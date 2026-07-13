Bibliothèques : un filtre pour les livres générés par IA

OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.
Le 13/07/2026 à 11:06 par Cécile Mazin
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13/07/2026 à 11:06
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Libby ne prévoit pas d’exclure ces publications de ses catalogues. Le principe annoncé est celui d’un réglage activé par l’usager, depuis l’application, afin de déterminer les contenus affichés. Marc DeBevoise, récemment nommé directeur général d’OverDrive, résume la ligne : « Nous devons dire aux lecteurs ce qui est disponible et les conditions de création de ces titres. »
Rien, dans l’annonce, n’indique que ces paramètres modifieraient les politiques d’acquisition des bibliothèques. Le dispositif porte sur la visibilité des contenus dans l’interface de prêt et de découverte. Il ajoute ainsi une information au moment où le lecteur choisit un ouvrage, un audio ou une traduction.
OverDrive cherche une position d’équilibre : laisser lecteurs et bibliothécaires écarter certains contenus, tout en continuant à promouvoir les usages de l’IA qu’elle juge pertinents, notamment dans la recommandation ou la circulation internationale des catalogues. Libby utilise déjà Inspire Me, une fonctionnalité dont les suggestions reposent sur des modèles de langage génératifs, comme le rappelle sa politique publique sur l’IA.
Le dispositif annoncé ne reposera pas sur un détecteur automatisé. OverDrive compte sur l’auto-déclaration des éditeurs, à partir de métadonnées normalisées, pour signaler les catégories concernées. C’est le point de fragilité — et l’intérêt professionnel — du projet : la portée du filtre dépendra directement de la précision des informations renseignées dans la chaîne éditoriale.
À LIRE - Kobo a refusé 45 % des livres autoédités soumis en 2025, pour soupçons d'IA
Une déclaration lacunaire ou absente empêchera mécaniquement la préférence choisie par le lecteur de s’appliquer. La question dépasse donc la seule technologie : elle concerne la manière dont éditeurs, diffuseurs et agrégateurs qualifient un texte créé par IA, une traduction automatique, une image générée ou une voix de synthèse.
OverDrive ne permet pas aux auteurs de déposer directement leurs ouvrages sur sa plateforme. L’entreprise travaille toutefois avec Draft2Digital, intermédiaire de l’autoédition qui accepte des livres issus de l’IA lorsqu’ils ont fait l’objet d’une « révision approfondie par un humain » — traduction de l’anglais. Des titres relevant de ce circuit peuvent donc rejoindre les offres proposées aux bibliothèques, sans qu’aucun chiffre ne permette aujourd’hui d’en mesurer la présence dans Libby.
L’enjeu est particulièrement sensible pour l’audio. Selon Marc DeBevoise, les audiolivres représentent environ 15 % du catalogue de Libby, mais près de la moitié des usages de l’application.
Il y voit un terrain possible pour la traduction et l’adaptation de catalogues d’un marché à l’autre, tout en marquant sa préférence pour l’interprétation humaine : « Rien ne remplace vraiment le facteur humain », déclare-t-il à propos de la narration.
Crédits illustration : Adobe Stock
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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La romancière iranienne Shahrnush Parsipur est morte le 3 juillet 2026, à l’âge de 80 ans. Née à Téhéran et installée aux États-Unis après avoir quitté l’Iran, elle était notamment connue pour Femmes sans hommes et Touba and the Meaning of Night, deux livres liés à la place des femmes dans la société iranienne.
08/07/2026, 17:17
Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.
08/07/2026, 15:10
La cour d’appel de Paris a tranché, ce mercredi 8 juillet 2026, un point central du feuilleton Vivendi : Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas le groupe au sens du Code de commerce. La décision ne change rien, dans l’immédiat, à l’organisation éditoriale de Hachette Livre. Mais elle sécurise l’architecture née de la scission de 2024, dont Louis Hachette Group — autour de Lagardère et Prisma Media — constitue l’un des pôles les plus observés par les professionnels du livre.
08/07/2026, 13:18
Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), Yves Rousset deviendra le président du groupement d'intérêt public à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Christian Janin, en poste depuis 2020.
08/07/2026, 13:13
Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.
08/07/2026, 09:00
La Fnac de Metz doit quitter, à la fin de 2027, son emplacement au sous-sol des Galeries Lafayette. L’enseigne rejoindra le 57-59 rue Serpenoise, dans l’ancien siège local de la Société Générale, au terme d’un projet de réhabilitation annoncé à près de 10 millions €. Pour les lecteurs, c’est le déplacement d’un des principaux espaces de vente de livres du centre-ville, sans que son futur assortiment soit encore connu.
07/07/2026, 16:39
À Porto Empedocle, au sud d’Agrigente, l’attente d’un départ en mer doit bientôt prendre un tour littéraire. Jeudi 9 juillet, à 17h, le terminal voyageurs de la gare maritime inaugurera un espace multimédia de la Strada degli Scrittori, consacré à la Vigàta d’Andrea Camilleri. Un récit vidéo d’une dizaine de minutes, porté par la voix de l’écrivain, y proposera aux passagers une première traversée de ce territoire réel devenu, dans ses livres, l’un des lieux les plus reconnaissables de la fiction italienne.
07/07/2026, 15:34
La juge américaine Aileen Cannon a classé sans suite une plainte portée contre la chanteuse Taylor Swift par une poétesse américaine, Kimberly Marasco, qui l'accusait de multiples plagiats. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride a écarté toute possibilité de pillage, les chansons de l'une ne partageant avec les poèmes de l'autre que des « thèmes conventionnels ».
07/07/2026, 15:33
Les douanes sri lankaises retiennent deux références de l’écrivain et enseignant tamoul Theepachelvan Piratheepan depuis la saisie, le 18 mars 2026, d’un lot importé d’Inde. Ce dernier comprenait cinq titres réimprimés dans l'État indien du Tamil Nadu et destinés au Sri Lanka. Trois ouvrages ont été autorisés d'entrée, après une enquête, mais les deux autres restent bloqués au motif qu’ils pourraient relever de l’article 120 du Code pénal, qui vise notamment les propos ou représentations susceptibles de susciter de l’hostilité ou de la défiance envers le président ou le gouvernement sri lankais.
07/07/2026, 12:57
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