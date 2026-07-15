Légion d'honneur : ce 14 juillet, plusieurs éditeurs distingués

Légion d'honneur

À la dignité de grand'croix

Michelle Perrot, née Roux, historienne, professeure émérite des universités en histoire contemporaine. Grand officier du 4 octobre 2022.

À la dignité de grand officier

Marie-Claude Char, née Billet, éditrice (éditions des Busclats). Commandeur du 16 janvier 2015.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Au grade de commandeur

Jacqueline Sanson, née Melet, conservatrice générale des bibliothèques honoraire, présidente d'une association patrimoniale (Association des amis de la Bibliothèque nationale de France). Officier du 14 janvier 2012.

Au grade d'officier

Nicolas Grimal, professeur émérite des universités, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Chevalier du 26 mai 1999.

Premier ministre

Au grade de chevalier

Philippe Besson, écrivain, dramaturge, scénariste ; 37 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Protocole

Au grade de chevalier

Nathacha Appanah, née Pathareddy-Appanah, écrivaine, traductrice ; 28 ans de services.

Pierre Haski, journaliste, chroniqueur géopolitique pour une radio publique ; 52 ans de services.

Richard Malka, avocat, auteur ; 34 ans de services.

Émilie Patou, née de Beaumont, dirigeante d'entreprise, philanthrope, auteure ; 24 ans de services.

Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées

Au grade de chevalier

Stéphane Van de Rosieren, né Vande Rosieren, comédien, auteur, clown hospitalier, fondateur d'une association de clowns hospitaliers ; 33 ans de services.

Ministère de la culture

Au grade d'officier

Francis Esménard, président d'un groupe éditorial (Albin Michel). Chevalier du 17 décembre 2004.

À LIRE - La Librairie Albin Michel a affronté son ex-bailleur au tribunal

Adrien Goetz, historien de l'art. Chevalier du 2 mai 2012.

Au grade de chevalier

Jean-Luc Barré, directeur d'une maison d'édition (Éditions Bouquins), auteur ; 46 ans de services.

Manuel Carcassonne, directeur général d'une maison d'édition (Éditions Stock) ; 38 ans de services.

Claire David, directrice éditoriale dans une maison d'édition (Actes Sud-Papiers), directrice artistique d'une école d'art dramatique ; 39 ans de services.

Wajdi Mouawad, metteur en scène de théâtre, dramaturge ; 35 ans de services.

Photographie : Croix d'officier de la Légion d'honneur de Victor Hugo, vers 1837 (Anonyme, domaine public)

Par Antoine Oury

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