Cette librairie accueille les prêts de la bibliothèque — et affirme vendre davantage

On peut entrer chez Kumidō sans avoir l’intention d’y acheter un livre. Dans la succursale de Honmachida, les usagers réservent un ouvrage ou une revue sur le site des bibliothèques de Machida, attendent la notification de disponibilité, puis viennent récupérer leur commande entre les tables du commerce. Le retour s’effectue au comptoir ou dans une boîte installée à l’entrée.

Le magasin ne prête donc aucun exemplaire tiré de son propre fonds. Il assure la remise et la récupération de documents appartenant au réseau public, qui compte huit bibliothèques municipales. Cette distinction n’enlève rien à la singularité de l’opération : le même lieu accueille désormais le lecteur qui emprunte gratuitement et le client qui achète.

Une première nationale, selon la municipalité

La coopération n’est pas née cet été. La ville l’a ouverte le 23 mai 2023, à la suite d’une proposition du groupement Kumidō-Viax, gestionnaire de la bibliothèque de Tsurukawa-Ekimae. Cinq équipements municipaux ou partenaires proposaient déjà le retrait de réservations dans les quartiers éloignés des établissements de lecture publique.

Honmachida devenait le sixième relais et, selon le communiqué de la ville de Machida, le premier point de retrait installé dans une librairie au Japon.

Le dispositif a rapidement trouvé son public. Sur l’exercice 2024, clos en mars 2025, le comptoir de Kumidō a enregistré 9112 prêts, contre 6579 l’année précédente, ainsi que 9389 réservations associées à cette adresse. À l’échelle des six relais alors en activité, 69.871 prêts ont été comptabilisés, d’après le rapport annuel du réseau municipal.

Ces chiffres mesurent l’utilisation du service public ; ils ne disent rien, en eux-mêmes, des achats réalisés dans le magasin. C’est Kumidō qui avance le seul indicateur commercial disponible. Yoshikatsu Chiba, l’un de ses dirigeants, affirme que les ventes de livres parascolaires et jeunesse ont progressé de 10 à 20 % dans les rayons concernés. Certains lecteurs auraient également acheté des titres après les avoir découverts grâce à un emprunt.

La chaîne japonaise ne précise toutefois ni la période de comparaison, ni le chiffre d’affaires observé, ni la méthode retenue pour isoler l’effet du dispositif. La progression annoncée doit donc être considérée comme un retour d’expérience de la librairie, et non comme le résultat d’une étude indépendante.

Le professionnel ne présente plus la bibliothèque comme une concurrente. Il rappelle qu’un débat avait opposé les deux métiers autour de l’acquisition en nombre de meilleures ventes par les établissements publics, avant de résumer le changement de perspective : « À nous concurrencer, nous ne parviendrons pas à augmenter le nombre de lecteurs. »

Un réseau commercial qui se rétracte

L’initiative prend place dans un paysage préoccupant. À la fin de mars 2026, le Japon ne comptait plus que 9993 librairies, contre 24.237 en 1998. ActuaLitté relevait en juin que 498 collectivités ne disposaient plus d’aucun commerce vendant des nouveautés et que 256 étaient privées à la fois de librairie et de bibliothèque publique.

Dans ce contexte, le rapprochement ne se limite pas à Machida. À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale achète une partie de ses collections auprès des commerces locaux. Elle recueille aussi les commandes des lecteurs désireux de posséder un ouvrage rencontré dans ses rayons, puis les transmet aux libraires de la ville.

Takayuki Nakazawa, directeur de l’établissement, défend un circuit dans lequel le budget documentaire reste dépensé sur le territoire et les commandes reviennent aux professionnels qui y travaillent.

À Machida, le mouvement s’effectue dans l’autre sens : les livres publics conduisent les lecteurs jusqu’au magasin. Dans les deux cas, l’achat et l’emprunt conservent leurs fonctions propres, mais partagent désormais une adresse.

Crédits photo : Asahi

Par Clément Solym

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