Cette librairie accueille les prêts de la bibliothèque — et affirme vendre davantage

À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.
Le 15/07/2026 à 11:59 par Clément Solym
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15/07/2026 à 11:59
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On peut entrer chez Kumidō sans avoir l’intention d’y acheter un livre. Dans la succursale de Honmachida, les usagers réservent un ouvrage ou une revue sur le site des bibliothèques de Machida, attendent la notification de disponibilité, puis viennent récupérer leur commande entre les tables du commerce. Le retour s’effectue au comptoir ou dans une boîte installée à l’entrée.
Le magasin ne prête donc aucun exemplaire tiré de son propre fonds. Il assure la remise et la récupération de documents appartenant au réseau public, qui compte huit bibliothèques municipales. Cette distinction n’enlève rien à la singularité de l’opération : le même lieu accueille désormais le lecteur qui emprunte gratuitement et le client qui achète.
La coopération n’est pas née cet été. La ville l’a ouverte le 23 mai 2023, à la suite d’une proposition du groupement Kumidō-Viax, gestionnaire de la bibliothèque de Tsurukawa-Ekimae. Cinq équipements municipaux ou partenaires proposaient déjà le retrait de réservations dans les quartiers éloignés des établissements de lecture publique.
Honmachida devenait le sixième relais et, selon le communiqué de la ville de Machida, le premier point de retrait installé dans une librairie au Japon.
Le dispositif a rapidement trouvé son public. Sur l’exercice 2024, clos en mars 2025, le comptoir de Kumidō a enregistré 9112 prêts, contre 6579 l’année précédente, ainsi que 9389 réservations associées à cette adresse. À l’échelle des six relais alors en activité, 69.871 prêts ont été comptabilisés, d’après le rapport annuel du réseau municipal.
Ces chiffres mesurent l’utilisation du service public ; ils ne disent rien, en eux-mêmes, des achats réalisés dans le magasin. C’est Kumidō qui avance le seul indicateur commercial disponible. Yoshikatsu Chiba, l’un de ses dirigeants, affirme que les ventes de livres parascolaires et jeunesse ont progressé de 10 à 20 % dans les rayons concernés. Certains lecteurs auraient également acheté des titres après les avoir découverts grâce à un emprunt.
La chaîne japonaise ne précise toutefois ni la période de comparaison, ni le chiffre d’affaires observé, ni la méthode retenue pour isoler l’effet du dispositif. La progression annoncée doit donc être considérée comme un retour d’expérience de la librairie, et non comme le résultat d’une étude indépendante.
Le professionnel ne présente plus la bibliothèque comme une concurrente. Il rappelle qu’un débat avait opposé les deux métiers autour de l’acquisition en nombre de meilleures ventes par les établissements publics, avant de résumer le changement de perspective : « À nous concurrencer, nous ne parviendrons pas à augmenter le nombre de lecteurs. »
L’initiative prend place dans un paysage préoccupant. À la fin de mars 2026, le Japon ne comptait plus que 9993 librairies, contre 24.237 en 1998. ActuaLitté relevait en juin que 498 collectivités ne disposaient plus d’aucun commerce vendant des nouveautés et que 256 étaient privées à la fois de librairie et de bibliothèque publique.
Dans ce contexte, le rapprochement ne se limite pas à Machida. À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale achète une partie de ses collections auprès des commerces locaux. Elle recueille aussi les commandes des lecteurs désireux de posséder un ouvrage rencontré dans ses rayons, puis les transmet aux libraires de la ville.
Takayuki Nakazawa, directeur de l’établissement, défend un circuit dans lequel le budget documentaire reste dépensé sur le territoire et les commandes reviennent aux professionnels qui y travaillent.
À Machida, le mouvement s’effectue dans l’autre sens : les livres publics conduisent les lecteurs jusqu’au magasin. Dans les deux cas, l’achat et l’emprunt conservent leurs fonctions propres, mais partagent désormais une adresse.
Crédits photo : Asahi
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Alors que Makassar cherche des solutions extérieures pour poursuivre son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks, notamment en lien avec Hobo Diffusion, partenaire central dans cette recomposition, mais aussi avec des éditeurs de bande dessinée. David Rupied, associé et directeur général, décrit une opération logistique déjà largement engagée, mais aussi l’arrivée confirmée de vingt-quatre éditeurs, à ce jour, en distribution DOD&Cie, qui étaient et resteront diffusés par Hobo.
08/07/2026, 17:43
Dans l’État indien du Karnataka, une expérience de « bibliothèque humaine » pourrait bientôt changer d’échelle. Après un pilote consacré à la santé mentale, le département de la Santé envisage d’étendre Manasa Samvaada, un dispositif où des personnes concernées par des troubles psychiques racontent leur parcours comme des « livres » vivants. 279 volontaires ont été formés et 2218 « lecteurs » ont pris part à ces échanges, entre médiation sociale, santé publique et lutte contre les préjugés.
08/07/2026, 17:24
IBBY Children-in-Crisis Fund appelle à financer « Reading to Live », un projet d’IBBY Venezuela mené par Banco del Libro après les deux séismes du 24 juin 2026 à Caracas et dans l’État côtier de La Guaira. L’organisation demande 13.570 dollars pour former des médiateurs, organiser des lectures, faire circuler des livres et distribuer du matériel d’expression dans sept communautés touchées. Environ 840 enfants, jeunes, enseignants et responsables communautaires sont concernés.
08/07/2026, 17:18
La romancière iranienne Shahrnush Parsipur est morte le 3 juillet 2026, à l’âge de 80 ans. Née à Téhéran et installée aux États-Unis après avoir quitté l’Iran, elle était notamment connue pour Femmes sans hommes et Touba and the Meaning of Night, deux livres liés à la place des femmes dans la société iranienne.
08/07/2026, 17:17
Le ministère de la Culture confirme l'organisation d'une troisième édition de l'événement Biblis en folie, du 2 au 4 octobre 2026. Ce temps fort national est l'occasion de redécouvrir sous un nouveau jour ces lieux de culture et de savoir à l'ère du numérique et des transformations sociétales.
08/07/2026, 15:28
Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.
08/07/2026, 15:10
Un rapport européen, conçu et rédigé dans le cadre d'une méthode ouverte de coordination (MOC) qui a réuni des représentants des 27 pays membres et de quelques pays amis, se consacre entièrement aux bibliothèques publiques et à leur rôle culturel, social, voire économique. Après deux années de travail, il sera présenté à Dublin en octobre prochain, et a pour objectif de peser sur les financeurs et décideurs publics.
08/07/2026, 14:07
La cour d’appel de Paris a tranché, ce mercredi 8 juillet 2026, un point central du feuilleton Vivendi : Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas le groupe au sens du Code de commerce. La décision ne change rien, dans l’immédiat, à l’organisation éditoriale de Hachette Livre. Mais elle sécurise l’architecture née de la scission de 2024, dont Louis Hachette Group — autour de Lagardère et Prisma Media — constitue l’un des pôles les plus observés par les professionnels du livre.
08/07/2026, 13:18
Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), Yves Rousset deviendra le président du groupement d'intérêt public à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Christian Janin, en poste depuis 2020.
08/07/2026, 13:13
Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.
08/07/2026, 09:00
À Porto Empedocle, au sud d’Agrigente, l’attente d’un départ en mer doit bientôt prendre un tour littéraire. Jeudi 9 juillet, à 17h, le terminal voyageurs de la gare maritime inaugurera un espace multimédia de la Strada degli Scrittori, consacré à la Vigàta d’Andrea Camilleri. Un récit vidéo d’une dizaine de minutes, porté par la voix de l’écrivain, y proposera aux passagers une première traversée de ce territoire réel devenu, dans ses livres, l’un des lieux les plus reconnaissables de la fiction italienne.
07/07/2026, 15:34
Top Articles30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire
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