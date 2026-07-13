En Iran, 72 jours de garde à vue deviennent un monument littéraire

Arrêté en Iran le 12 octobre 2022, Olivier Grondeau a passé 887 jours en prison avant sa libération, le 17 mars 2025. Dans Joseph dans la nuit, publié chez L’Iconoclaste, il revient sur ses 72 jours de garde à vue sous l’autorité du ministère du Renseignement. Un récit d’enfermement, de peur et de résistance intérieure, porté par une langue nette, poétique et vibrante, où les rêves, les camarades et Hafez maintiennent un peu de monde au fond du noir.
Le 13/07/2026 à 16:18 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/07/2026 à 16:18
0
Commentaires
0
Partages
« Un matin, ils sont venus me chercher. » La phrase ouvre la capture avec une simplicité qui glace. Quatre hommes surgissent dans une auberge de Chiraz, au milieu d’une matinée trop belle pour eux. Les chats passent entre les pots d’argile, le petit déjeuner attend sous le parasol, la brise descend des montagnes. Puis tout se referme : chambre fouillée, passeport saisi, bandeau sur les yeux, table d’écolier, menottes, questions.
Olivier Grondeau ne dramatise pas son arrestation. Il la laisse se déployer par détails successifs. Un lavabo extérieur, un tee-shirt ramassé, un grain de riz, une ligne de lumière, des mots griffonnés sur une table deviennent les derniers points d’appui d’un monde qui disparaît. Très vite, la première question du livre remplace toutes les autres : « Comment survivre ? »
La grande force de Joseph dans la nuit tient à sa manière de rendre sensible la logique de l’arbitraire. Le narrateur répond, explique, recommence. Il cherche ce qui, dans ses voyages, son absence de téléphone, ses amitiés, ses lectures ou ses silences, nourrit le soupçon. Les ravisseurs veulent des secrets ; lui n’a qu’une vie trop mobile pour entrer dans leur définition du tourisme.
Une phrase condense cette dépossession : « Mon innocence n’existait pas encore : elle était comme un mal qui couve. » L’innocence ne protège pas. Elle doit s’énoncer, se défendre, produire ses preuves devant des hommes qui ont déjà décidé que toute réponse cache une autre vérité.
Grondeau écrit cette peur sans se fabriquer une posture héroïque. Il montre la docilité, les calculs, les petites stratégies pour tenir, la honte d’obéir, l’espoir absurde d’être raccompagné à l’auberge. Le texte accepte les zones moins glorieuses de la survie : le besoin d’être poli, l’effort pour comprendre ses geôliers, la pensée qui négocie avec l’ennemi afin de gagner encore une heure.
Le récit échappe pourtant au seul face-à-face entre victime et bourreaux. Ana, arrêtée le même jour, devient une présence aimantée. Son sourire traverse les cellules comme une réserve de forces. Dans le fourgon, à l’aéroport, dans l’avion, quelques signes suffisent à faire exister un dialogue clandestin. « Ne romps pas. » La formule adressée à ce sourire dit mieux qu’un grand discours ce que le livre cherche à préserver : un fil.
Les compagnons de cellule donnent ensuite au texte sa chaleur la plus bouleversante. Farzad, Hamza, Noureddine, Reza’i, Peyman, Vahid, Emad : chacun apporte une langue, une peur, une blague, une méthode pour compter les pas ou détourner une injonction. Le récit devient collectif, sans perdre sa voix propre. « Ce sont les camarades qui font la cellule. »
Cette phrase résume l’un des gestes majeurs du livre. L’espace carcéral veut isoler, réduire, désorienter. Les prisonniers y reconstituent une communauté fragile : jeux inventés, opércules de yaourt transformés en stylos, films projetés mentalement sur le mur, cigarettes imaginaires, mots persans appris dans la douleur ou le rire.
Le titre trouve son foyer autour du Joseph de Hafez et de la tradition coranique. Dans la cellule, un codétenu raconte l’histoire de Youssef, jeté dans un puits par ses frères. « Youssef ne sait pas s’il en sortira un jour. » Le rapprochement ne relève pas de l’ornement savant. Il donne une forme mythique à l’expérience de la détention : attendre dans le noir sans connaître la suite, survivre avant même de savoir qu’un salut existe.
La langue de Grondeau possède cette double puissance : elle reste concrète et se laisse traverser par les visions. Elle nomme une moquette, une mayo clandestine, un pommeau de douche, un cafard à trois pattes ; elle fait aussi monter les rêves, les vers persans, Genet, Britney Spears ou le souvenir d’une cumbia jusqu’au rang de protections intérieures.
Cette circulation donne au livre sa beauté singulière. Il évite le témoignage plat comme la sublimation excessive. Les murs demeurent des murs, la peur reste une peur. Mais quelque chose continue de passer entre eux : une phrase, une blague, un poème, une main tenue dans une voiture avant l’aube.
La réserve tient à cette intensité même. Joseph dans la nuit serre longtemps le lecteur dans la cellule, la répétition des interrogatoires, les calculs de durée, les transferts, les attentes et les menaces. Cette saturation est juste, nécessaire même, puisqu’elle restitue le régime mental de la garde à vue. Elle peut aussi fatiguer l’élan de lecture, tant le texte refuse l’échappée durable.
Certains motifs — le tunnel, l’innocence, la liberté, le sourire d’Ana — reviennent avec insistance. Ils constituent l’ossature sensible du récit ; ils donnent parfois le sentiment de souligner ce que la scène avait déjà rendu évident. Mais ce ressassement appartient à l’expérience décrite : en cellule, une idée revient parce qu’elle est le seul appui disponible.
Le plus beau tient peut-être dans la méditation sur la liberté. Olivier Grondeau ne la définit pas depuis l’extérieur, après coup, dans la tranquillité retrouvée. Il la rencontre au cœur même de l’enfermement : « La liberté : dans un fourgon blindé, je l’ai rencontrée. » Elle n’apparaît plus comme un état garanti, mais comme une manifestation brève, presque physique, aperçue depuis le lieu même où elle manque.
Joseph dans la nuit est un récit d’otage, mais aussi un livre sur ce qui tient encore quand tout vacille : les ami·es, les codétenus, les langues apprises, les songes, l’humour, la poésie, les signes minuscules. Olivier Grondeau ne rend jamais l’enfermement supportable. Il montre comment, au fond du puits, quelques êtres inventent malgré tout de quoi respirer.
Une œuvre dure, lumineuse, portée par une voix qui sait que survivre ne signifie pas seulement sortir vivant, mais préserver assez de monde en soi pour pouvoir, un jour, écrire.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
Iconoclaste (l')
19,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Cal Macleod revient d’Édimbourg vers Falabay, dans les Hébrides extérieures, avec un sac à dos, un sac-poubelle et des secrets que l’île devine avant même qu’il pose le pied sur le quai. Son père John, tisserand, éleveur et chantre d’une foi sans souplesse, l’attend avec Ella, les moutons, la mer et le poids du nom familial. Traduit de l’anglais d’Écosse par Charles Bonnot, John, Fils de John, noue retour au pays, désir, honte et filiation dans un roman rude, drôle et profondément habité. Généalogie à ouvrir le 26 août.
09/07/2026, 13:07
En 1924, Carrie Buck, 17 ans, est envoyée dans une institution de Virginie où médecins, juges et travailleurs sociaux préparent sans le lui dire le procès qui doit légitimer sa stérilisation. À partir de l’affaire Buck v. Bell, Marouane Essadek construit, chez Noir sur Blanc, un premier roman documenté et rageur sur l’eugénisme américain, ses discours de progrès et les vies qu’il a méthodiquement confisquées.
07/07/2026, 11:10
À l’automne 1938, Henri vit auprès de Rachel, son épouse atteinte de sclérose en plaques, dans une clinique près de Liège. Marcelle, pianiste en tournée entre le Maroc, l’Égypte et l’Italie, lui écrit depuis les gares, les paquebots et les chambres d’hôtel. Célia Houdart publie chez POL Notre-Dame-des-Anges et transforme une correspondance familiale couvrant les années 1935 à 1944 en un roman de désir, de maladie et de guerre imminente. Révélation le 20 août.
07/07/2026, 11:03
Un verre Musclor brisé, des assiettes sorties des placards, des coupures du Dauphiné libéré : sur le point de déménager après une rupture, la narratrice de Choses que je croyais perdues emballe davantage qu’un appartement. Clémentine Mélois transforme ces restes domestiques en récit d’apprentissage vif, drôle et fissuré, où chaque objet remet une histoire en circulation. À retrouver, le 20 août.
07/07/2026, 11:02
À Shefa Amr, Aïda grandit parmi les champs, les figuiers, les bœufs et Adam, le garçon juif du voisinage. Puis viennent les mariages contraints, l’exode, Beyrouth, les guerres et les appartements que l’on quitte avant d’avoir pu les appeler maison. Dans Ici commence la terre, Jadd Hilal suit plusieurs générations palestiniennes à travers une mémoire qui refuse de se laisser déraciner. Généalogie à suivre le 21 août.
06/07/2026, 13:15
Rémi a longtemps cru sa mère morte. À quinze ans, il découvre que Minerve vit sous le nom de Lolita B., ancienne figure de téléréalité devenue matière à requêtes, moqueries et fantasmes publics. En suivant son fils, sa mère et ceux qui ont contribué à la transformer en spectacle, De guerre ou d’ailleurs compose un roman noir et social d’une violence saisissante. Dans les tranchées, le 20 août.
06/07/2026, 11:32
Dix ans après la mort d’Annabel Wilberforce puis d’Adam Schnabel, Diane réunit toute la presqu’île dans sa maison face à la mer. Son fils Waldo revient avec sa rancune, ses angoisses et le sentiment d’avoir été exclu de l’histoire familiale. La dernière des Wilberforce de Julia Kerninon déploie un roman choral précis, inquiet et sensuel, où chaque souvenir devient une pièce mal placée dans une grille trop ancienne. Et tout sera dévoilé le 20 août.
03/07/2026, 12:49
Dans une plaine où le maïs envahit tout, Josefina vit avec son mari Buenaventura et le machiniste Olszen à bord d’un train de marchandises devenu bureau de poste, potager, poulailler, cimetière et pays miniature. Son trajet tourne en boucle, ses gares changent de nom et les wagons s’accumulent. Traduit de l’espagnol par René Solis, Pampa, d’Eduardo F. Varela, déroule une fable ferroviaire drôle, inquiète et délicieusement détraquée. Le paysage défilera le 21 août.
03/07/2026, 12:15
Le 18 juin 1982, alors que le thermomètre atteint 58 °C, soixante-quatorze lycéens de Calico Sunflower saccagent leur ville du désert de Sonora avant de disparaître. Vingt-six ans plus tard, une nouvelle vague de chaleur réveille les rancœurs, les traumatismes et les légendes. Avec Aride, Ugo de Gregorio livre un roman hybride, généreux et excessif, entre western fantastique, horreur et chronique d’une communauté malade de son passé. On dégaine le 20 août.
02/07/2026, 11:28
À bord d’une nef qui s’épuise aux confins du système solaire, cinq sœurs veillent sur la Génitrice, une intelligence artificielle devenue fragile. Sur Terre, leur père Simon Kowalsky a laissé une autre trace : une vie menée hors de la civilisation et un texte appelé à nourrir un mouvement politique. Antoine Chainas compose un roman spéculatif, dense et inquiet, sur la nature, le progrès et les histoires dont les sociétés ont besoin pour basculer. Rétropédalage prévu le 20 août.
02/07/2026, 11:28
Thessa écrit à Blue, l’adolescente qui grandit sans connaître toute l’histoire des adultes qui l’ont précédée. Elle lui parle de Jypsi, de David, de Noé, de Zanzibar, des années de lycée et des liens qui ont modelé sa vie. Avec Vagabondes, publié chez L’Iconoclaste, Joséphine Tassy signe un vaste roman de transmission, charnel et politique, sur les identités mouvantes, les amitiés dévorantes et la difficulté d’aimer sans se perdre. Amour, fuite, trahison et retrouvailles, ce 20 août.
01/07/2026, 10:58
À Montreuil, la Cour nationale du droit d’asile entend chaque jour des récits de fuite qu’elle doit soumettre aux catégories de la Convention de Genève. Ainsi la Cour décide fait de cette opération de tri une matière littéraire : une fiction documentée, attentive aux corps, aux mots traduits, aux dossiers et aux décisions qui ouvrent ou referment un avenir. Jugement rendu le 20 août.
01/07/2026, 10:55
Après la naissance de Gabrielle, Béa s’efforce de tenir ensemble ses deux enfants, son couple, son travail de traductrice et la maladie de son père, sur l’île de Norderney. Anne-Sophie Subilia fait de cette vie saturée un texte de sensations, de ruptures et de gestes recommencés, aussi précis qu’inconfortable. Glissando, ou quand chaque geste réclame son souffle, à prendre le 27 août.
01/07/2026, 10:53
Roxanne se réveille dans une clinique, le corps ravagé par le manque et l’esprit saturé de sons. Une mélodie, pourtant, demeure : un riff ancien, né d’une blessure d’enfance, qu’elle cherche à retrouver entre Marseille, la montagne, les petits boulots et les scènes de bar. Avec Roxanne, Romain Aguila compose un roman nerveux, musical et très incarné sur l’addiction, la rechute et la lente reprise de soi. À découvrir le 20 août.
30/06/2026, 15:51
Dans une cité des environs de Lyon, Chérine entre en BEP secrétariat sans l’avoir vraiment choisi. Sa meilleure amie Farah occupe l’espace, ses parents imaginent pour elle une vie rangée et les garçons du quartier savent déjà ce qu’ils attendent d’elle. Chérine, elle, dessine et observe. Chérine de Thaïs Dia suit avec finesse une adolescente qui cherche sa place sans rompre avec les siens. Parution le 26 août.
30/06/2026, 15:28
En 1584, un messager de la reine mère tire Michel de Montaigne de son château périgourdin et l’envoie à Paris, au cœur d’un royaume miné par les guerres de Religion. Avec Françoise, son épouse, et Nicolas Poulain, jeune scribe sans expérience, l’auteur des Essais entre dans une affaire de Cour où les secrets circulent plus vite que les armées. Le Chat de Montaigne signé Nils Minkmar mêle érudition, panache et comédie avec un plaisir contagieux. Miaulements à venir ce 20 août.
29/06/2026, 16:10
À Durban, Job quitte un cargo et s’avance dans la nuit avec un sac, une bouteille de vodka et une femme aimée pour horizon. Le voyage qu’il croyait solitaire bascule vite : Rouslan, colosse ukrainien, puis Gabriel le Magnifique et sa mangouste l’entraînent sur les pistes d’Afrique australe, vers le Mozambique et le Zambèze. Odyssée funambule de Nicolas Deleau est un roman-monde fiévreux, fraternel et somptueusement incarné, à aborder le 26 août.
29/06/2026, 11:47
À Saint-Claude, en Guadeloupe, Anicet entend les conversations qui traversent les terrasses, les avis d’obsèques de la radio et les silences trop lourds des adultes. Avec Calixte, son ami chanteur, il grandit sous le regard des taties et d’un kapokier malade auquel la vallée prête tous les malheurs. Dans Les fils du kapokier, Jean-Philippe Louis compose un roman nerveux, drôle et profondément mélancolique sur l’amitié, les départs et ce que les familles transmettent sans le dire. Parole libre à partir du 27 août.
29/06/2026, 11:33
En 2064, à San Francisco, Staybehind se réveille dans une cuisine inondée après des mois de mise à l’arrêt. Avec Sweetie, Cayenne et Hands, trois intelligences artificielles incarnées abandonnées par leurs employeurs, il découvre un restaurant fermé, des contrats précaires et une ville où les droits civiques n’empêchent ni l’exploitation ni la peur. Traduit par Emmanuel Chastellière, Le restaurant des robots rêveurs, d’Annalee Newitz, ouvrira le 28 août : une SF drôle, vive et délicieusement insoumise.
26/06/2026, 11:21
À la fin du XVe siècle, le fort portugais d’Elmina s’élève sur la côte du golfe de Guinée, tandis que l’empire songhaï étend encore son autorité jusqu’aux portes de Tombouctou. Entre royaumes, marchés, guerres et mondes invisibles, Nyanta et Yedyo affrontent des forces qui dépassent leurs vies. Avec Les maîtres du sol, publié chez Liana Levi, Ryad Assani-Razaki compose une fresque historique et spirituelle d’une puissance rare. L'aventure débutera le 20 août.
26/06/2026, 11:19
À Beyrouth, le 7 octobre 2023, Elisa Shua Dusapin attend dans une chambre d’hôtel plongée dans le noir, téléphone presque déchargé, sac prêt pour une évacuation. Quelques mois plus tard, elle s’installe à Amman, apprend l’arabe, rencontre des réfugiés et des plombières jordaniennes, puis tente de franchir le pont qui mène en Cisjordanie. Publié aux éditions Zoé, Sauf la frontière est un récit documentaire tendu, précis, sur ce que la guerre fait aux corps, aux mots et au désir de circuler librement. Traversée de la frontière le 27 août.
25/06/2026, 11:56
À Muircross, dans le Fife des années 1990, Cora Mowat a quatorze ans, une mère en fauteuil, une amie plus âgée qui l’agace autant qu’elle l’impressionne et un lotissement dont elle rêve de s’échapper. L’arrivée de Gunner, nouveau compagnon de sa mère, fait vaciller un quotidien déjà saturé de bruit, de manque et de vigilance. Traduit de l'écossais par Anatole Pons-Reumaux et Marguerite Capelle, Ici, maintenant de Tom Newlands sortira chez Métailié, le 21 août.
25/06/2026, 11:43
Jude Woods, enceinte, reçoit trois jours pour quitter le parc de mobil-homes où elle vit avec ses jumeaux de neuf ans. Evan et Virginia répondent à la menace par les jeux, les cabanes et une maison miniature arrachée à un programme immobilier. Traduit par Cécile Péronnet, le roman d’Evanthia Bromiley fait de l’urgence sociale une aventure d’enfance vive et bouleversante. Sortie le 27 août.
25/06/2026, 09:00
Umbra, chatte chartreuse de dix-huit ans, meurt. Puis une grand-mère disparaît à son tour, laissant derrière elle une feuille de papier cuisson, un répondeur et un rendez-vous pour une galette qui n’aura jamais lieu. Dans Grave, publié aux éditions Les Intranquilles, Laure Gouraige écrit ces pertes sans les ordonner ni les rendre présentables : un récit vif, inconfortable et souvent bouleversant sur les vies dont personne ne sait vraiment mesurer l’absence.
23/06/2026, 11:40
Sura, Zellik et Gaston découvrent Final Fantasy VII dans leur appartement du XVe arrondissement, sous la masse de béton d’un immeuble qui leur cache le ciel. Le jeu devient leur langage, leur refuge et la matrice de trois destins opposés. Dans Midgar, Noham Selcer compose une fable généreuse, drôle et inquiète sur l’enfance, le capitalisme et les mondes qui fabriquent nos désirs. Ou pour citer Cid : « Quelqu'un doit protéger cet enfant, cette planète », à partir du 20 août.
23/06/2026, 10:39
Emprisonnée à Yaoundé pour son engagement contre le pouvoir, l’avocate Ndolo Elimbi revisite son amour pour Enow Alaka, opposant contraint à l’exil. Dans l’ombre, la commissaire Zeinabou Ndam connaît les rouages du régime et ses compromissions. Avec Nos vies sauvages, Hemley Boum compose une fresque nerveuse sur la corruption, la mémoire et les liens qui résistent à la peur.
22/06/2026, 12:25
Pour les cinquante-deux ans d’Emerson, Amos, Claire et leur fille Anna gagnent la maison de campagne de leur vieil ami, où les attendent Retsy et Sophie. Un accident raconté dès leur arrivée trouble la fête. Traduit de l’anglais par Laure Manceau et publié chez Actes Sud, Entre amis de Hal Ebbott suit avec une précision redoutable les loyautés, jalousies et rapports de force d’une famille élargie. À paraître le 28 août.
22/06/2026, 12:24
À travers les souvenirs de Hans, camarade d’Hellmut Quandt, Nora Bossong remonte l’Allemagne des années 1920 jusqu’à l’effondrement du Reich. Magda Quandt apparaît d’abord dans une villa de Babelsberg, jeune épouse observée par un adolescent fasciné par le prestige de la famille. Traduit par Rose Labourie, Ce que nous sommes, publié aux Escales, installe l’Histoire dans les gestes ordinaires, les silences et les arrangements d’une société qui bascule. L'horreur à venir, ce 27 août.
19/06/2026, 11:24
Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, Arun découvre le vin dans le restaurant familial avant que son palais prodigieux ne bouleverse l’univers des grands crus, où les noms de domaine valent des fortunes. Un procès plane déjà sur son destin. Publié chez Gallimard, Le Palais mêle chronique bourguignonne, roman d’apprentissage et trouble de l’authenticité, avec un plaisir de raconter franchement contagieux et une énergie de feuilleton irrésistible. À déguster le 20 août.
19/06/2026, 10:59
Au Stanhope Plaza, palace new-yorkais où sa mère a choisi d’habiter, Mila rêve de partir sans réussir à franchir le seuil. Entre June, femme d’affaires qui gouverne par l’argent, et Lupita, nounou colombienne devenue son appui, elle s’invente des scénarios démesurés. Aux éditions Au diable vauvert, Le Bruit du melon qui explose est un roman d’apprentissage baroque, drôle et douloureux, sur les familles que l’on fabrique pour survivre. Gare aux éclaboussures, attendues pour le 27 août.
18/06/2026, 13:16
À la Haute-Île, hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis, plusieurs enfants s’effondrent après le goûter. L’enquête menée par une jeune policière croise bientôt la vie d’une famille installée dans l’enceinte de l’établissement et les archives de Camille Claudel. Publié aux éditions La Tribu, Les agitées compose un récit d’atmosphère où le passé asilaire imprègne chaque détail du présent, de la maison des étangs à la crèche. Une douce folie à venir le 19 août.
18/06/2026, 13:15
Après un premier volume qui a dépassé les 13.200 exemplaires, Beneath the three where nobody sees, de Patrick Horvath revient dans une suite, tout aussi inquiétante. Parce que raconter l’histoire d’une tueuse en série, quand bien même on utilise des animaux anthropomorphiques, cela n’a rien d’un conte de fées… Promenons-nous dans les bois, à partir du 3 juillet.
17/06/2026, 16:55
Un vieux batik signé Daouda rouvre l’histoire d’Émeline, de Gilles et d’Everett, entre Ouagadougou, mémoire familiale et violences enfouies. Avec Désir des hommes, Annie Ferret compose un roman ample sur la filiation, le deuil, l’emprise, la paternité et la force des femmes. La figure du devin relie les récits, recueille les secrets et fait surgir ce que chacun croyait tenir à distance. Attendu pour le 20 août (très attendu).
17/06/2026, 11:56
Dans La Punition, publié chez P.O.L, Arthur Dreyfus revient vers une scène de 2003 : un père transforme le coming out de son fils en faute, en choix, en condamnation. Le récit suit les effets de cette parole dans le corps, le désir, la honte et l’écriture. Cru, mobile, parfois vertigineux, le livre cherche une forme capable de traverser le trauma sans lui abandonner toute la vie. La sanction tombera le 20 août.
17/06/2026, 11:55
À Perm-36, ancien camp du Goulag, Catherine Dorion découvre une mémoire nue : des cellules, du froid, du silence, des morts, et la sensation physique d’un avertissement. De cette visite à l’année 2025, Le courage et la joie relie les récits du totalitarisme, la montée des autoritarismes contemporains et les mécanismes psychiques qui désarment les sociétés démocratiques. À paraître le 21 août.
16/06/2026, 11:26
Autres articles de la rubrique Livres
Je vous écris ce matin les yeux fermés (c’est beau la confiance) : cette Coupe du monde outre-Atlantique va me coûter encore quelques nuits sans assez de sommeil. Des cernes, certes, mais qu’au moins je ne dois pas à une peine que la défaite face au Maroc aurait provoquée. Une fatigue victorieuse, avec quelques réserves.
11/07/2026, 12:19
À partir des dossiers retrouvés des personnes internées à Anjanamasina (Madagascar), l’un des premiers asiles d’aliénés des colonies françaises, Raphaël Gallien prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation.
11/07/2026, 09:00
Sur l’île de Muckle Flugga, le point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, se dresse le phare de l’impossible, un des fameux phares de Stevenson. Un père et son fils le gèrent ensemble, depuis des années, accueillant parfois des pensionnaires, ornithologues pour la plupart. L’île est en effet peuplée d’une immense variété d’oiseaux, dont certains inattendus.
11/07/2026, 08:00
Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d’un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d’un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, peu à peu convaincue d’avoir déjà croisé l’étrange individu...
11/07/2026, 07:00
Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.
10/07/2026, 13:00
Houaria, roman de l'auteure algéro-syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-créée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Ce roman polyphonique met en avant plusieurs personnages. Leur point commun, la lettre « H » présente dans le prénom de chacun.e : Hadia, Hicham, Houari… Par Ghozlène Benabi.
10/07/2026, 09:40
Dans Le fabuleux piano, à paraître le 27 août chez Robert Laffont, Sonia Devillers retrace l’histoire d’un instrument disparu, le piano de la famille Enoch, éditeurs de partitions, en l’inscrivant dans celle des milliers de pianos volés aux familles juives à Paris pendant l’Occupation, puis déplacés jusqu’aux confins du IIIe Reich. À travers cette enquête, l’autrice explore à la fois la spoliation, la mémoire familiale et la place intime que peuvent occuper les objets dans la transmission.
10/07/2026, 08:56
Avec Entre amis (Actes Sud), premier roman de Hal Ebbott traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau et publié le 26 août, l’auteur met en scène deux familles liées par une amitié ancienne, soudain confrontées à un acte de violence qui bouleverse leurs certitudes et révèle les tensions sociales, intimes et familiales longtemps restées sous silence.
10/07/2026, 06:56
Hier, la terre a tremblé. Les bars autour de chez moi étaient en ébullition : l’Égypte menait 2-0 contre l’Argentine, championne du monde en titre, dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste n’avait pas dit son dernier mot ; moi, je perdais les miens. En quelques minutes seulement, Lionel Messi a mis le match à l'envers. À l’arrivée : 3-2, pleurs, soulagement. Et vertige.
08/07/2026, 22:51
S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?
08/07/2026, 08:00
Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.
08/07/2026, 07:00
Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.
07/07/2026, 17:18
Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.
07/07/2026, 16:17
Plus d’ouvriers, plus de conducteurs de bus, plus de vendeurs… La société israélienne est à l’arrêt. À Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L’un est journaliste, un sioniste libéral, critique à l’égard de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza, mais fidèle au projet du pays ; l’autre, cameraman palestinien, est hanté par les souvenirs de sa grand-mère récemment décédée, jamais remise de la Nakba et de la perte de sa ville, Jaffa.
07/07/2026, 09:00
Vous pensez avoir une famille dysfonctionnelle ? Attendez de rencontrer les Flynn. Rien ne va plus chez eux. La mère tente de sauver son mariage en s’essayant au couple libre, tandis que le père s’enfonce dans une crise existentielle forcément pathétique.
07/07/2026, 08:00
Après Servir les riches, sa première enquête retentissante chez les grandes fortunes, Alizée Delpierre poursuit sa réflexion sur les rapports de domination et d’exploitation. Dans ce nouveau terrain inédit nourri de nombreux témoignages et de scènes stupéfiantes, elle fait tomber un tabou : aujourd’hui en France, autour de nous, dans tous les secteurs d’activité, il existe des travailleurs que leurs employeurs traitent comme des esclaves.
07/07/2026, 07:00
34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.
06/07/2026, 20:30
Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, paraîtra le 19 août aux éditions Rivages. Dans ce roman, un écrivain franco-russe retourne dans sa ville natale après vingt ans d'absence afin de comprendre les circonstances de la mort de sa mère. Ce voyage, nourri par les souvenirs, la culpabilité et la quête de justice, devient une exploration de la mémoire et des frontières entre vengeance, pardon et responsabilité.
06/07/2026, 09:29
Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.
06/07/2026, 08:23
Suzanne Valadon, l'insoumise, d'Agnès Clancier, paraîtra le 25 août aux éditions des Instants. Ce roman biographique retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste majeure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en revenant sur son ascension dans un univers artistique largement dominé par les hommes et sur l'affirmation d'une liberté qui irrigue toute son œuvre.
06/07/2026, 07:14
Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines.
05/07/2026, 14:48
Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.
Par François Ouellet
05/07/2026, 09:00
« Aucune histoire ne devrait débuter de cette façon », se dit Cécile Blain, cinquante-six ans, en jetant un ultime regard sur son appartement vide. Après un divorce, elle s’apprête à déménager le dernier vestige de sa vie passée : sa bibliothèque.
05/07/2026, 08:00
Dans les tours de béton aux confins de la ville, Virginia chasse le poids des années et la violence qui l’entoure avec ses rêves de fête et ses dessins d’oiseaux. Entre deux étages, un jeune homme scrute les taches bleues qui naissent sous ses yeux.
05/07/2026, 07:00
Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.
04/07/2026, 10:42
Chercher la bête, sixième roman de Loulou Robert, paraîtra le 20 août aux éditions de L'Observatoire. Dans ce récit d'anticipation, l'autrice imagine une société gagnée par une violence inexpliquée, tandis que deux personnages tentent de préserver leur humanité face à un monde qui semble basculer dans la barbarie.
04/07/2026, 08:06
Le Chat de Montaigne, premier roman en français de Nils Minkmar, paraîtra le 20 août aux Presses de la Cité. Dans ce récit historique, l'auteur imagine Michel de Montaigne appelé par Catherine de Médicis à une mission politique au cœur des guerres de Religion, tandis qu'un chat accompagne le philosophe dans une France traversée par les violences et les luttes de pouvoir.
04/07/2026, 07:26
Rien que de grands tournesols, premier roman de Vincent Vigneron, paraîtra le 20 août en librairie. Dans ce récit inspiré de la vie de Vincent van Gogh, l'auteur retrace le parcours intime du peintre, de son enfance aux Pays-Bas jusqu'à ses dernières années, en s'attachant à explorer les doutes, les aspirations et la naissance de sa vocation artistique.
04/07/2026, 06:18
Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.
03/07/2026, 16:30
Marie de Gournay (1565–1645) se lie d’amitié avec Montaigne puis édite la troisième édition de ses Essais à la demande de sa veuve. Faisant fi des normes de son temps, elle gagne sa vie par la plume, traduit les classiques latins et devient critique littéraire. Loin de l’abattre, les calomnies misogynes ne font que renforcer sa volonté d’écrire et d’être une femme de lettres à part entière.
03/07/2026, 16:03
Commenter cet article