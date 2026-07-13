Face à la baisse des ventes, les librairies réinventent la proximité

Deux adresses d’écart suffisent à rompre la série. En 2025, le Centre national du livre a compté 83 ouvertures pour 85 fermetures, soit le premier solde négatif depuis la mise en place de son panorama. 57 établissements ont, dans le même temps, fait l’objet d’une reprise. Après l’élan des années 2021 à 2023, les créations ont chuté de 38 % en un an, tandis que les ventes de livres ont encore reculé de 6 % au premier trimestre 2026.

Ainsi, le CNL précise qu’il retient les commerces dont la vente de livres neufs constitue l’activité principale, y compris les librairies itinérantes, mais écarte notamment les chaînes nationales, les établissements secondaires ainsi que les points de vente centrés sur le manga ou la romance. Une précaution utile pour lire les reportages réunis ici, qui mêlent enseignes généralistes, commerce spécialisé et projet en devenir.

Petites communes, résistance sous conditions

Le 1er juillet, France Inter a posé ses micros à Héricourt, en Haute-Saône, auprès d’Anaïs Béquet, de la librairie Nom de Zeus. Le reportage de Nina Pavan s’intéressait aux commerces implantés dans les villes de moins de 15.000 habitants, présentés comme plus résistants.

Les chiffres du CNL invitent néanmoins à manier cette formule avec précaution : 56 % des ouvertures de 2025 ont bien eu lieu dans ces communes, mais plus d’une fermeture sur deux s’y est également produite. Elles concentrent donc une part importante des deux mouvements, sans constituer un refuge assuré.

À Angers, Villactu décrit plus directement l’« effet ciseaux » signalé par plusieurs professionnels : un chiffre d’affaires qui se contracte tandis que les charges progressent. Inflation, concurrence des plateformes et érosion du lectorat nourrissent les inquiétudes.

Le baromètre 2025 du CNL indiquait que 63 % des Français avaient lu au moins 5 livres au cours des 12 mois précédents, six points de moins qu’en 2023. La lecture quotidienne reculait, elle, de quatre points.

Les réponses angevines empruntent plusieurs voies. Ouverte en juillet 2025, la librairie-café de romance Les Grimoires de Lorphé mise sur une communauté de lecteurs et ajuste son fonds aux demandes exprimées. Kroki complète ses bandes dessinées par des figurines ; Lhériau et Contact développent la papeterie.

Chez Kroki, l’équipe lit les albums qu’elle propose afin de conserver ce que les plateformes reproduisent mal : une recommandation précise, fondée sur une connaissance réelle des ouvrages. « Les lecteurs ont encore besoin d’humains. », résume sa directrice, Célia Mérigeau, auprès du média angevin.

À Rosnay, les rayonnages prennent la route

Dans l’Indre, l’accès au livre passe par un véhicule. Le 25 juin, le Livr’Obus de Laurence Dubranle et Isabelle Beaujean a stationné sur la place de Rosnay, de 10 heures à 17 heures, avec des ouvrages d’occasion vendus à petits prix.

Cette librairie itinérante se déplace dans les communes, mais aussi auprès d’entreprises ou de particuliers, avec un double objectif : rapprocher la lecture des habitants ruraux et créer des occasions de rencontre. Le dispositif, également présenté par BIP TV, répond à une difficulté bien connue des territoires éloignés des centres urbains : l’absence de point de vente permanent et la nécessité de parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à une offre de livres.

À Rennes, Actu.fr est revenu sur Les Gamineries, projet de librairie-café jeunesse porté par Léa Brissy. ActuaLitté l’ayant déjà présenté le 16 juin, l’initiative ne réclame ici qu’un rappel : environ 6500 références pour les 0-13 ans, une place accordée aux éditeurs indépendants et des livres en braille, adaptés aux lecteurs dyslexiques, consacrés à la langue des signes ou accompagnés de pictogrammes.

Le local n’était pas encore confirmé, pour une ouverture espérée en fin d’année. Le projet se distingue moins par la diversification commerciale que par une volonté d’accessibilité intégrée dès sa conception.

À Marseille, Maupetit transforme la transmission

À Marseille, La Provence a placé la transmission au cœur de son portrait de Maupetit, installée au 142, La Canebière. Reprise par Actes Sud en 1998, la librairie demeure autonome dans sa gestion et ses choix. Damien Bouticourt en assure la direction depuis 2011.

Sur un ensemble de 1200 m², 850 m² étaient auparavant consacrés à la surface commerciale. L’établissement en a réaffecté 80 à une salle d’exposition. Hors été, deux à trois rencontres sont programmées chaque semaine, auxquelles s’ajoutent ateliers d’écriture, animations et club de lecture.

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Depuis septembre 2025, certaines conversations avec les auteurs sont également proposées en podcast. La newsletter compte, selon les chiffres communiqués par l’établissement, 18.000 abonnés. Ces évolutions ont été détaillées en juin par Made in Marseille.

Cette extension du rôle culturel n’a pas déplacé le centre de gravité économique. En 2024, Maupetit a réalisé environ 4,27 millions € de chiffre d’affaires et demeurait rentable. Les livres et la papeterie en représentaient 90 %, tandis que les ventes en ligne pesaient autour de 5 %.

Crédits photo : librairie Maupetit, à Marseille - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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