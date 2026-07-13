Révélation Livre jeunesse 2026 : 15 titres en sélection

La 9e édition de la Révélation Livre jeunesse, organisée par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, a désormais sélectionné ses ouvrages en compétition. 15 titres ont été retenus parmi les candidatures reçues.
Le 13/07/2026 à 16:16 par Dépêche
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13/07/2026 à 16:16
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Tempo Bleu de Morgane Bellec, Éditions Le diplodocus
Marcotte, le voleur d'anniversaire de Nejma Bourouaha, Éditions Didier jeunesse
La petite fille orageuse de Pauline Dalmais, Éditions Paulsen jeunesse
Traverser les montagnes de Louise de Contes, Éditions Gypaète
Nous, les petits d'Andrea Espier, Éditions La tête ailleurs
Qui voit là ? de Caroline Gamon, Éditions Hélium
Chatouillette de Marion Jamault, Éditions Albin Michel Jeunesse
Entre toi et moi de Zofia Jelowicka Bianchini, Éditions Seuil Jeunesse
Couleurs de ciels d'Alexandra Laffite, Éditions Les Grandes Personnes
Les petits bonheurs de Ginger de Camille Martin, Éditions Gautier Languereau
Sur les vagues de Caroline Péron, Éditions Actes Sud Jeunesse
Combien de temps ? de Carine Prache, Éditions Seuil Jeunesse
4 Sens dessus dessous d'Anna Puklus, Éditions Sottosopra
Le tambour de Jeanne Saboureault, Éditions MeMo
400 Fourmis, 3 souris et 1 genou d'éléphant de Sophie Taboni, Éditions Frimousse
La Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP a été créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse afin de valoriser et d'encourager le travail d’auteurs et autrices émergent·es, travaillant ou résidant en France et ayant publié 3 albums à compte d'éditeur au maximum dont au moins un entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.
Cette sélection sera mise en valeur pendant la manifestation nationale Partir en Livre du 17 juin au 19 juillet 2026 et une vitrine y sera consacrée à la librairie Le Chat Pitre à Paris.
Un jury composé d’illustrateur·ices et de professionnel·les du livre jeunesse désignera la Révélation Livre jeunesse 2026 parmi ces auteurs et autrices.
À LIRE - 30 livres retenus dans les sélections des Prix Gribouillis 2026
Le lauréat ou la lauréate, dont le nom sera connu à l’automne, recevra 5000 € et bénéficiera également d’une présentation de son travail sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée soit d’un texte critique, soit de prises de vue de son travail.
En 2025, la Révélation Livre jeunesse était Alice Ourghanlian pour Un long week-end en canoë, aux Éditions Hélium.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
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