Toucher le fond, mais toujours creuser : Digger, coécrit par Sabina Berman

Tom Cruise méconnaissable, tel est le principal argument marketing à l'annonce de Digger, le prochain film d'Alejandro González Iñárritu, en salles le 30 septembre 2026. Le scénario de ce long-métrage a été coécrit par l'autrice, scénariste et réalisatrice mexicaine Sabina Berman.
Le 15/07/2026 à 10:24 par Antoine Oury
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15/07/2026 à 10:24
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Accompagné au casting par Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg ou encore Jesse Plemons, Tom Cruise incarne dans Digger l'homme « le plus puissant du monde », qui se réinvente en sauveur d'une humanité qu'il a participé à condamner...
Le scénario du nouveau film d'Alejandro González Iñárritu a été coécrit par le réalisateur lui-même, avec Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone et Sabina Berman. Cette dernière, autrice mexicaine, a notamment publié en France Moi, la fille qui plongeait dans le cœur du monde (trad. Claude Bleton, Points) et Bienvenue dans le nouveau siècle doktor Freud (trad. Svetlana Doubin, Le miroir qui fume).
La performance de Tom Cruise dans Digger n'est pas sans évoquer celle de Leonardo DiCaprio dans The Revenant (2015), d'Iñárritu, qui avait valu à celui-ci un Oscar du meilleur acteur et celui du meilleur réalisateur pour le Mexicain.
Par Antoine Oury
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