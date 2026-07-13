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Villes impériales. Sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III

David Chanteranne

En ce début de juillet, les idées de visites ne manquent pas pour les vacances. Si Waterloo ne sera sans doute pas ma première escale, ce beau livre pourrait bien inspirer les amateurs d’histoire en quête de destinations un peu moins ordinaires.

Publié chez Flammarion sous la direction de l’historien David Chanteranne, Villes impériales. Sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III invite à découvrir les lieux qui gardent la mémoire des deux Empires.

Loin d’une biographie classique, l’ouvrage suit les traces des deux souverains à travers les villes qui ont marqué leur parcours ou bénéficié de leur action. Résidences impériales, musées, stations thermales, cités balnéaires ou champs de bataille composent une autre manière de raconter cette histoire, au plus près du patrimoine.

D’Ajaccio à Fontainebleau, de Rueil-Malmaison à Biarritz, chaque étape éclaire une facette différente de l’aventure napoléonienne. Le livre rappelle aussi le rôle de Napoléon III dans le développement de nombreuses villes, notamment grâce à l’essor du thermalisme et des stations de villégiature.

Il met également en lumière le travail de l’association Ville impériale, créée en 2011. Réunissant aujourd’hui plusieurs dizaines de communes françaises et européennes, elle valorise cet héritage commun à travers des itinéraires, des colloques, des expositions et de nombreux événements ouverts au public.

Une belle invitation à parcourir la France... et parfois un peu plus loin, en suivant les traces laissées par deux empereurs dans les villes, les paysages et les monuments qui continuent d’en raconter l’histoire.

 
 

#Beaux livres
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
13/07/2026 à 10:43

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Villes impériales

David Chanteranne

Paru le 03/06/2026

144 pages

Flammarion

19,90 €

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