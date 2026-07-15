Dinan : la longue histoire de la librairie Les Rouairies s'achève

Sans surprise, la liquidation judiciaire de la librairie Les Rouairies, installée au 15, rue des Rouairies, à Dinan, dans les Côtes-d'Armor, a été prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, un peu plus d'un mois après le placement en redressement judiciaire de l'enseigne, apprend ActuaLitté.

La librairie indépendante généraliste était en difficulté économique depuis un moment : « Ça fait 10 ans que les habitudes de consommation ont changé. D’année en année, la fréquentation a baissé et les charges de fonctionnement ont augmenté. On réinjectait de l’argent privé au fur et à mesure, mais au bout d’un moment il faut être raisonnable », expliquait alors le cogérant Bernard Wirbel.

Il avait repris la librairie, avec Marie Wirbel, en 2009, aux précédents propriétaires, Mady et Jean-Pierre Guerréro, qui l'avaient inaugurée dans les années 1980.

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L'adresse revendiquait un large assortiment de nouveautés, ainsi que 10.000 titres de fonds, une offre de papeterie et de carterie, un rayon ésotérisme et des revues et articles religieux.

Bernard Wirbel mettait aussi en avant une volonté de partir en retraite, parallèlement au besoin matériel d'« arrêter l’hémorragie » financière.

Photographie : La librairie Les Rouairies, en 2023 (capture d'écran Google Maps)

Par Antoine Oury

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