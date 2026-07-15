On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video avait besoin d’un nouveau lac où faire battre les cœurs. Après L’Été où je suis devenue jolie, la plateforme jette l’ancre à Barry’s Bay avec Au fil des années — Every Year After en version originale —, adaptation en huit épisodes de Tous nos étés (chez Robert Laffont, trad. Johanne Tremblay en mai 2023 avec plus de 8500 ventes), premier roman de la Canadienne Carley Fortune. Pontons, baignades, vieux bar, souvenirs tenaces : le décor semble connu. La série lui rend pourtant assez de fraîcheur pour donner envie de rester jusqu’au dernier coucher de soleil.

L’empressement d’Amazon n’a rien d’un coup de tête. Publié en 2022, Every Summer After a dépassé le million d’exemplaires, tandis que les cinq romans de Carley Fortune totalisent plus de 5 millions de ventes et des traductions dans 35 langues, sur plus de 100 territoires.

Quatre sont disponibles en français chez Robert Laffont : Tous nos étés, Rendez-vous au bord du lac, Cet été sera différent et Le temps d’un été doré. À ce jour, seul Our Perfect Storm, paru en anglais au printemps 2026, n’est pas disponible en français.

Six étés pour s’aimer, dix ans pour revenir

Percy Fraser écrit des notices nécrologiques à Seattle et s’applique surtout à ne pas examiner sa propre existence. La mort de Sue Florek, figure maternelle de ses étés adolescents, la ramène à Barry’s Bay, petite ville lacustre qu’elle fuit depuis dix ans. Elle y retrouve Charlie, le fils aîné de Sue, mais surtout Sam : voisin de chalet, meilleur ami, premier amour, puis parfait inconnu.

Le récit progresse sur deux lignes temporelles. Au présent, Percy rejoint une communauté qui n’a oublié ni son départ ni les blessures laissées derrière elle. Dans le passé, six étés retracent sa rencontre avec Sam, leur complicité immédiate, les premières jalousies, l’attirance longtemps contenue et l’erreur qui a tout fracassé. Chaque souvenir répond ainsi à une crispation contemporaine. La mécanique n’est pas neuve, mais demeure efficace : le spectateur connaît la fracture, pas encore le geste qui l’a provoquée.

Cette fidélité à la construction de Tous nos étés constitue la première réussite de l’adaptation. La série préserve l’élan du roman, son goût des secondes chances et cette idée simple : un lieu peut conserver nos anciennes vies mieux que nous. Barry’s Bay n’est donc pas un papier peint estival. Le lac, le chalet et la Taverne forment une géographie sentimentale où les personnages retrouvent ce qu’ils ont aimé, perdu ou refusé de regarder en face.

Le cœur du roman, un monde plus vaste

Au fil des années ne se contente toutefois pas d’illustrer le livre. Le Barry’s Bay réel (situé dans l’Ontario) devient une localité fictive de Colombie-Britannique, tandis que Percy habite Seattle et non Toronto. Rédactrice pour un magazine de décoration dans le roman, elle compose ici des nécrologies : une modification appuyée, mais cohérente avec cette héroïne encombrée par le passé.

Sue, morte avant l’ouverture du livre, gagne une véritable présence dans les retours en arrière. La Taverne familiale devient également un enjeu d’héritage, absent du texte original. Surtout, Chantal, Delilah et Jordie quittent la périphérie du récit pour former un second foyer dramatique, entre amitiés cabossées, mensonges et triangle amoureux. Ce choix donne du relief à Barry’s Bay et évite que huit épisodes reposent uniquement sur les hésitations de Percy et Sam. Il provoque aussi quelques embardées : certaines intrigues annexes semblent davantage préparer la suite que nourrir la saison.

L’adaptation intervient plus radicalement encore sur le secret qui sépare les deux protagonistes. Dans le roman, Sam connaît déjà la vérité lorsque Percy revient. La série retarde sa découverte afin que le choc et ses conséquences se produisent à l’écran. Dramatiquement, le pari fonctionne : la confrontation gagne en intensité et laisse à Sadie Soverall comme à Matt Cornett davantage à défendre. Mais le scénario doit, pour protéger sa révélation, multiplier silences commodes, phrases interrompues et conversations remises à plus tard. À Barry’s Bay, on nage volontiers plusieurs kilomètres ; terminer une explication semble autrement éprouvant.

Du charme, du soleil et quelques nœuds trop serrés

Sadie Soverall porte joliment les contradictions de Percy, vive et drôle lorsqu’elle baisse la garde, fébrile dès que le passé s’approche. Matt Cornett dessine un Sam plus contenu, dont le calme laisse parfois trop peu filtrer le trouble. Michael Bradway profite d’un Charlie considérablement étoffé : charmeur, encombrant, vulnérable, il apporte le désordre dont cette romance très balisée avait besoin. Elisha Cuthbert, enfin, installe en peu de scènes la chaleur de Sue et rend crédible le vide laissé par sa disparition.

La série sait aussi composer une atmosphère. Les eaux calmes, les chalets de bois, les feux de camp et les fins de journée dorées ne servent pas uniquement à fabriquer de belles images : ils donnent corps à la nostalgie qui relie les personnages. Les scènes adolescentes restent souvent les plus convaincantes, parce que la maladresse y semble naturelle. Au présent, les dialogues deviennent parfois trop explicatifs et l’alchimie du couple principal moins constante, comme si 10 années de désir contenu pesaient davantage sur les acteurs que sur les personnages.

Huit épisodes laissent respirer l’ensemble, mais installent aussi quelques longueurs. Le récit répète parfois une tension déjà comprise et retient son secret avec une application trop visible. La fin, moins conclusive que celle du roman, pourra également frustrer les lecteurs : elle suspend les retrouvailles de Percy et Sam et amorce l’histoire de Charlie.

Le calcul est transparent, puisque Prime Video a commandé une deuxième saison inspirée du Temps d’un été doré. Il n’est pas pour autant absurde : la série a construit autour du couple initial un petit monde assez accueillant pour donner envie d’y retourner.

Au fil des années n’invente ni l’amour d’été, ni les retrouvailles au bord d’un lac, ni le secret conservé un épisode de trop. Elle adapte pourtant Carley Fortune avec du soin, du charme et juste assez de liberté pour exister en dehors du roman.

Moins fine que le livre dans l’intimité de Percy, plus généreuse avec son entourage, elle trébuche sur quelques dialogues et détours, puis retrouve toujours son courant. On lève parfois les yeux au ciel avant de constater que l’épisode suivant est déjà lancé. Pour une romance estivale, la victoire est assez nette.

Crédits photo : Prime Video

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com