Les Désarmantes : Caroline Bouffault imagine une France sans hommes au pouvoir

Alors que les tensions internationales et les discours guerriers se multiplient, Charlie a grandi dans un pays qui a placé la paix au centre de son organisation politique. Baptisée Nouvelle-Gallia, cette nouvelle France est gouvernée par la présidente Imogène K., sa mère, qui a choisi de confier l’ensemble du pouvoir aux femmes.

Dans cette société, les hommes ont été progressivement écartés de la vie publique. Cette mise à l’écart est officiellement présentée comme temporaire : elle doit permettre de transformer leur éducation, considérée comme marquée par des siècles de domination patriarcale.

Pour la première fois, la Nouvelle-Gallia accepte d’ouvrir ses frontières à une journaliste étrangère. Venue du Québec, Alba Larochette se réjouit d’abord de découvrir cette société qu’elle imagine plus égalitaire et plus avancée que celle dont elle est issue.

Enceinte depuis peu, elle se rapproche rapidement de Charlie. Cette dernière attend elle aussi un enfant, conçu naturellement, mais il s’agit d’un garçon — une naissance qui contrevient aux principes et aux règles instaurés dans le pays.

Au fil de son enquête, Alba commence à mesurer les limites de cette organisation politique. Derrière l’idéal pacifiste se dessinent des mécanismes de contrôle, des interdictions et des choix collectifs dont les conséquences interrogent le prix à payer pour préserver la paix.

Les éditions Fugue vous proposent un extrait en avant-première :

Originaire de Grenoble, Caroline Bouffault vit à Paris. Elle a publié son premier roman, Thelma, aux éditions Fugue en 2023. L’ouvrage a obtenu la mention du public du prix Hors Concours. Les Désarmantes est son troisième roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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