est d’une grande clarté : « Plus d’une langue ». Usant de la figure du « noyé » dans la seule langue extérieure avec laquelle il s’exprime, Jacques Derrida démontre efficacement comment les « Juifs indigènes » sont devenus « le dehors » d’eux-mêmes sous le régime de Vichy en Algérie, « l’Occupation sans Occupation » qui abolit le décret Crémieux – du 24 octobre 1870 – en octobre 1940.

L’énoncé affirmant qu’un être parlant « ne possède pas sa langue » prend tout son sens dans ce moment historique. Cette expérience de privation d’une citoyenneté « de part en part précaire, récente, menacée, plus artificielle que jamais », Jacques Derrida la décrit dans un dialogue serré avec un illustre écrivain et penseur maghrébin de langue française, mais non citoyen français : Abdelkebir Khatibi (1938-2009), l’auteur de l’incontournable Amour bilingue (Fata Morgana, 1983).

Retirer la citoyenneté à un « ensemble communautaire » ou à « un groupe supposé ‘‘ethnique’’ ou ‘‘religieux’’ » à la suite d’une décision étatique, brutale et unilatérale, « sans que ledit groupe recouvre aucune autre citoyenneté », a brouillé la relation du philosophe avec « la langue de la Métropole ».

En témoigne ce qu’il écrit au sujet de l’école : « J'étais très jeune à ce moment-là, je ne comprenais sans doute pas très bien – déjà je ne comprenais pas très bien – ce que veut dire la citoyenneté et la perte de la citoyenneté. Mais je ne doute pas que l'exclusion – par exemple hors de l'école assurée aux jeunes Français – puisse avoir un rapport à ce trouble de l'identité dont je te parlais il y a un instant. Je ne doute pas non plus que de telles ‘‘exclusions’’ viennent laisser leur marque sur cette appartenance ou non-appartenance de la langue, sur cette affiliation à la langue, sur cette assignation à ce qu'on appelle tranquillement une langue ».

Un philosophe actuel

Ironisant avec une subtilité ravageuse sur les mythes coloniaux de l’État français – l’Algérie n’a jamais été la France et la véritable « Occupation » dans ce pays n’était pas allemande mais française –, Jacques Derrida, par cette exceptionnelle trouvaille du monolinguisme de l’autre, donne forme aux paradoxes inhérents au suprémacisme impérial : rendre impossible l’appartenance à une langue ou à une culture au nom d’une autre appartenance, aliénante et pauvre en imaginaire, celle de « l’assimilation à la française ».

Hier, en colonie, l’interdit d’accéder à une langue, et aux langues, était aussi l’interdit d’accéder au dire, à une certaine manière de dire, d’esquisser et de colorer un vécu donné. Cet interdit frappait les mots, leurs enchaînements, mais surtout leur ton, leur musique, leur chant.

Le diagnostic que nous livre Jacques Derrida, ce murmure révolté contre le scandale de l’aliénation culturelle au sein même de son « monolinguisme », constitue à la fois une brèche dans l’archive coloniale et un appel à la vigilance pour notre époque, où les mots sont les captifs des offensives fascistes et des entreprises génocidaires qui, tel un spectacle d’horreurs imposé au regard par une divinité vengeresse, se déploient au nom de récits « civilisateurs » que l’on croyait définitivement vaincus.

Par Faris Lounis

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