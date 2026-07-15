Plus de 150 pages arrachées à un manuscrit espagnol identifiées en Californie

Les pages étaient pourtant cataloguées, conservées et même largement numérisées : ne manquait que leur histoire. Celle d’un manuscrit du XVIe siècle coupé en plusieurs morceaux, dont une partie demeurait à Madrid tandis qu’une autre avait traversé l’Atlantique pour rejoindre les collections d’un magnat américain.

Le rapprochement a été établi par Ramón Jiménez Fraile, journaliste de formation et historien, dans une enquête publiée par la Sociedad Geográfica Española, puis rapportée le 9 juillet 2026 par El País. Ses recherches relient plus de 150 pages conservées à la Huntington Library, en Californie, aux parties soustraites à un exemplaire de l’Historia general y natural de las Indias appartenant à la Real Academia de la Historia.

La mutilation était connue de l’institution madrilène. Interrogées par le quotidien espagnol, des sources de l’Académie confirment que des feuillets ont été arrachés, sans pouvoir identifier le responsable. Un membre du personnel aurait autrefois été soupçonné, plutôt qu’un académicien, mais aucun élément rendu public ne permet de dépasser ce stade.

Une recherche sur la nao Victoria

Ramón Jiménez Fraile ne travaillait pourtant ni sur le trafic patrimonial ni sur les collections américaines. Il cherchait à éclaircir le destin de la nao Victoria, seul navire de l’expédition de Magellan revenu en Espagne après la première circumnavigation, achevée sous le commandement de Juan Sebastián Elcano en 1522.

Gonzalo Fernández de Oviedo rapportait que le bâtiment avait ensuite fait naufrage. Une annotation plus tardive, reproduite dans l’édition publiée par la Real Academia de la Historia entre 1851 et 1855, suggérait au contraire que le navire se trouvait encore à Séville en 1580, échoué et réduit en pièces. Pour examiner cette note, Jiménez Fraile demanda à consulter l’original.

La réponse de l’Académie déplaça aussitôt son enquête. Les volumes étaient, lui fut-il indiqué, « plus que décimés » et une part importante du texte ne figurait plus dans ses fonds. L’institution possédait toutefois une copie du passage recherché où se trouvait l’original.

Le manuscrit avait encore pu servir à la grande édition préparée par José Amador de los Ríos au milieu du XIXe siècle. Si l’on suit la chronologie reconstituée par le chercheur, son démembrement est donc intervenu après ce travail éditorial et avant l’arrivée des fragments sur le marché londonien en 1926. La date précise de l’opération reste impossible à fixer.

Un texte corrigé de la main d’Oviedo

La valeur de l’ensemble tient autant à son contenu qu’à sa fabrication. Gonzalo Fernández de Oviedo, nommé chroniqueur des Indes par Charles Quint, avait entrepris de décrire les territoires américains placés sous domination espagnole, leur organisation, leurs populations, ainsi que les espèces animales et végétales qu’il observait ou dont il recueillait le récit.

La première partie imprimée de l’Historia general y natural de las Indias parut à Séville en 1535. Les volumes désormais conservés en Californie appartiennent à une version autographe plus tardive, probablement rédigée à Saint-Domingue entre 1539 et 1546, puis achevée en Espagne vers 1548.

La notice de la Huntington décrit deux volumes sur papier, comptant respectivement 71 et 107 feuillets. Le texte est de la main d’Oviedo et comporte ses corrections, ses ajouts ainsi que des instructions destinées à l’imprimeur. Vingt-quatre dessins à la plume, dont certains rehaussés à la mine noire, accompagnent notamment les descriptions de plantes, d’animaux, d’objets ou de pratiques observés dans les Caraïbes.

Ces documents ne sauraient être détachés du cadre dans lequel ils ont été produits. Oviedo écrit au service de la Couronne et porte sur les peuples autochtones le regard d’un acteur de l’entreprise coloniale espagnole. Son œuvre demeure néanmoins une source essentielle pour l’histoire de la circulation des savoirs, précisément parce que le manuscrit conserve les variantes, repentirs et annotations disparus des éditions imprimées.

Une vente attestée, un vendeur inconnu

La piste documentaire devient plus solide à Londres. Selon le catalogue de la Huntington, les deux volumes ont été achetés à la maison de livres anciens Maggs Bros le 25 février 1926. Aucune indication ne précise toutefois qui les avait confiés au libraire ni comment ils avaient quitté les collections espagnoles.

Contactée par Jiménez Fraile, la maison Maggs n’a retrouvé aucune mention de cette pièce dans ses catalogues de 1925 et 1926. Elle avance la possibilité d’une offre adressée directement à la Huntington, sans inscription préalable dans une vente publique. L’hypothèse ne permet pas d’identifier le propriétaire précédent.

Henry E. Huntington, qui avait bâti sa fortune dans les chemins de fer et l’immobilier, réunissait alors une importante collection de livres rares et de manuscrits. Sa passion pour la botanique a conduit le chercheur à supposer que les dessins et descriptions végétales d’Oviedo avaient pu retenir son attention. Aucun document connu ne confirme cependant que cet intérêt ait déterminé l’achat.

La Real Academia de la Historia aurait envisagé à plusieurs reprises de réclamer les fragments devant la justice, mais le coût d’un contentieux international l’a conduite à abandonner. Les deux volumes, réunis sous la cote HM 177, restent conservés à la Huntington Library de San Marino, près de Los Angeles.

Leur consultation physique est soumise à l’approbation des conservateurs et nécessite un délai particulier de communication. Une grande partie des feuillets peut néanmoins être parcourue dans la bibliothèque numérique de l’établissement.

Par Nicolas Gary

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