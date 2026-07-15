Dominique Rocher, auteur de BD mayennais, est mort à 73 ans

Au début des années 1980, Dominique Rocher participe à la création de La Bande à Bédé avec Toussaint Lugiani. Diffusée sur Antenne 2 dans le cadre de Récré A2, l’émission reçoit des auteurs venus présenter leur travail. Des séquences animées permettent également de faire apparaître les dessinateurs aux côtés de leurs personnages. Le programme est resté à l’antenne jusqu’en 1986.

Le chien Bédé, mascotte de l’émission, devient ensuite le personnage principal de deux albums publiés par Glénat, Le Ciel en herbe en 1982, puis L’Échelle de la Terre en 1984. Dominique Rocher en écrit les scénarios, tandis qu’Henri Dufranne assure le dessin.

Dominique Rocher poursuit lui-même le travail graphique avec Cartoons en stock, les aventures de studio, publié en 1986. Il réalise ensuite deux bandes dessinées inspirées de l’île d’Yeu, publiées par Oya nouvelles : Yeu est Yeu, nom de Yeu !, en 1989, puis Yeu existe ! Yeu l’ai rencontrée !, en 1993.

De 1989 à 1997, il travaille aussi comme rédacteur en chef et dessinateur pour les publications satiriques Periscoop et Le Kiosque. Sous le pseudonyme André Zy, il caricature des élus d’Andrésy, de Chanteloup-les-Vignes et de Conflans-Sainte-Honorine. À partir de 1990, il collabore également au magazine municipal Vivre à Conflans.

Des personnages de presse aux gags mayennais

Pour Vivre à Conflans, Dominique Rocher dessine une série mettant en scène Honorine la vache folle et Zaza la zappeuse.

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Il revient à l’album avec Microclimat : pluie de gags en Mayenne (Le Couvoir), dont il assure le scénario et le dessin, avec des couleurs de Marikyta. La bande dessinée suit une famille parisienne qui s’installe en Mayenne et découvre les habitudes de ses nouveaux voisins.

Un second volume de Microclimat paraît en 2025, toujours avec Dominique Rocher au scénario et au dessin et Marikyta aux couleurs. Parallèlement à ses bandes dessinées et à ses caricatures, Dominique Rocher avait réalisé plusieurs films, dont Va y avoir du soui ! (2013) et Solex dans les prés (2021).

Crédits illustration : ©Le Couvoir 2025 Rocher

Par Ewen Berton

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