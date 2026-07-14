Le livre audio accélère sa croissance en Allemagne

Le moteur allemand tourne à plein régime chez BookBeat. Entre janvier et juin 2026, l’offre de livres audio et numériques, propriété de Bonnier Books, revendique une progression de 13 % de ses revenus après neutralisation des effets de change. En données brutes, l’augmentation atteint 11 %. La société ne communique toutefois ni montant semestriel ni résultat d’exploitation.

Le nombre d’usagers payants continue, lui aussi, d’avancer à deux chiffres et a franchi 1,2 million en avril. Le 14 juin, 10.931 personnes se sont inscrites à une période d’essai au cours de la même journée, un record maison. L’indicateur ne doit pas être confondu avec autant de nouveaux abonnements : il mesure des essais, dont BookBeat ne précise pas le taux de conversion.

L’entreprise affirme par ailleurs avoir enregistré sa meilleure fidélité depuis sa création, à partir de la proportion d’abonnés ayant résilié. Aucun taux n’est publié. Le rythme commercial demeure solide, mais s’avère moins soutenu qu’un an auparavant : au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires avait augmenté de 15 % et la clientèle payante de 16 %, dépassant alors 1,1 million de personnes.

L’Allemagne accélère, la Pologne recrute

La géographie de cette progression appelle quelques nuances. L’Allemagne n’est pas présentée comme le premier territoire de BookBeat en volume, mais comme celui dont les performances sont actuellement les plus fortes. Dès le premier trimestre, l’opérateur y avait établi un record d’inscriptions à l’essai, huit ans après son lancement à grande échelle dans le pays.

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La Pologne conserve, de son côté, la première place pour l’apport de nouveaux usagers, comme sur l’ensemble de 2025. Quant à la Finlande, elle restait à la fin de l’exercice le principal marché de l’entreprise : plus de 6 % de la population y payait chaque mois un abonnement BookBeat. Ces indicateurs ne mesurent donc pas la même chose — taille du portefeuille, cadence d’expansion ou volume de recrutements — et ne permettent pas d’établir un classement unique.

La poussée observée outre-Rhin accompagne celle de l’audio dans son ensemble. Selon les données de Media Control relayées en avril par le Börsenblatt, le secteur allemand du livre audio a généré 374 millions € en 2025, soit 13 % de mieux sur un an. Le streaming a affiché la hausse la plus marquée, à 23 %. Les résultats de BookBeat s’inscrivent dans ce mouvement, sans que l’entreprise dévoile sa part de marché ni le revenu tiré du pays.

Le groupe attribue aussi ses performances aux programmes éditoriaux de ses partenaires. Il cite notamment Die Känguru-Rebellion, cinquième volet de la série satirique de Marc-Uwe Kling, paru le 12 mars 2026 chez Ullstein. BookBeat dit avoir piloté une vaste campagne allemande autour du titre. Sur l’ensemble de ses territoires, le temps consacré aux ouvrages de Freida McFadden a progressé de 84 % par rapport au premier semestre 2025 ; celui enregistré pour Elle Kennedy, de 214 %. Ces pourcentages proviennent exclusivement des écoutes internes au service.

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« Nous ne sommes rien sans des publications fortes de la part des auteurs et des éditeurs », déclare Niclas Sandin, directeur général de BookBeat. La société entend ainsi transformer les lancements éditoriaux en événements visibles dans l’application, grâce aux campagnes promotionnelles, aux recherches et aux données d’écoute.

L’IA entre dans la recommandation

Le printemps a également apporté de nouvelles fonctions consacrées à la découverte. L’une signale en temps réel les livres et les auteurs dont les recherches progressent le plus vite. Une autre recourt à l’intelligence artificielle pour réunir des millions d’avis d’utilisateurs en synthèses brèves, destinées à aider chacun à déterminer si un ouvrage peut lui convenir.

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Les comptes semestriels restent tout aussi peu détaillés. La répartition des revenus par pays, le revenu moyen par abonné, la rentabilité de la période et l’effet commercial des nouveaux dispositifs de recommandation ne sont pas communiqués.

Crédits illustration : Elf-Moondance CC 0

Par Clément Solym

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