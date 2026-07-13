En vacances, 73 % des Belges ouvrent au moins un livre

Dans les valises belges, le livre conserve une place de choix. Une enquête menée par iVOX à la demande de Standaard Boekhandel Group indique que 73 % des personnes interrogées lisent au moins un ouvrage pendant leurs congés. Un peu plus d’un quart, 26 %, en parcourent plus de deux, tandis que près de la moitié assurent tourner davantage de pages en vacances que durant le reste de l’année.

Ces résultats, publiés mi-juin par le média néerlandophone Newsmonkey, portent sur un échantillon de 1000 Belges – avec un certain flou : pas de dates ni de répartition linguistique des répondants, pas non plus de quotas appliqués, de pondération ou de marge d’erreur. Non que l'on critique la méthode, hein, mais on regardera ces chiffres comme les résultats déclaratifs plus que des données dont tous les paramètres ont pu être vérifiés.

À bonne distance du téléphone

Le résultat le plus marquant concerne moins le nombre de volumes emportés que la place laissée aux écrans. Parmi les sondés, 57 % expliquent se tourner vers les livres afin de limiter volontairement leur utilisation du téléphone et leur temps passé devant un écran. La proportion atteint 66 % chez les moins de 34 ans.

Les réseaux sociaux ne disparaissent pas pour autant de l’équation. Ils interviennent dans le choix des lectures estivales de 17 % de l’ensemble des répondants, et de 37 % des moins de 34 ans. BookTok et les autres plateformes servent ainsi de prescripteurs avant que le volume recommandé ne prenne, pour quelques heures, la place du smartphone.

À LIRE - Belgique francophone : le numérique freine le recul de l’édition

Le départ se prépare parfois avec méthode. Selon les données publiées, 46 % des participants composent une liste de titres avant les vacances. L’habitude est plus fréquente chez les femmes, à 53 %, que chez les hommes, à 38 %. Et lorsque le séjour ne tient pas toutes ses promesses, 36 % estiment qu’un ouvrage suffisamment prenant peut encore sauver le voyage.

Le papier loin devant

Pour cette parenthèse estivale, l’imprimé domine très largement : 85 % des personnes interrogées le privilégient, contre 12 % pour le livre numérique et 3 % pour l’audio. Un écart apparaît entre les deux principaux groupes linguistiques du pays. Les néerlandophones sont 15 % à choisir l’ebook, contre 8 % des francophones, dont 89 % préfèrent le papier.

Ces résultats ne suffisent toutefois pas à conclure que les francophones lisent plus que les Flamands. Les informations rendues publiques ne précisent ni la proportion de lecteurs dans chacun des groupes ni le nombre moyen de titres parcourus. Elles établissent uniquement une différence dans le choix du support, avec un attachement plus prononcé au format imprimé du côté francophone.

La distinction présente un intérêt particulier pour le commanditaire. Standaard Boekhandel Group dispose de points de vente en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. L’enseigne néerlandophone Standaard Boekhandel et les librairies francophones Club, intégrées au groupe depuis 2014, lui permettent de s’adresser aux deux principaux marchés linguistiques belges.

Romans et thrillers occupent les premières places des préférences déclarées, avec respectivement 41 % et 39 %. Les écarts entre femmes et hommes sont sensibles : 59 % des premières citent le roman, contre 23 % des seconds. Ceux-ci se tournent plus fréquemment vers l’histoire, à 26 %, la bande dessinée, à 25 %, ou la science-fiction et la fantasy, à 20 %. À ceci près que la formulation exacte de la question n’ayant pas été publiée...

Une enquête en pleine campagne estivale

La diffusion du sondage intervient au moment où Standaard Boekhandel déploie sa communication consacrée aux lectures de vacances. Son magazine de l’été 2026 rassemble romans, thrillers, ouvrages jeunesse, guides de voyage et essais, tout en annonçant une opération offrant un troisième titre pour deux achetés parmi plusieurs centaines de références. L’identité du commanditaire et ce contexte commercial doivent être pris en compte, sans permettre à eux seuls de juger de la qualité statistique de l’étude.

À LIRE - 36 millions €, 47 librairies : comment 2025 dit la fragilité du livre en Belgique

Le groupe avait déjà fait appel à iVOX pour examiner les pratiques des lecteurs flamands. Publiée en mars 2019, cette précédente enquête indiquait que trois Flamands sur quatre lisaient des livres, à raison de onze titres par an en moyenne. Elle avait été réalisée en ligne, du 13 au 20 novembre 2018, auprès de 1000 personnes, avec une représentativité annoncée selon le sexe, l’âge et le diplôme.

La comparaison s’arrête là : l’étude de 2019 concernait uniquement la Flandre et portait sur les habitudes annuelles, quand celle de 2026 examine les congés à l’échelle belge. Les résultats estivaux décrivent néanmoins une pratique encore solidement installée : préparer quelques titres, privilégier le papier et, le temps d’un chapitre, abandonner l’écran au fond du sac.

Être né sous l'signe de l'Hexagone...

Nos voisins d'outre-Quiévrain seraient-ils plus lecteurs que nous ? La comparaison avec la France confirme que les congés favorisent également la lecture, sans permettre toutefois un rapprochement statistique terme à terme. La dernière enquête française spécifiquement consacrée aux pratiques estivales, réalisée par Ipsos pour la Fondation VINCI Autoroutes et publiée le 5 juillet 2024, indiquait que 35 % des Français lisaient davantage pendant leurs vacances que durant le reste de l’année.

Les 2200 personnes âgées de 16 à 75 ans interrogées prévoyaient d’ouvrir 2,6 livres en moyenne au cours de l’été, un chiffre porté à 3,1 chez les 16-24 ans. Surtout, 43 % estimaient que les congés constituaient le seul moment de l’année où elles disposaient réellement du temps nécessaire pour lire. En Belgique, près de la moitié des répondants disent également lire davantage pendant cette parenthèse, mais seule la formule « près d’une personne sur deux » est fournie par le média, pas de données chiffrées précises.

Les usages se rejoignent aussi dans le choix des ouvrages et dans la recherche d’une coupure avec le quotidien. En France, 76 % des sondés associaient la lecture estivale à une forme de déconnexion, contre 57 % des Belges qui disent l’utiliser expressément pour réduire leur temps d’écran — deux formulations proches, mais qui ne mesurent pas exactement le même comportement.

Le roman dominait les intentions françaises, cité par 54 % des répondants, devant le polar à 41 %, tandis que l’enquête belge place romans et thrillers presque à égalité, à 41 % et 39 %. Dans les deux pays, enfin, le support imprimé conserve l’avantage : l’étude française relevait que la liseuse restait minoritaire, même chez les jeunes adultes, tandis que 85 % des Belges interrogés privilégient directement le papier.

Crédits photo : Librairie Tropismes à Bruxelles - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com