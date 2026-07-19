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Les Ensablés - Une saison dans la vie d'Emmanuel, de Marie-Claire Blais

Ecrivaine célèbre outre-Atlantique mais qui -bien que de langue française- est aujourd’hui assez peu connue dans notre pays, Marie-Claire Blais  (1939-2021) fut pourtant l’objet d’un engouement bien plus rapide en France que dans son Québec natal, qui réserva à ses premières publications un accueil critique contrasté allant de l’enthousiasme à l’extrême réserve. Par Marie Coat.

Le 19/07/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

19/07/2026 à 09:00

Les ensablés

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Ainsi de son quatrième roman, Une saison dans la vie d’Emmanuel, publié en 1965, qui reçut dès l’année suivante le prix Médicis peu après son édition chez Grasset, lançant une large diffusion à l’international, avec nombre de traductions.

Romancière, poète, dramaturge, essayiste, scénariste… Marie-Claire Blais avait plusieurs cordes à son arc tendu par l’écriture, sa passion, qui l’aimanta jusqu’à son décès en 2021 à Key West : elle laissait alors une œuvre prolixe couronnée de nombreux prix littéraires dont, notamment, « Soifs», une suite d’une dizaine de romans publiés entre 1995 et 2020.

D’un milieu modeste d’ouvriers, elle commença très tôt à écrire et, malgré une scolarité interrompue à quinze ans faute de moyens financiers et l’exercice de divers « petits » métiers, elle persista dans cette voie en suivant des cours du soir à l’Université, encouragée par ses professeurs. Elle n’a pas vingt ans lorsqu’en 1959 elle publie son premier roman, « La belle bête », qu’une critique québécoise déroutée reçoit négativement dans l’ensemble, choquée tant par le fond de l’intrigue que par son originalité et sa liberté de ton.

On est en effet loin de Maria Chapdelaine et des romans régionalistes, sans parler de ce qui est attendu de l’œuvre d’une jeune fille dans une société particulièrement traditionaliste. L’année suivante, son deuxième roman (« Tête blanche ») creuse le sillon des relations familiales complexes et de l’enfance difficile puis, en 1961, Marie-Claire Blais écrit un court opus mi-romanesque mi-poétique au titre évocateur : « Le jour est noir », qui sera suivi de poésies. C’est aux États-Unis, où elle séjourne grâce à la fondation Guggenheim, qu’elle écrit « Une saison dans la vie d’Emmanuel ».

« Les pieds de Grand-Mère Antoinette dominaient la chambre. » : d’emblée, le roman happe, s’ouvrant sur ce bref constat surprenant suivi d’une phrase sinueuse consacrée à... ces pieds, « image sombre de l’autorité et de la patience », emblèmes d’une dure vie de labeur et d’une personnalité « immense et souveraine ». Voici ce que perçoit Emmanuel, tout juste « né sans bruit par un matin d’hiver ». « C’est un bien mauvais temps pour naître », confie la vieille femme, « nous n’avions jamais été aussi pauvres, une saison dure pour tout le monde, la guerre, la faim et puis tu es le seizième ».

Le nourrisson nous rapporte les propos et vaticinations de l’omnipotente grand-mère, dressant un constat effarant de la misère physique et morale d’une famille trop nombreuse qu’elle régente d’une main de fer et néanmoins leste : « Je suis la seule personne digne de la maison… Je suis forte, mon enfant. Tu peux m’abandonner ta vie. Aie confiance en moi… » Ainsi qu’elle l’en prévient, « Tu apprendras vite que tu es seul au monde », propos paradoxal dans ce contexte, mais qu’un tableau implacable des liens familiaux permet rapidement de comprendre.

Pour le père, être frustre et violent, illettré, qui se tue à la tâche, « l’essentiel, c’est de pouvoir traire les vaches et couper le bois » ; il traite durement sa marmaille qu’il fesse régulièrement le vendredi soir — « soir du châtiment » — mais dont il ne prend pas soin : « je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin d’étudier », assène-t-il, ce qui révolte Antoinette (« Ah! Les hommes ne comprennent rien à ces choses-là »).

Lorsqu’enfin il se repose, il se retire derrière les volutes de fumée de sa pipe, accompagné parfois des fils aînés, taillés sur le même modèle et qui prennent le même chemin, avec leur « grand rire noir... ils ont tous les dents gâtées ». Emmanuel voit en son père «l’étranger, l’ennemi géant qui violait sa mère chaque nuit, tandis qu’elle se plaignait doucement à voix basse ».

Sa mère, dont « il pourrait croire qu’elle l’a abandonné… Elle sera toujours silencieuse », qui « se plaignait que la vie était dure, et les hommes cruels ». Pauvre créature au « sein flétri », épuisée par des grossesses quasi permanentes, elle ne s’occupe pas plus de ses enfants que leur géniteur : nulle tendresse dans cette famille. Antoinette de grommeler : « Vous devriez me remercier de prendre les décisions à votre place ». Repliée sur un macabre passé, « cette triste femme contemplait avec douceur les photos des petites filles disparues et garçons morts », un enfant lui étant « plus cher mort que vivant».

Dans cette ferme québécoise, les enfants grouillent au fil des ans dans une saleté et une promiscuité délètères, « ruée de vermines » méprisables qui naissent et meurent tout uniment, cohorte de « petites morts noires » par accident, maladie, suicide, sans compter les disparitions : peu de gagnants à cette loterie des naissances. Si Antoinette déplore que « Les funérailles, ça dérange tout le monde », elle se réjouit qu’elles soient l’occasion d’un « bon repas avec M. Le Curé » qui souligne le côté positif du malheur : « Un ange de plus dans le ciel... Dieu vous aime pour vous punir comme ça!»

Peu avant la mi-temps du roman, la chronique familiale revient au petit-enfant préféré, Jean le Maigre, qui écrit sa saisissante autobiographie, miroir sarcastique des propos d’Antoinette rapportés par Emmanuel. Adolescent pétri de dons, mais impitoyable, menteur et pervers, il sort du lot des innommés qu’on regroupe par âge ou sexe (« frères aînés » crasseux et barbus ; « grandes A » — leurs prénoms se terminant par cette lettre —, « lent troupeau de vaches... fierté obscure d’un bétail apprivoisé » ; « petites blondes » aux tresses angéliques, claquées au hasard « par la main sèche et violente d’Antoinette » qui les épouille ; d’autres toutefois — Héloïse, Pomme, Léopold et Fortuné [dit « Le Septième » !] — émergent de la troupe.

D’une vive intelligence, Jean le Maigre est tuberculeux, comme son frère Léopold qui s’est pendu au couvent [« En voilà une idée, le Vendredi saint!» commentent le père et les frères aînés en guise d’oraison funèbre]. Il se plaint moins de sa maladie — qu’il « aime comme une sœur » — que des poux et « puces qui nous mangent, la vie est impossible ». Il croque avec verve et clairvoyance son entourage : famille, curé, institutrice… sous l’œil parfois attendri, mais le plus souvent courroucé d’Antoinette : « Ton père a raison, tu es pourri jusqu’au cœur », excédé par le « flot de mensonges qui coulaient intarissablement de sa bouche ».

Brillant élève de Mademoiselle Lorgnette [!], il est fier de ses « fables, versions grecques, éloges funèbres et tragédies que son père jette dans les latrines ». Se réfugiant dans son riche monde intérieur, il écrit sans arrêt [« Je ne peux pas penser à ma vie sans que l’encre coule abondamment de ma plume impatiente »] et sans arrêt il a faim. Faim qu’il trompe en compagnie du Septième — qui « a la peau dure, il ne pleure pas quand on le bat! » — avec lequel il forme un couple infernal s’estimant supérieur à toute la famille : complices réfugiés dans la cave ou les latrines, ils rient, chantent, blasphèment, boivent de l’alcool dérobé, fument des mégots volés tout en commentant avec lucidité et espièglerie la comédie humaine d’un monde injuste.

Un bien rude séjour en maison de correction, après qu’ils ont mis le feu à l’école par jour de très grand froid, ne corrigera rien. Antoinette avait pourtant prévenu Jean « Méfie-toi de ce monstre aux cheveux rouges... dès le premier jour il a trompé tout le monde avec sa méningite; mort, il devait être mort… » Mais Jean aime ce frère qui vole, gruge, parjure, par ailleurs étonnamment doué pour les chiffres [« les nombres coulaient dans sa tête. C’était l’habitude d’avoir tant volé d’argent des autres, peut-être»]. Glissant dans la détresse et le dégoût de son prochain, Le Septième risque fort de finir au bout d’une corde. « Abandonnés par notre mère, orphelins errants au visage barbouillé de soupe, et au derrière cuit par les coups... nous avons tenté des suicides que nous n’avons jamais réussis jusqu’au bout, car Héloïse nous trahissait toujours ».

Héloïse, la grande sœur exaltée, d’une « extravagante dévotion», anorexique qui refuse la pourtant maigre pitance que tente de lui imposer la grand-mère, laquelle la place au couvent [« Nous avons une sainte à la maison »]. Mais le séjour au couvent « contribue au réveil d’une sensualité fine et menaçante… qui se tourne vers un désir sans but» et elle est renvoyée pour cause de « crises nerveuses».

Or la seule façon de survivre et peut-être d’échapper à cette famille dysfonctionnelle, à ce monde sans espoir, c’est de partir tenter sa chance au noviciat ou en ville, dans un emploi salarié. Reste donc pour elle la fuite vers la ville, à savoir une place dans une auberge, où elle sera in fine affectée à d’autres fonctions qu’à la cuisine, pour le bonheur fugace de quelques clients comme le Notaire, dont « l’œil parcourt... son azur lubrique». Tels que — selon Antoinette — des « animaux que l’on mène à l’abattoir » partent aussi à la ville un petit frère, surnommé Pomme, pour une usine où il perdra des doigts, et le Septième qui y « boit l’âpre vin de la déchéance».

Quant à Jean le Maigre, toujours aussi désabusé [« Ah! Les gens vertueux me dégoûtent! »], il part, comme Léopold avant lui, au noviciat, conscient que ses jours de tuberculeux sont comptés [« Ma grand-mère me pousse vers le tombeau »]. Il « appréciait que le noviciat fût ce jardin étrange où poussaient... les plantes gracieuses du vice et de la vertu » et continuait à écrire fiévreusement son journal et ses poèmes, voire des prophéties sur l’avenir de ses proches, pessimistes, car fondées sur une fatale immuabilité de leur condition.

Après sa mort, Grand-Mère Antoinette — qui toujours «dirige le monde depuis son fauteuil» — chérit d’autant plus le poète, celui qui, grâce à l’écriture et une riche vie intérieure, a tenté de s’évader d’un monde haïssable ; elle essaie de collecter les écrits qui ont échappé à la destruction pour conserver sa mémoire et espère qu’Emmanuel [le Rédempteur, le Sauveur biblique] reprendra le flambeau, d’autant que l’hiver s’achève. « Emmanuel n’a plus froid... le soleil brille », « une tranquille chaleur coule dans ses veines tandis que sa grand-mère le berce».

Certes, le printemps s’annonce beau, mais « Jean Le Maigre ne sera pas avec nous cette année... » et, sans profond changement des mœurs et des conditions matérielles d’existence, il est à craindre que le Seizième ne puisse trouver sa place au soleil.

On comprend les réactions négatives de critiques québécois, alors choqués par la charge de la jeune romancière contre une société extrêmement traditionaliste, plombée par une impérieuse pratique étriquée de la religion catholique favorisant obscurantisme et aliénation : « On nous a tellement enseigné la peur de Dieu et la peur de vivre», déplorait Marie-Claire Blais.

Combat d’arrière-garde face à une jeunesse québécoise qui, dans les années 1960, se révoltait contre un vieux monde injuste et sclérosé et le maintien des classes défavorisées dans un inexcusable dénuement et une bigoterie étouffante. Le Québec opéra sa révolution silencieuse peu après...

 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Une saison dans la vie d'Emmanuel

Marie-Claire Blais

Paru le 14/10/2021

164 pages

Points

8,40 €

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Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

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Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

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Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

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Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

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Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

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Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

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Fanny à la folie : Émilie de Turckheim raconte les souvenirs d'une femme de 82 ans

Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.

18/07/2026, 10:01

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Moins de 200 pages : des livres à dévorer pour lecteurs qui n’ont pas le temps

Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.

18/07/2026, 09:08

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Comment l’IA transforme la guerre de l’information

L’heure du digital, l’océan de l’information ne cesse de s’étendre. Toute recherche apporte son flot de réponses et il n’est pas toujours facile de naviguer entre renseignements officiels, astroturfing (une stratégie de manipulation et d’influence), fake news et propagande.

18/07/2026, 08:00

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Un vétérinaire découvre que son symptôme n’est pas isolé

Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision.

18/07/2026, 07:00

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Parle-moi de chez nous : les racines prennent l’avion

Un téléphone sonne, une femme tombe, trois générations retrouvent la parole. Entre Porto Rico et les États-Unis, Jeanine Cummins remonte les silences d’une lignée de femmes. Parle-moi de chez nous (trad. Christine Auché) est une saga généreuse, traversée d’images splendides, qui pèche surtout lorsqu’elle explique ce qu’elle vient de si bien faire sentir.

17/07/2026, 16:23

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Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry : une postulation vers le diable

Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry (éditions Gallimard, 1959, traduit de l’anglais par Stephen Spriel avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur) est un roman hors-norme, sulfureux.

17/07/2026, 12:32

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Septentrionale : Karim Kattan fait de l’amour le dernier moteur du monde

Un pays jamais nommé s’effondre derrière eux ; devant, toutes les routes filent vers le nord. Dans Septentrionale, Karim Kattan lance Maryam et Joseph à travers une nuit de guerre, de prodiges et de souvenirs. Porté par les trajectoires queer de ses deux protagonistes, ce roman de l’exil mêle argot, visions cosmiques et tendresse sans édulcorer les violences héritées. Une traversée saisissante, parfois freinée par des symboles trop appuyés. Sortie le 4 septembre.

17/07/2026, 10:37

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Elle le mangerait : la grande Frédé a les crocs

Frédérique a 35 ans, quelques centimètres de trop selon les autres, un ex qu’une mesure d’éloignement lui interdit d’approcher et une faim d’amour impossible à rassasier. Lorsque Gabriel la défend dans la rue, elle ne rencontre pas un homme : elle invente un couple. Avec Elle le mangerait, Nicolas Robin signe une comédie noire nerveuse, drôle dans son aveuglement, glaçante dans sa logique. À table, le 27 août.

17/07/2026, 10:37

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Que reste-t-il des idéaux quand un attentat se prépare ?

Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l’effondrement annoncé, mais jamais le trio n’aurait imaginé alimenter une révolution à venir.

17/07/2026, 09:00

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Saurez-vous distinguer l’auteur de l’intelligence artificielle ?

Antoine Hummel propose un jeu. Son dispositif littéraire caustique entreprend de nous décoller du régime permanent de sollicitation que produisent les algorithmes de plateformes et d’applications.  En se confrontant à YouTube et en laissant s’insinuer l’intelligence artificielle, le texte explore ce que deviennent l’attention, le jugement et la création lorsque la répétition du même et la suggestion algorithmique enclosent notre appréhension du monde. 

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La prochaine guerre mondiale pourrait commencer par l’eau

L’eau est devenue l’or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au cœur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l’eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s’intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques.

17/07/2026, 07:00

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Les Carnivores : Guillaume Nail écrit un futur qui a les crocs

Après une série de contaminations venues du vivant, les bêtes ont presque disparu, la viande se rationne et le Sanum organise un monde d’interdits, de protocoles et de surfaces désinfectées. Augustin, enfant rescapé d’une forêt interdite, croise Vadim, bureaucrate carniste, masculiniste et futur Guide d’une communauté hors contrôle. Avec Les Carnivores, publié chez Denoël, Guillaume Nail signe un roman brutal, organique, parfois saturé, mais traversé d’une vraie puissance de vision.

16/07/2026, 17:31

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Jim Queen : queer et sentiments

C’est le succès cinématographique du moment : un film d’animation – pour adultes – déjanté, trash et follement irrésistible : Jim Queen, de Marco Nguyen et Nicolas Athané.

16/07/2026, 15:44

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Une étreinte pour un long voyage : une saison en Perse et en prose

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Le petit chien thérapeute : “Le deuil, c’est la mémoire qui s’obstine à battre sous les cendres”

16/07/2026, 14:22

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Dans les ruines de Munich, un tueur traque les jeunes femmes

Un polar sur fond historique qui rappelle beaucoup l'ambiance de la Trilogie Berlinoise de Philip Kerr. À Munich en 1946 sous l'occupation US, les destins de réfugiés, profiteurs, militaires, prisonniers, s'entrecroisent tandis qu'un serial-killer s'attaque à des jeunes femmes.

16/07/2026, 11:21

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Le fabuleux piano : Sonia Devillers fait parler un Érard disparu

En cherchant le piano laissé à Bucarest par sa grand-mère, Sonia Devillers rencontre un autre instrument disparu : un Érard de concert, numéro 68037, acheté par la famille Enoch en 1892, volé par les nazis en 1943 et jamais retrouvé. Dans Le fabuleux piano, publié chez Robert Laffont, elle compose un récit-enquête ample, sensible et très documenté sur les objets spoliés, les morts sans tombeau et la musique comme dépôt de mémoire. Début des gammes, ce 27 août.

16/07/2026, 10:38

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Gaëlle Obiégly, ou l’art de digresser dans Rien à voir

Une narratrice connue sous le nom de Rose de Nuit vend des fiches de lecture, se dispute avec une bibliothèque et repart avec un livre blanc qui n’en est peut-être pas un : Une sculpture. Quand l’artiste Ari Bosochur lui propose de participer à une rétrospective où les œuvres seraient remplacées par leur récit, tout se met à glisser. Gaëlle Obiégly signe un roman brillant, drôle et très mobile sur l’art, la parole, le soin et les vies qu’on tente d’ordonner. Rien à voir, peut-être à lire, ce 20 août.

16/07/2026, 10:33

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Le Mal du pays : Colin Barrett raconte l’Irlande rurale sans misérabilisme

Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.

16/07/2026, 10:19

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Ce que le capitalisme doit au racisme et au patriarcat

Pourquoi le capitalisme domine-t-il le monde ? A-t-il toujours existé ? Quels liens entretient-il avec la démocratie, le racisme, le patriarcat ou la crise écologique ?

16/07/2026, 09:00

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Son fiancé vole les 32 millions du Loto et déclenche sa vengeance

Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros ! 

 

16/07/2026, 08:00

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Une veuve face aux victimes remontées d’un lac artificiel

Près de l’ancienne mine creusée par les Britanniques, une veuve assiste aux recherches des victimes dans un lac artificiel. Un homme en combinaison plonge puis remonte sans cesse des eaux. Elle tremble à l’idée de ce qu’il pourrait repêcher. Traduit du grec par Nicolas Pallier.

16/07/2026, 07:00

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France-Espagne : la Roja met les Bleus à terre un soir de 14 juillet

Un soir de fête nationale, les Bleus rêvaient d’une troisième finale de Coupe du monde consécutive. À Arlington, dans l’agglomération de Dallas, l’Espagne les a privés de ballon, de souffle et d’avenir : 2-0, sans véritable contestation. Pour raconter cette chute, trois livres : Le Cœur du pélican pour la France, Rouge ou mort pour la Roja et Les Derniers Jours de Roger Federer pour une rencontre dont l’issue s’est dessinée bien avant le coup de sifflet final.

15/07/2026, 21:35

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Le Père-Lachaise surréaliste, d'Étienne Ruhaud

Inauguré en mai 1804 dans l'actuel 20e arrondissement, le Père-Lachaise est devenu en quelques décennies le cimetière le plus réputé de Paris. L'éponyme confesseur du Roi-Soleil n'a jamais dû, de son vivant, imaginer une telle postérité. Par Jacques Lucchesi.

15/07/2026, 15:51

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Je ne suis pas venu apporter la paix : la ferme où tout implose

Dans une ferme isolée d’une vallée pyrénéenne, un patriarche agonise. Ses enfants reviennent, chargés de rancœurs, de secrets, de fatigue et de comptes jamais réglés. Dehors, l’orage cogne. Dedans, Judith tient la maison, Maud prie, les chiens veillent, la fratrie s’observe. Je ne suis pas venu apporter la paix, ou la tragédie familiale noire revue par Nicolas Martin, organique, parfois excessive, mais d’une puissance d’atmosphère rare. À partir du 3 septembre.

15/07/2026, 15:12

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Fille de : Anne Pitteloud démonte le mythe du grand écrivain

À la mort de Christian Monnay, écrivain culte retiré du monde depuis trente ans, sa fille Chloé découvre que ses neuf manuscrits inédits ne contiennent que des pages blanches. Pour préserver sa mère aveugle, puis pour exister enfin comme autrice, elle glisse ses propres romans sous le nom du père. Anne Pitteloud signe une comédie noire, fine et acide sur la filiation, l’imposture et les légendes que fabrique le monde littéraire. Généalogie à découvrir le 21 août.

15/07/2026, 12:15

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Une unique lueur : le retour familier et réjouissant d’Adamsberg

La cuvée Vargas est un bon cru : un roman sans surprise, assez convenu, mais qui ne décevra donc pas les fans d'Adamsberg et de cette auteure, spécialiste des dialogues décalés, un brin déjantés : quand la poésie affleure du sous-jacent au-delà des apparences de notre monde que l'on croit rationnel.

15/07/2026, 11:20

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Le murmure de Jacques Derrida

Loin de se limiter à des réflexions purement linguistiques, Le monolinguisme de l’autre est une critique implacable de l’aliénation culturelle en situation coloniale.

15/07/2026, 10:49

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Comment l’ordre transforme les révolutions en cérémonies

Comme il y a une dialectique de la raison, il y a une dialectique de la mémoire qui métamorphose le souvenir de la révolte en culte de l’ordre, les anniversaires des révolutions en défilés militaires, l’héritage de la Shoah en légitimation d’un État génocidaire ; ainsi s’affrontent les romans nationaux et la tradition des vaincus, le culte des héros et les traces laissées par les sans-nom, les monuments et les remémorations dissidentes.

15/07/2026, 09:00

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Les Désarmantes : Caroline Bouffault imagine une France sans hommes au pouvoir

Avec Les Désarmantes, son troisième roman à paraître le 21 août 2026 aux éditions Fugue, Caroline Bouffault imagine une France devenue une république pacifiste dirigée exclusivement par des femmes, où l’arrivée d’une journaliste étrangère vient révéler les contradictions d’un modèle fondé sur l’exclusion des hommes.

15/07/2026, 07:48

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Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire

À l’approche de la rentrée littéraire, les piles de livres à paraître ne tarderont pas à chasser celles du printemps. Il reste pourtant un mois et demi pour revenir vers des romans, récits et objets littéraires publiés entre janvier et juin 2026, parfois passés sous les radars malgré leur singularité.

14/07/2026, 15:01

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Le mythe de la France sans esclaves s’effondre dans les archives

À la veille de la Révolution française, Paris se pense comme une terre de liberté, régie par le principe selon lequel « il n’y a pas d’esclaves en France ». Pourtant, pour les esclaves venus des colonies chercher refuge dans la capitale, cette promesse se révèle fragile et souvent illusoire. 

14/07/2026, 09:00

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Une communauté protectrice devient peu à peu impossible à quitter

Alors qu’elle prend la route pour tenter de calmer ses angoisses, Coro se retrouve sur des sentiers déserts, sans téléphone portable, frôlant la panne sèche. La nuit progresse, et alors qu’elle s’aventure au bout d’un chemin étroit pour demander de l’aide, elle arrive devant un grand portail noir. Elle va découvrir une demeure isolée, entourée de végétation et peuplée d’animaux. La communauté de femmes qui y vit propose son aide à Coro.

14/07/2026, 08:00

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Celle que je suis

13/07/2026, 16:37

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En Iran, 72 jours de garde à vue deviennent un monument littéraire

Arrêté en Iran le 12 octobre 2022, Olivier Grondeau a passé 887 jours en prison avant sa libération, le 17 mars 2025. Dans Joseph dans la nuit, publié chez L’Iconoclaste, il revient sur ses 72 jours de garde à vue sous l’autorité du ministère du Renseignement. Un récit d’enfermement, de peur et de résistance intérieure, porté par une langue nette, poétique et vibrante, où les rêves, les camarades et Hafez maintiennent un peu de monde au fond du noir.

13/07/2026, 16:18

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