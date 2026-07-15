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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

Le 15/07/2026 à 11:50 par Nicolas Gary

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Publié le :

15/07/2026 à 11:50

Nicolas Gary

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Prime Video avait besoin d’un nouveau lac où faire battre les cœurs. Après L’Été où je suis devenue jolie, la plateforme jette l’ancre à Barry’s Bay avec Au fil des annéesEvery Year After en version originale —, adaptation en huit épisodes de Tous nos étés (chez Robert Laffont, trad. Johanne Tremblay en mai 2023 avec plus de 8500 ventes), premier roman de la Canadienne Carley Fortune. Pontons, baignades, vieux bar, souvenirs tenaces : le décor semble connu. La série lui rend pourtant assez de fraîcheur pour donner envie de rester jusqu’au dernier coucher de soleil.

L’empressement d’Amazon n’a rien d’un coup de tête. Publié en 2022, Every Summer After a dépassé le million d’exemplaires, tandis que les cinq romans de Carley Fortune totalisent plus de 5 millions de ventes et des traductions dans 35 langues, sur plus de 100 territoires.

Quatre sont disponibles en français chez Robert Laffont : Tous nos étés, Rendez-vous au bord du lac, Cet été sera différent et Le temps d’un été doré. À ce jour, seul Our Perfect Storm, paru en anglais au printemps 2026, n’est pas disponible en français.

Six étés pour s’aimer, dix ans pour revenir

Percy Fraser écrit des notices nécrologiques à Seattle et s’applique surtout à ne pas examiner sa propre existence. La mort de Sue Florek, figure maternelle de ses étés adolescents, la ramène à Barry’s Bay, petite ville lacustre qu’elle fuit depuis dix ans. Elle y retrouve Charlie, le fils aîné de Sue, mais surtout Sam : voisin de chalet, meilleur ami, premier amour, puis parfait inconnu.

Le récit progresse sur deux lignes temporelles. Au présent, Percy rejoint une communauté qui n’a oublié ni son départ ni les blessures laissées derrière elle. Dans le passé, six étés retracent sa rencontre avec Sam, leur complicité immédiate, les premières jalousies, l’attirance longtemps contenue et l’erreur qui a tout fracassé. Chaque souvenir répond ainsi à une crispation contemporaine. La mécanique n’est pas neuve, mais demeure efficace : le spectateur connaît la fracture, pas encore le geste qui l’a provoquée.

Cette fidélité à la construction de Tous nos étés constitue la première réussite de l’adaptation. La série préserve l’élan du roman, son goût des secondes chances et cette idée simple : un lieu peut conserver nos anciennes vies mieux que nous. Barry’s Bay n’est donc pas un papier peint estival. Le lac, le chalet et la Taverne forment une géographie sentimentale où les personnages retrouvent ce qu’ils ont aimé, perdu ou refusé de regarder en face.

Le cœur du roman, un monde plus vaste

Au fil des années ne se contente toutefois pas d’illustrer le livre. Le Barry’s Bay réel (situé dans l’Ontario) devient une localité fictive de Colombie-Britannique, tandis que Percy habite Seattle et non Toronto. Rédactrice pour un magazine de décoration dans le roman, elle compose ici des nécrologies : une modification appuyée, mais cohérente avec cette héroïne encombrée par le passé.

Sue, morte avant l’ouverture du livre, gagne une véritable présence dans les retours en arrière. La Taverne familiale devient également un enjeu d’héritage, absent du texte original. Surtout, Chantal, Delilah et Jordie quittent la périphérie du récit pour former un second foyer dramatique, entre amitiés cabossées, mensonges et triangle amoureux. Ce choix donne du relief à Barry’s Bay et évite que huit épisodes reposent uniquement sur les hésitations de Percy et Sam. Il provoque aussi quelques embardées : certaines intrigues annexes semblent davantage préparer la suite que nourrir la saison.

L’adaptation intervient plus radicalement encore sur le secret qui sépare les deux protagonistes. Dans le roman, Sam connaît déjà la vérité lorsque Percy revient. La série retarde sa découverte afin que le choc et ses conséquences se produisent à l’écran. Dramatiquement, le pari fonctionne : la confrontation gagne en intensité et laisse à Sadie Soverall comme à Matt Cornett davantage à défendre. Mais le scénario doit, pour protéger sa révélation, multiplier silences commodes, phrases interrompues et conversations remises à plus tard. À Barry’s Bay, on nage volontiers plusieurs kilomètres ; terminer une explication semble autrement éprouvant.

Du charme, du soleil et quelques nœuds trop serrés

Sadie Soverall porte joliment les contradictions de Percy, vive et drôle lorsqu’elle baisse la garde, fébrile dès que le passé s’approche. Matt Cornett dessine un Sam plus contenu, dont le calme laisse parfois trop peu filtrer le trouble. Michael Bradway profite d’un Charlie considérablement étoffé : charmeur, encombrant, vulnérable, il apporte le désordre dont cette romance très balisée avait besoin. Elisha Cuthbert, enfin, installe en peu de scènes la chaleur de Sue et rend crédible le vide laissé par sa disparition.

La série sait aussi composer une atmosphère. Les eaux calmes, les chalets de bois, les feux de camp et les fins de journée dorées ne servent pas uniquement à fabriquer de belles images : ils donnent corps à la nostalgie qui relie les personnages. Les scènes adolescentes restent souvent les plus convaincantes, parce que la maladresse y semble naturelle. Au présent, les dialogues deviennent parfois trop explicatifs et l’alchimie du couple principal moins constante, comme si 10 années de désir contenu pesaient davantage sur les acteurs que sur les personnages.

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Huit épisodes laissent respirer l’ensemble, mais installent aussi quelques longueurs. Le récit répète parfois une tension déjà comprise et retient son secret avec une application trop visible. La fin, moins conclusive que celle du roman, pourra également frustrer les lecteurs : elle suspend les retrouvailles de Percy et Sam et amorce l’histoire de Charlie.

Le calcul est transparent, puisque Prime Video a commandé une deuxième saison inspirée du Temps d’un été doré. Il n’est pas pour autant absurde : la série a construit autour du couple initial un petit monde assez accueillant pour donner envie d’y retourner.

Au fil des années n’invente ni l’amour d’été, ni les retrouvailles au bord d’un lac, ni le secret conservé un épisode de trop. Elle adapte pourtant Carley Fortune avec du soin, du charme et juste assez de liberté pour exister en dehors du roman.

Moins fine que le livre dans l’intimité de Percy, plus généreuse avec son entourage, elle trébuche sur quelques dialogues et détours, puis retrouve toujours son courant. On lève parfois les yeux au ciel avant de constater que l’épisode suivant est déjà lancé. Pour une romance estivale, la victoire est assez nette.

Crédits photo : Prime Video

 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Tous nos étés

Carley Fortune trad. Johanne Tremblay

Paru le 16/05/2024

304 pages

Robert Laffont Québec

9,50 €

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06/07/2026, 17:28

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Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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