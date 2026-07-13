Révélation Livre jeunesse 2026 : 15 titres en sélection

Les 15 titres retenus pour le Prix Révélation Livre jeunesse 2026

Tempo Bleu de Morgane Bellec, Éditions Le diplodocus

Marcotte, le voleur d'anniversaire de Nejma Bourouaha, Éditions Didier jeunesse

La petite fille orageuse de Pauline Dalmais, Éditions Paulsen jeunesse

Traverser les montagnes de Louise de Contes, Éditions Gypaète

Nous, les petits d'Andrea Espier, Éditions La tête ailleurs

Qui voit là ? de Caroline Gamon, Éditions Hélium

Chatouillette de Marion Jamault, Éditions Albin Michel Jeunesse

Entre toi et moi de Zofia Jelowicka Bianchini, Éditions Seuil Jeunesse

Couleurs de ciels d'Alexandra Laffite, Éditions Les Grandes Personnes

Les petits bonheurs de Ginger de Camille Martin, Éditions Gautier Languereau

Sur les vagues de Caroline Péron, Éditions Actes Sud Jeunesse

Combien de temps ? de Carine Prache, Éditions Seuil Jeunesse

4 Sens dessus dessous d'Anna Puklus, Éditions Sottosopra

Le tambour de Jeanne Saboureault, Éditions MeMo

400 Fourmis, 3 souris et 1 genou d'éléphant de Sophie Taboni, Éditions Frimousse

La Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP a été créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse afin de valoriser et d'encourager le travail d’auteurs et autrices émergent·es, travaillant ou résidant en France et ayant publié 3 albums à compte d'éditeur au maximum dont au moins un entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Cette sélection sera mise en valeur pendant la manifestation nationale Partir en Livre du 17 juin au 19 juillet 2026 et une vitrine y sera consacrée à la librairie Le Chat Pitre à Paris.

Un jury composé d’illustrateur·ices et de professionnel·les du livre jeunesse désignera la Révélation Livre jeunesse 2026 parmi ces auteurs et autrices.

À LIRE - 30 livres retenus dans les sélections des Prix Gribouillis 2026

Le lauréat ou la lauréate, dont le nom sera connu à l’automne, recevra 5000 € et bénéficiera également d’une présentation de son travail sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée soit d’un texte critique, soit de prises de vue de son travail.

En 2025, la Révélation Livre jeunesse était Alice Ourghanlian pour Un long week-end en canoë, aux Éditions Hélium.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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