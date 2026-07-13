En Iran, 72 jours de garde à vue deviennent un monument littéraire

« Un matin, ils sont venus me chercher. » La phrase ouvre la capture avec une simplicité qui glace. Quatre hommes surgissent dans une auberge de Chiraz, au milieu d’une matinée trop belle pour eux. Les chats passent entre les pots d’argile, le petit déjeuner attend sous le parasol, la brise descend des montagnes. Puis tout se referme : chambre fouillée, passeport saisi, bandeau sur les yeux, table d’écolier, menottes, questions.

Olivier Grondeau ne dramatise pas son arrestation. Il la laisse se déployer par détails successifs. Un lavabo extérieur, un tee-shirt ramassé, un grain de riz, une ligne de lumière, des mots griffonnés sur une table deviennent les derniers points d’appui d’un monde qui disparaît. Très vite, la première question du livre remplace toutes les autres : « Comment survivre ? »

L’innocence à prouver

La grande force de Joseph dans la nuit tient à sa manière de rendre sensible la logique de l’arbitraire. Le narrateur répond, explique, recommence. Il cherche ce qui, dans ses voyages, son absence de téléphone, ses amitiés, ses lectures ou ses silences, nourrit le soupçon. Les ravisseurs veulent des secrets ; lui n’a qu’une vie trop mobile pour entrer dans leur définition du tourisme.

Une phrase condense cette dépossession : « Mon innocence n’existait pas encore : elle était comme un mal qui couve. » L’innocence ne protège pas. Elle doit s’énoncer, se défendre, produire ses preuves devant des hommes qui ont déjà décidé que toute réponse cache une autre vérité.

Grondeau écrit cette peur sans se fabriquer une posture héroïque. Il montre la docilité, les calculs, les petites stratégies pour tenir, la honte d’obéir, l’espoir absurde d’être raccompagné à l’auberge. Le texte accepte les zones moins glorieuses de la survie : le besoin d’être poli, l’effort pour comprendre ses geôliers, la pensée qui négocie avec l’ennemi afin de gagner encore une heure.

Ana, les camarades, le fil

Le récit échappe pourtant au seul face-à-face entre victime et bourreaux. Ana, arrêtée le même jour, devient une présence aimantée. Son sourire traverse les cellules comme une réserve de forces. Dans le fourgon, à l’aéroport, dans l’avion, quelques signes suffisent à faire exister un dialogue clandestin. « Ne romps pas. » La formule adressée à ce sourire dit mieux qu’un grand discours ce que le livre cherche à préserver : un fil.

Les compagnons de cellule donnent ensuite au texte sa chaleur la plus bouleversante. Farzad, Hamza, Noureddine, Reza’i, Peyman, Vahid, Emad : chacun apporte une langue, une peur, une blague, une méthode pour compter les pas ou détourner une injonction. Le récit devient collectif, sans perdre sa voix propre. « Ce sont les camarades qui font la cellule. »

Cette phrase résume l’un des gestes majeurs du livre. L’espace carcéral veut isoler, réduire, désorienter. Les prisonniers y reconstituent une communauté fragile : jeux inventés, opércules de yaourt transformés en stylos, films projetés mentalement sur le mur, cigarettes imaginaires, mots persans appris dans la douleur ou le rire.

Hafez au fond du puits

Le titre trouve son foyer autour du Joseph de Hafez et de la tradition coranique. Dans la cellule, un codétenu raconte l’histoire de Youssef, jeté dans un puits par ses frères. « Youssef ne sait pas s’il en sortira un jour. » Le rapprochement ne relève pas de l’ornement savant. Il donne une forme mythique à l’expérience de la détention : attendre dans le noir sans connaître la suite, survivre avant même de savoir qu’un salut existe.

La langue de Grondeau possède cette double puissance : elle reste concrète et se laisse traverser par les visions. Elle nomme une moquette, une mayo clandestine, un pommeau de douche, un cafard à trois pattes ; elle fait aussi monter les rêves, les vers persans, Genet, Britney Spears ou le souvenir d’une cumbia jusqu’au rang de protections intérieures.

Cette circulation donne au livre sa beauté singulière. Il évite le témoignage plat comme la sublimation excessive. Les murs demeurent des murs, la peur reste une peur. Mais quelque chose continue de passer entre eux : une phrase, une blague, un poème, une main tenue dans une voiture avant l’aube.

Une densité qui épuise parfois

La réserve tient à cette intensité même. Joseph dans la nuit serre longtemps le lecteur dans la cellule, la répétition des interrogatoires, les calculs de durée, les transferts, les attentes et les menaces. Cette saturation est juste, nécessaire même, puisqu’elle restitue le régime mental de la garde à vue. Elle peut aussi fatiguer l’élan de lecture, tant le texte refuse l’échappée durable.

Certains motifs — le tunnel, l’innocence, la liberté, le sourire d’Ana — reviennent avec insistance. Ils constituent l’ossature sensible du récit ; ils donnent parfois le sentiment de souligner ce que la scène avait déjà rendu évident. Mais ce ressassement appartient à l’expérience décrite : en cellule, une idée revient parce qu’elle est le seul appui disponible.

Le plus beau tient peut-être dans la méditation sur la liberté. Olivier Grondeau ne la définit pas depuis l’extérieur, après coup, dans la tranquillité retrouvée. Il la rencontre au cœur même de l’enfermement : « La liberté : dans un fourgon blindé, je l’ai rencontrée. » Elle n’apparaît plus comme un état garanti, mais comme une manifestation brève, presque physique, aperçue depuis le lieu même où elle manque.

Joseph dans la nuit est un récit d’otage, mais aussi un livre sur ce qui tient encore quand tout vacille : les ami·es, les codétenus, les langues apprises, les songes, l’humour, la poésie, les signes minuscules. Olivier Grondeau ne rend jamais l’enfermement supportable. Il montre comment, au fond du puits, quelques êtres inventent malgré tout de quoi respirer.

Une œuvre dure, lumineuse, portée par une voix qui sait que survivre ne signifie pas seulement sortir vivant, mais préserver assez de monde en soi pour pouvoir, un jour, écrire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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