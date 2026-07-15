Elle croyait intégrer une académie de magie : en réalité, elle entrait dans une guerre vieille de plusieurs siècles

Entourée de vampires, de métamorphes et de sorciers, elle découvre que les pouvoirs qu’elle croyait imaginaires sont bien réels… et qu’elle n’est peut-être pas celle qu’elle croyait être.

Sous la surveillance de Soren Viremont, un mentor aussi glacial qu’énigmatique, elle devra survivre à un univers où chaque pouvoir a un prix, où chaque vérité cache un mensonge et où son destin pourrait bouleverser celui de tout un royaume.

Lorsque Asa Durel découvre l’existence de Valombre Academy, elle pense enfin trouver des réponses sur son passé. Mais derrière les murs de cette académie cachée au cœur du monde réel se dissimulent des secrets vieux de plusieurs générations, une lutte de pouvoir entre différentes factions magiques et une vérité capable de bouleverser tout un royaume.

Au fil de son apprentissage, Asa se retrouve plongée dans un univers où vampires, métamorphes, sorciers et humains coexistent dans un équilibre fragile. Sous la surveillance de Soren Viremont, un mentor aussi énigmatique qu’intransigeant, elle devra apprendre à maîtriser ses capacités, survivre aux épreuves de l’académie et découvrir qui elle est réellement avant qu’il ne soit trop tard.

Entre enquêtes, complots politiques, romance slow burn et révélations, la trilogie explore les thèmes de l’identité, de la mémoire, de la loyauté et du poids des choix.

À travers cette campagne Ulule, Meredith June souhaite donner vie à l’édition collector de Valombre Academy qu’elle imagine depuis plusieurs années. Chaque tome sera proposé en relié collector avec de nombreuses finitions exclusives : un jaspage illustré sur les trois tranches, des pages de garde inédites, des illustrations intérieures en couleur, un marque-page en tissu ainsi que plusieurs contenus exclusifs réservés à cette édition.

L’autrice a également souhaité enrichir l’expérience de lecture grâce à des chapitres bonus racontés du point de vue de personnages emblématiques de la saga, permettant de redécouvrir certains événements sous un autre angle. Plusieurs goodies accompagneront également la campagne : un livret de l’étudiant inspiré de l’univers de Valombre, des stickers, une pochette de lecture créée spécialement pour cette campagne ainsi qu’un marque-page en tissu.

Toutes les créations proposées sont réalisées en France en collaboration avec des artisans et des illustrateurs. Aucun visuel généré par intelligence artificielle n’est utilisé : chaque illustration et chaque objet ont été imaginés spécifiquement pour cette édition collector.

Accessible à partir de 16 ans, Valombre Academy est une trilogie de romantasy mêlant magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn, pensée pour les lecteurs qui aiment les académies de magie, les intrigues politiques et les romances qui prennent le temps de se construire.

Cette campagne Ulule marque également une première pour Meredith June, qui se lance pour la première fois dans l’aventure du financement participatif afin de proposer à ses lecteurs une édition collector à la hauteur de l’univers de Valombre Academy.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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