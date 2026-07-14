Savoie : dans une ancien atelier de skis s'installe Le Parvis, la librairie-café-etc.

Situé à vol d’oiseau à 60 km à l’est de Grenoble en traversant le col du Glandon – mais plus d’une centaine en voiture, petit crochet obligatoire en remontant vers le Parc naturel régional du Massif des Bauges – Saint-Jean-de-Maurienne voir renaître sa fabrique centaine de skis. En Maurienne, le bois de l’atelier a changé d’usage, pas d’adresse.

Au 156, rue Nicolas-Martin, face à la gare, les skis ont cédé la place aux rayonnages. Le Parvis accueille ses lecteurs depuis le 12 juin 2026, après un chantier consacré à la rénovation du bâtiment, à sa mise aux normes et à son accessibilité, avec notamment la création d’une rampe et de sanitaires adaptés.

Un mois après l’ouverture, Guillaume Chaix, gérant-libraire, résume ainsi le projet : « Voilà un mois que Le Parvis a ouvert ses portes, à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), au cœur de l’ancienne fabrique de skis Chaix-Vanoni (la première en Maurienne, créée en 1925, l’une des premières en Savoie) située en face de la gare. Littérature, culture, lien social et intergénérationnel, patrimoine évidemment : c’est au carrefour de toutes ces thématiques que notre librairie a planté son bâton. »

Un siècle de glisse dans les murs

Les éléments historiques communiqués par l’établissement font remonter l’aventure à 1925. Émile Chaix, alors âgé de 25 ans, installe d’abord une fabrique de skis place du Marché. Originaire de Saint-Sorlin-d’Arves et passé par les chasseurs alpins, il acquiert au cours des années 1930 la menuiserie de la rue Nicolas-Martin, où l’activité se poursuit.

Après sa mort, au début des années 1950, son épouse et sa fille Rosette reprennent l’atelier, bientôt rejointes par Jacques Vanoni, ancien apprenti. La maison devient Chaix-Vanoni et maintient une production artisanale présentée comme pionnière dans le développement du monoski, au cours des années 1970.

L’entreprise ferme au milieu de la décennie 1990, lorsque Jacques et Rosette Vanoni prennent leur retraite. Leur projet de musée ne verra pas le jour, mais les locaux resteront en l’état jusqu’à leur nouvelle vocation.

Du monoski au « etc. »

Lorsque Cécile Masson et Guillaume Chaix se mettent en quête d’un local, en 2023, ils recherchent de la place, un extérieur et un bâtiment doté d’une véritable identité. L’ancienne manufacture coche les trois cases, au prix d’un chantier qu’ils qualifient de « titanesque ». Chantal Vanoni, fille de Jacques et Rosette, les accompagne dans cette réhabilitation.

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Constituée en janvier 2026, la société Le Parvis est enregistrée avec pour activité principale le commerce de détail de livres en magasin spécialisé. Son objet social embrasse aussi les ouvrages neufs et d’occasion, la papeterie, les jeux, les disques, le café, la petite restauration, la galerie d’art et l’organisation d’événements littéraires, culturels ou musicaux. Le « etc. » n’est donc pas une simple coquetterie typographique.

Le livre demeure toutefois le point d’ancrage revendiqué. Le fonds annoncé fait place à la littérature classique, à la philosophie, aux sciences humaines, sociales et spirituelles, au dessin engagé et aux publications consacrées au patrimoine local. Le café doit prolonger la visite, tandis qu’une programmation de spectacle vivant est annoncée pour l’automne 2026. Des nocturnes sont par ailleurs prévues chaque samedi de l’été.

Ce positionnement s’appuie sur deux parcours déjà tournés vers la culture. Cécile Masson, formée en musicologie ainsi qu’en administration et gestion des entreprises culturelles, a travaillé dans la programmation, la vie associative et en bibliothèque. Guillaume Chaix, diplômé d’histoire moderne et contemporaine, exerce comme généalogiste et fait également état d’expériences comme auteur et journaliste local.

Deux librairies pour un même territoire

La concomitance mérite d’autant plus l’attention que le Centre national du livre a recensé, en 2025, 83 ouvertures de librairies pour 85 fermetures : le premier solde négatif depuis la création de ce suivi. À Saint-Jean-de-Maurienne, le mouvement s’effectue pourtant dans les deux sens.

À quelques rues du Parvis, Des Livres et Vous, fondée en 2018 par Chiara Vallin-Canciani, a rouvert le 17 juin après avoir porté sa surface de 80 à 180 m². L’établissement conserve quelque 14.000 références et près de 3000 jeux de société, tout en développant rencontres, dédicaces et projets avec les bibliothèques du territoire.

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L’arrivée d’une seconde enseigne et l’agrandissement de la première se sont retrouvés, quelques jours plus tard, au même ordre du jour. Réuni le 25 juin à Saint-Pancrace, le conseil communautaire de Cœur-de-Maurienne Arvan devait examiner deux demandes de soutien à l’investissement : l’une pour l’extension de Des Livres et Vous, l’autre pour la création du Parvis.

« Deux librairies pour un territoire de 15.000 habitants, c’est rare. », a relevé Jean-Marc Blangy, maire d’Albiez-le-Jeune, avant de s’interroger sur le risque que pourrait représenter cette coexistence.

Le président de l’intercommunalité, Jean-Paul Margueron, a rappelé que les deux projets avaient déjà été acceptés par la Région et que les aides portaient sur les investissements, non sur le fonctionnement. La collectivité n’a donc pas opposé les deux dossiers.

Crédits photo : Le Parvis

Par Nicolas Gary

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