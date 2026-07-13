France TV suit Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo

Sylvain Tesson nous emmène à la rencontre d’Alain Étienne Marcel, gardien des lieux qui se bat pour faire vivre le Fort du petit Bé face à la puissance du vent et de la mer. Il y aura la présence du père du livre culte Sur la route de l’écrivain Jack Kerouac, puis celle de son ami peintre de la marine Nicolas Vial, qui trouve son inspiration dans les îles du monde.

Géographe de formation, Sylvain Tesson effectue en 1991 sa première expédition en Islande, suivie d'un tour du monde à vélo. Il traverse les steppes d'Asie centrale à cheval sur plus de 3000 km. En 2010, il part vivre six mois en ermite dans une cabane au bord du lac Baïkal.

Dans Les forêts de Sibérie, le livre qui relate cette expérience solitaire, obtient le Prix Médicis essai 2011. Il écrit également des nouvelles : Une vie à coucher dehors est couronné du prix Goncourt de la nouvelle en 2009.

Dans son dernier ouvrage, Les piliers de la mer, Sylvain Tesson raconte avoir gravi en 20 ans, plus de 100 stacks, ces piliers rocheux dressés au large des falaises, ces dernières terres encore inviolées par l’homme.

Réalisé par Corentin Pichon, ce nouvel épisode du Grand BaZH.art a été coproduit par Simone et Raymond Productions, France Télévisions, France 3 Bretagne, TVR, Tébéo et Tébésud. L'émission bénéficie d'un partenariat avec KUB, le webmédia de la création bretonne, avec le soutien de la Région Bretagne et du CNC.

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La diffusion est prévue le vendredi 7 août à 23h55 sur France 4, mais le programme est aussi disponible sur france.tv.

Photographie : Sylvain Tesson (Simone et Raymond Productions / France Télévisions / France 3 Bretagne / TVR / Tébéo / Tébésud)

Par Dépêche

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