Plus de 150 pages arrachées à un manuscrit espagnol identifiées en Californie

Un manuscrit autographe de Gonzalo Fernández de Oviedo conservé à Madrid avait été dépecé avant 1926. L’enquête de l’historien Ramón Jiménez Fraile permet désormais de relier plus de 150 pages manquantes à deux volumes acquis cette année-là par la Huntington Library, en Californie. La transaction londonienne est documentée, mais l’auteur de la mutilation et le parcours antérieur des feuillets restent inconnus.
Le 15/07/2026 à 10:36 par Nicolas Gary
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15/07/2026 à 10:36
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Les pages étaient pourtant cataloguées, conservées et même largement numérisées : ne manquait que leur histoire. Celle d’un manuscrit du XVIe siècle coupé en plusieurs morceaux, dont une partie demeurait à Madrid tandis qu’une autre avait traversé l’Atlantique pour rejoindre les collections d’un magnat américain.
Le rapprochement a été établi par Ramón Jiménez Fraile, journaliste de formation et historien, dans une enquête publiée par la Sociedad Geográfica Española, puis rapportée le 9 juillet 2026 par El País. Ses recherches relient plus de 150 pages conservées à la Huntington Library, en Californie, aux parties soustraites à un exemplaire de l’Historia general y natural de las Indias appartenant à la Real Academia de la Historia.
La mutilation était connue de l’institution madrilène. Interrogées par le quotidien espagnol, des sources de l’Académie confirment que des feuillets ont été arrachés, sans pouvoir identifier le responsable. Un membre du personnel aurait autrefois été soupçonné, plutôt qu’un académicien, mais aucun élément rendu public ne permet de dépasser ce stade.
Ramón Jiménez Fraile ne travaillait pourtant ni sur le trafic patrimonial ni sur les collections américaines. Il cherchait à éclaircir le destin de la nao Victoria, seul navire de l’expédition de Magellan revenu en Espagne après la première circumnavigation, achevée sous le commandement de Juan Sebastián Elcano en 1522.
Gonzalo Fernández de Oviedo rapportait que le bâtiment avait ensuite fait naufrage. Une annotation plus tardive, reproduite dans l’édition publiée par la Real Academia de la Historia entre 1851 et 1855, suggérait au contraire que le navire se trouvait encore à Séville en 1580, échoué et réduit en pièces. Pour examiner cette note, Jiménez Fraile demanda à consulter l’original.
La réponse de l’Académie déplaça aussitôt son enquête. Les volumes étaient, lui fut-il indiqué, « plus que décimés » et une part importante du texte ne figurait plus dans ses fonds. L’institution possédait toutefois une copie du passage recherché où se trouvait l’original.
Le manuscrit avait encore pu servir à la grande édition préparée par José Amador de los Ríos au milieu du XIXe siècle. Si l’on suit la chronologie reconstituée par le chercheur, son démembrement est donc intervenu après ce travail éditorial et avant l’arrivée des fragments sur le marché londonien en 1926. La date précise de l’opération reste impossible à fixer.
La valeur de l’ensemble tient autant à son contenu qu’à sa fabrication. Gonzalo Fernández de Oviedo, nommé chroniqueur des Indes par Charles Quint, avait entrepris de décrire les territoires américains placés sous domination espagnole, leur organisation, leurs populations, ainsi que les espèces animales et végétales qu’il observait ou dont il recueillait le récit.
La première partie imprimée de l’Historia general y natural de las Indias parut à Séville en 1535. Les volumes désormais conservés en Californie appartiennent à une version autographe plus tardive, probablement rédigée à Saint-Domingue entre 1539 et 1546, puis achevée en Espagne vers 1548.
La notice de la Huntington décrit deux volumes sur papier, comptant respectivement 71 et 107 feuillets. Le texte est de la main d’Oviedo et comporte ses corrections, ses ajouts ainsi que des instructions destinées à l’imprimeur. Vingt-quatre dessins à la plume, dont certains rehaussés à la mine noire, accompagnent notamment les descriptions de plantes, d’animaux, d’objets ou de pratiques observés dans les Caraïbes.
Ces documents ne sauraient être détachés du cadre dans lequel ils ont été produits. Oviedo écrit au service de la Couronne et porte sur les peuples autochtones le regard d’un acteur de l’entreprise coloniale espagnole. Son œuvre demeure néanmoins une source essentielle pour l’histoire de la circulation des savoirs, précisément parce que le manuscrit conserve les variantes, repentirs et annotations disparus des éditions imprimées.
La piste documentaire devient plus solide à Londres. Selon le catalogue de la Huntington, les deux volumes ont été achetés à la maison de livres anciens Maggs Bros le 25 février 1926. Aucune indication ne précise toutefois qui les avait confiés au libraire ni comment ils avaient quitté les collections espagnoles.
Contactée par Jiménez Fraile, la maison Maggs n’a retrouvé aucune mention de cette pièce dans ses catalogues de 1925 et 1926. Elle avance la possibilité d’une offre adressée directement à la Huntington, sans inscription préalable dans une vente publique. L’hypothèse ne permet pas d’identifier le propriétaire précédent.
Henry E. Huntington, qui avait bâti sa fortune dans les chemins de fer et l’immobilier, réunissait alors une importante collection de livres rares et de manuscrits. Sa passion pour la botanique a conduit le chercheur à supposer que les dessins et descriptions végétales d’Oviedo avaient pu retenir son attention. Aucun document connu ne confirme cependant que cet intérêt ait déterminé l’achat.
La Real Academia de la Historia aurait envisagé à plusieurs reprises de réclamer les fragments devant la justice, mais le coût d’un contentieux international l’a conduite à abandonner. Les deux volumes, réunis sous la cote HM 177, restent conservés à la Huntington Library de San Marino, près de Los Angeles.
Leur consultation physique est soumise à l’approbation des conservateurs et nécessite un délai particulier de communication. Une grande partie des feuillets peut néanmoins être parcourue dans la bibliothèque numérique de l’établissement.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Quarante ans après un vol dans la collection Whitney, huit courriers autographes de John Keats à Fanny Brawne rejoignent les enchères new-yorkaises de Sotheby’s, avec une estimation de 1,5 à 2,5 millions de dollars. Datés de 1819 et 1820, ces manuscrits éclairent à la fois le marché des archives littéraires, les exigences de provenance et la restitution de biens culturels longtemps disparus.
18/05/2026, 13:24
Au large d’Alexandrie, en Égypte, une partie de l’une des sept merveilles du monde ancien a récemment refait surface. L’équipe du projet international PHAROS a remonté des eaux méditerranéennes 22 blocs monumentaux attribués aux portes monumentales du phare d’Alexandrie.
13/05/2026, 16:42
Le jeudi 26 mars 2026, Stéphane Clavreuil, président directeur général de la librairie Clavreuil (Paris), a restitué à la BmL un livre qui avait disparu de ses collections voici plus de 200 ans. Il s’agit du Premier livre de Gaspar de Saillans, gentilhomme, citoyen de Valence-en-Dauphiné, édité à Lyon en 1569 par Jacques de la Planche. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
08/05/2026, 08:40
À Pékin, la Bibliothèque nationale de Chine assume une nouvelle étape : transformer ses classiques en produits culturels, licences, ex-libris, usages numériques et expériences éducatives. Derrière l’objet dérivé, l’institution installe une stratégie de marque patrimoniale, où la conservation des textes anciens rejoint le commerce, le tourisme, la médiation culturelle et la conquête de nouveaux publics, en Chine comme hors les murs.
01/05/2026, 11:38
Deux chercheurs du Trinity College Dublin, Elisabetta Magnanti et Mark Faulkner, ont identifié à la Bibliothèque nationale centrale de Rome une copie du Caedmon’s Hymn, considéré comme le plus ancien poème connu en langue anglaise. Daté entre 800 et 830 et produit à l’abbaye de Nonantola, le manuscrit devient le troisième plus ancien témoin conservé du poème. L’étude a été publiée dans la revue Early Medieval England and its Neighbours.
29/04/2026, 18:23
La Maison Daniel Maghen prépare une nouvelle vente consacrée à la bande dessinée et à l’illustration, attendue en fin d’année 2026, à la Maison de l’Amérique latine, à Paris, sans qu’une date précise n’ait encore été communiquée. Pour cette douzième édition, plus de 180 œuvres sont déjà réunies. Un ensemble conséquent, porté par des signatures majeures du neuvième art, de Franquin à Moebius, en passant par Hergé, Uderzo ou Pratt.
24/04/2026, 13:50
Un dessin attribué à Gustave Doré, jusque-là inconnu des répertoires courants, a refait surface à Belfort entre les mains d’Armand Berauer, antiquaire strasbourgeois à la retraite. Ce dernier a repéré l’œuvre au début de l’année dans une salle des ventes belfortaine, convaincu d’avoir affaire à une feuille inédite du grand illustrateur né à Strasbourg.
23/04/2026, 18:01
À l’heure des messages vocaux et des vidéos, l’écriture passe au second plan, comme une vieille évidence. C’est précisément ce que l’égyptologue allemand Ludwig D. Morenz invite à reconsidérer : loin d’être une invention surgie d’un seul coup, l’écriture serait le résultat d’une lente série de solutions concrètes, mises au point sur plusieurs siècles.
21/04/2026, 13:05
Présumé détruit dans les incendies qui suivirent le séisme de San Francisco en 1906, un exemplaire d’Echoes of the Foot-Hills a retrouvé la Mechanics’ Institute Library après plus d’un siècle d’absence. Derrière cette restitution, un collectionneur, une provenance reconnue et un objet noirci par le feu, devenu témoin matériel d’une catastrophe qui ravagea les collections de l’une des plus anciennes bibliothèques de la côte Ouest.
20/04/2026, 16:08
Du 22 au 24 mars 2028, Douai (Nord) accueillera le Forum des archivistes, organisé tous les trois ans et l'occasion, pour la profession, « pour faire le point sur les avancées de la recherche en archivistique, les grands projets conduits en France, dans les secteurs public comme privé, et les transformations profondes du métier ».
10/04/2026, 10:03
Un papyrus vieux de deux millénaires, retrouvé dans les réserves d’un institut au Caire, vient de livrer trente vers inconnus d’Empédocle, philosophe majeur de la Grèce antique. Une découverte rare, qui permet pour la première fois de lire directement une pensée jusqu’ici transmise de seconde main - et qui pourrait bien modifier notre compréhension des origines de la philosophie occidentale.
09/04/2026, 15:50
Passé par le Centre Pompidou, le Parc de la Villette, le Musée Berardo (Lisbonne) ou encore le Mucem, Jean-François Chougnet prend la présidence des Archives de la critique d’art (ACA), collections de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA).
09/04/2026, 13:05
Top Articles30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire
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