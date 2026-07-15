Scientific advisory board : comment le dire en français ?

Mondialisation de l'économie et goût immodéré pour l'anglais ont popularisé l'utilisation d'acronymes ou d'expressions relatives aux fonctions et comités, au sein des entreprises, mais aussi d'organisations scientifiques ou techniques.

La formule scientific advisory board se trouve ainsi régulièrement employée, notamment sur les sites web de l'université de Lyon ou de Sciences Po. Elle désigne, parfois sous l'acronyme SAB, « une instance composée de personnalités qualifiées chargées de formuler des avis et des recommandations sur des questions scientifiques ou techniques ».

La Commission d'enrichissement de la langue française recommande d'utiliser, plutôt que les termes anglophones, « comité scientifique consultatif » ou « conseil scientifique consultatif », indique-t-elle dans une recommandation.

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

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Dans ce cadre, cette commission propose donc régulièrement des équivalents français à des termes ou expressions issus de langues étrangères, l'anglais dominant généralement ses publications, ainsi que des recommandations comme celle relative au SAB.

Photographie : illustration, Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

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