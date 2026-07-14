Quels grands romans ont inspiré les classiques du rock ?

Dans une bibliothèque, on cherche d’ordinaire un livre à partir de son auteur, de son titre ou d’un sujet. À Curitiba, le chemin proposé passera cette fois par les guitares. Le 29 juillet, de 15 à 16 heures, la Bibliothèque municipale Darcy Ribeiro organisera Rock e literatura — clássicos do rock inspirados em clássicos da literatura, soit « Rock et littérature — des classiques du rock inspirés par des classiques littéraires ».

Le rendez-vous figure dans le programme de juillet 2026 des bibliothèques et des Faróis do Saber, ces équipements de lecture et d’éducation déployés dans la capitale de l’État du Paraná. Le document municipal annonce « un moment de littérature et de musique » destiné à l’ensemble de la communauté, dans le prolongement du Dia Mundial do Rock’n’roll, célébré quelques jours plus tôt.

Une discothèque sans liste de morceaux

La formule promet de remonter des chansons connues vers les œuvres littéraires qui les ont inspirées. Reste une inconnue de taille : la municipalité ne communique ni les titres diffusés, ni les écrivains retenus, ni la forme exacte de la médiation. Rien ne permet donc d’associer à cette séance un roman, un poème ou un groupe précis, aussi tentante que puisse être la composition anticipée d’une discothèque littéraire idéale.

Cette discrétion réduit nécessairement les informations disponibles, mais elle éclaire aussi la nature de l’activité. La séance n’est présentée ni comme un concert ni comme une conférence consacrée à l’histoire de la musique. Son intitulé place les sources littéraires au premier plan et invite le public à considérer les morceaux comme des portes d’entrée vers les textes. La bibliothèque deviendra, le temps d’une heure, un lieu d’écoute autant que de lecture.

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La rencontre intervient après une journée dont l’appellation peut prêter à confusion. Au Brésil, le 13 juillet est couramment célébré comme Dia Mundial do Rock, en référence au Live Aid, le concert caritatif organisé le 13 juillet 1985 à Londres et à Philadelphie. Malgré son nom de « Journée mondiale », cette commémoration s’est surtout installée dans le calendrier culturel brésilien.

À Curitiba, le mois de juillet demeure étroitement associé au genre musical. La municipalité a notamment soutenu, le 11 juillet 2026, un festival réunissant pendant treize heures des groupes originaires du Paraná, en célébration de cette même date. La rencontre de la Darcy Ribeiro déplace toutefois le point d’écoute : non plus seulement la scène et ses interprètes, mais les textes qui ont précédé les riffs.

Une maison pour lire, écouter et se rencontrer

Ouverte en mars 2023 dans le centre de Curitiba, la Bibliothèque Darcy Ribeiro occupe une demeure du début du XXe siècle, conçue par l’architecte italien José Muzzillo. La ville présente ce lieu comme un équipement pédagogique et inclusif, accessible aux professionnels de son réseau scolaire comme au public.

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Son fonds est orienté vers l’éducation ainsi que vers la littérature pour l’enfance et la jeunesse. Lors de son inauguration, environ 4.000 titres étaient annoncés, complétés par des livres en braille et des livres audio. La fiche officielle de l’établissement confirme qu’il reçoit aussi bien les professionnels de l’enseignement municipal que la communauté dans son ensemble.

L’activité consacrée au rock ne constitue donc pas une parenthèse étrangère aux missions du lieu. Le calendrier municipal de juillet fait cohabiter médiations de lecture, ateliers d’écriture ou d’origami, séances de cinéma, jeux, modelage et contes. À la Darcy Ribeiro elle-même, une lecture de O galo cantou por engano, de la poétesse brésilienne Glória Kirinus, avait précédé la rencontre musicale, le 9 juillet.

La séance se déroulera le mercredi 29 juillet 2026, de 15 à 16 heures, à la Bibliothèque municipale Darcy Ribeiro, Rua Ébano Pereira, 359, dans le centre de Curitiba. Elle est annoncée pour l’ensemble de la communauté. Le programme officiel ne mentionne ni inscription préalable, ni répertoire détaillé.

Crédits photo : foretagimark. CC 0

Par Nicolas Gary

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