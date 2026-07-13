Découvrez un livre sur les poissons, imprimé à Rome en 1554

Dans une institution consacrée à l’alimentation et à l’agriculture, un livre de poissons du XVIe siècle retrouve une visibilité inattendue. En effet, la bibliothèque de la FAO a mis en avant le 18 juin 2026 Aquatilium animalium historiae, publié à Rome en 1554 par Ippolito Salviani.

L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture présente l’ouvrage comme une pièce majeure de l’histoire de l’ichtyologie moderne, la science des poissons.

La notice insiste sur la méthode de Salviani. L’auteur aurait examiné lui-même des poissons sur les marchés méditerranéens et imprimé ses gravures sur cuivre dans sa propre maison, afin de garantir à la fois l’exactitude de l’observation et le contrôle artistique des illustrations. Pour l’histoire du livre scientifique, le détail est essentiel : l’image n’y sert pas seulement à décorer, mais à produire du savoir.

Des poissons, des gravures et une bibliothèque climatique

L’ouvrage rejoint une collection bien plus large. La FAO indique que son fonds de livres rares compte plus de 2000 volumes : manuscrits, incunables, livres de botanique et d’horticulture illustrés du XVIe au XIXe siècle, ouvrages agricoles chinois et éditions rares d’auteurs comme Virgile, Columelle ou Aristote. Le plus ancien livre imprimé conservé par la bibliothèque date de 1478.

Ces documents sont conservés dans une salle maintenue à 19 °C et 50 % d’humidité relative, conditions destinées à stabiliser papiers, encres, reliures et gravures. L’information, très technique, rappelle que la patrimonialisation d’un livre ancien ne dépend pas seulement de son exposition : elle repose d’abord sur la maîtrise du climat, de la lumière et des manipulations.

Avec Salviani, la FAO donne à voir un moment où observation naturaliste, imprimerie romaine et gravure savante se rencontrent. Le traité n’est pas seulement un livre ancien sur les poissons. C’est un témoin de la manière dont les images imprimées ont transformé la transmission des connaissances scientifiques, bien avant les bases de données et les catalogues numériques.

Par Cécile Mazin

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