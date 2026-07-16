Après un témoignage sur la prématurité, Sarah Paule publie son premier album jeunesse qui aide les enfants à mettre des mots sur leurs émotions

À l’origine de Petit Nuage et ses Pluies Magiques, il y a une conviction simple : les émotions font partie du quotidien des enfants, mais il n’est pas toujours évident pour eux de les reconnaître, de les comprendre ou de les exprimer. Les adultes, qu’ils soient parents, enseignants ou professionnels de l’enfance, se retrouvent eux aussi parfois démunis pour accompagner ces échanges. C’est de cette réflexion qu’est né le premier album jeunesse de Sarah Paule.

Plutôt que de proposer un livre expliquant les émotions, l’autrice a choisi de raconter une histoire. À travers le personnage de Petit Nuage, les jeunes lecteurs découvrent qu’il est naturel de ressentir de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse ou encore de la fierté.

L’objectif n’est pas d’apporter des réponses toutes faites, mais d’aider l’enfant à reconnaître ses émotions et à comprendre qu’elles font partie de son développement.

L’album a été pensé comme un support favorisant le dialogue. La lecture se prolonge grâce à une roue des émotions, intégrée à la fin de l’ouvrage, qui invite l’enfant à identifier ce qu’il ressent et à en parler avec l’adulte qui l’accompagne. Parents, grands-parents, enseignants ou professionnels disposent ainsi d’un outil simple pour encourager les échanges dans un cadre bienveillant.

Si ce projet marque l’entrée de Sarah Paule dans la littérature jeunesse, il s’inscrit dans la continuité de son parcours d’autrice. Avec son précédent ouvrage, 28 semaines : Au-delà de la prématurité, elle partageait une expérience personnelle autour de la naissance prématurée de son fils.

Avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques, elle poursuit son engagement auprès des familles en abordant cette fois une question universelle : celle des émotions de l’enfant et de la place du dialogue dans son développement.

Pour permettre à cet album de voir le jour, Sarah Paule a choisi le financement participatif en lançant une campagne sur Ulule. Ce mode de publication lui permet d’associer les lecteurs à la naissance du projet tout en conservant son indépendance éditoriale.

L’autrice a également souhaité donner une dimension solidaire à cette campagne. Pour chaque exemplaire précommandé, 1 euro sera reversé à SOS Préma, association engagée depuis de nombreuses années auprès des familles confrontées à la prématurité.

À travers Petit Nuage et ses Pluies Magiques, Sarah Paule souhaite proposer un album qui dépasse le temps de la lecture. En invitant les enfants à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent et les adultes à prendre le temps de les écouter, elle espère offrir aux familles et aux professionnels un support favorisant les échanges autour des émotions dès le plus jeune âge.

Une campagne de financement participatif est actuellement en cours sur Ulule pour permettre à cet album de voir le jour.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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