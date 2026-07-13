En Russie, les abonnements redessinent le marché du livre numérique

Les chiffres sont à manier comme toujours avec des estimations sectorielles, mais la tendance apparaîtrait nettement. Dans la synthèse de son étude sur 2025, J’son & Partners Consulting évalue à 23,36 milliards de roubles le chiffre d’affaires du marché russe légal des livres numériques, ebooks et audiobooks confondus. La progression annoncée atteint 18,5 % par rapport à 2024.

La publication livre aussi un contraste entre les segments. Les plateformes d’autoédition ont vu leurs revenus croître de 30 % en 2025, après une hausse de 42 % l’année précédente. Pour les livres provenant de l’édition, le cabinet estime la hausse B2C à 14 %. Les activités B2B n’auraient progressé que de 3 %. La croissance du marché ne se répartit donc pas uniformément entre les catalogues d’éditeurs, les services aux auteurs et les différents modèles d’accès.

Selon Sostav, qui reprend des données du Russian Book Union, le livre imprimé aurait pour sa part gagné 12 %, à 110 milliards de roubles. Le parallèle souligne le rythme du numérique sans établir une comparaison parfaite : les périmètres des deux estimations ne sont pas identiques, et le rapport de J’son distingue explicitement le marché légal des usages pirates qu’il analyse séparément.

Bascule progressive vers l’accès plus que l’achat

Le changement le plus structurant concerne l’abonnement. Sa part dans le marché est passée de 37,8 % à 42,2 % en un an, selon les données attribuées à J’son par iXBT. Autrement dit, une part croissante de la dépense ne vient plus d’un achat titre à titre, mais d’un accès à un catalogue, autonome ou intégré à une offre plus large.

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Dans ce seul segment, Yandex Books capterait 47,7 % des revenus, devant le groupe LitRes, à 40,9 %. Les services Zvuk et Kion Stroki suivent, avec 4,5 % chacun. La même source crédite Yandex Books de 42,7 % du marché de l’audiobook, LitRes conservant une courte avance à 43,6 %.

Ces parts de revenus sont des évaluations issues du rapport et relayées par des médias spécialisés ; la synthèse publique du cabinet ne met pas en ligne l’ensemble des tableaux détaillés. Elles doivent donc être lues comme des estimations, non comme des données auditées des entreprises.

L’essor de l’abonnement s’explique aussi par son insertion dans des écosystèmes numériques plus vastes, où le livre côtoie musique, vidéo ou autres services. Pour les éditeurs, la question devient moins celle de la présence sur une plateforme que des conditions de valorisation de leurs catalogues au sein de ces offres groupées.

Le téléphone au centre des usages

L’enquête en ligne menée par J’son en février 2026 auprès de personnes âgées de 18 à 54 ans, vivant dans des villes de plus de 100.000 habitants, donne un aperçu des pratiques qui soutiennent ce marché. Parmi les répondants, 76,6 % déclarent lire des ebooks et 62,9 % écouter des audiobooks. Le cabinet observe une stabilité du lectorat numérique, mais une progression annuelle du nombre d’auditeurs.

Le smartphone domine les deux usages : il est cité par environ 80 % des lecteurs d’ebooks et par 76,2 % des auditeurs. Les enceintes connectées, utilisées par 24 % des personnes écoutant des audiobooks, arrivent au deuxième rang pour ce format.

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Avec une nuance toutefois : ces résultats ne définissent pas l’ensemble de la population russe, car ils dressent le portrait d'une enquête urbaine, et d'une classe d’âge précise. Pour autant, ils confirment le terrain sur lequel se joue désormais la concurrence : le livre devient une fonctionnalité mobile et, de plus en plus, un service par abonnement.

Crédits photo : Alex-V CC 0

Par Clément Solym

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