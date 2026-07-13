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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Celle que je suis

Claire Norton

Valentine travaille parmi les livres, mais elle lit d’abord pour s’absenter de sa propre vie. Son journal ouvre Celle que je suis sur une parole sous surveillance : celle d’une femme mariée à Daniel, mère de Nathan, habituée à réduire ce qu’elle subit pour continuer à tenir. Claire Norton choisit une narration intime qui épouse cette hésitation. Valentine observe, minimise, se cache ; le lecteur comprend peu à peu que le quotidien s’est refermé sur elle.

Le roman s’inscrit nettement dans le récit de l’emprise conjugale. Sa force tient moins à une accumulation d’effets qu’à l’attention portée aux conséquences ordinaires de la violence : l’isolement, les vêtements qui dissimulent, les appels contrôlés, la peur de parler, jusqu’à l’idée même que tout cela relèverait d’une affaire privée.

L’arrivée de Suzette, nouvelle voisine attentive, fait bouger ce système verrouillé. Elle ne décide pas à la place de Valentine ; elle écoute, nomme, accompagne, et cette patience donne à leur lien une vraie densité.

« Je suis devenue une ombre : personne ne me voit, ni ne m’entend. » La phrase concentre le projet du livre. L’écriture reste frontale, souvent explicative, et ne cherche guère l’ellipse. Ce choix peut sembler insister sur ce que les scènes ont déjà rendu sensible, mais il correspond aussi à l’enjeu du roman : sortir la violence de ce qui se tait. Les livres eux-mêmes prennent une place discrète mais essentielle, comme les seuls compagnons que Daniel n’a pas éloignés de Valentine.

La lecture serre par sa continuité dramatique : l’inquiétude ne disparaît jamais tout à fait, même dans les moments de soutien. Celle que je suis trouve sa meilleure justesse dans cette reconquête sans triomphalisme. Il ne fait pas de la liberté un geste isolé, encore moins une victoire instantanée ; il en montre le coût, les retours de peur et la nécessité d’être crue. Cette sobriété du parcours donne à Valentine une présence qui déborde le seul cas individuel.

 

 

DOSSIER - Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences

#Roman francophone
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Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
13/07/2026 à 16:37

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Celle que je suis

Claire Norton

Paru le 01/04/2021

432 pages

Robert Laffont

20,00 €

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Celle que je suis

Claire Norton

Paru le 07/04/2022

398 pages

Pocket

9,00 €

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