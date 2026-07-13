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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

Le 13/07/2026 à 10:27 par Auteur invité

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Publié le :

13/07/2026 à 10:27

Auteur invité

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Mais quel fut donc le destin tragique de ce « poète maudit », si injustement ignoré, voire cruellement décrié, de son vivant ? D’emblée, avant même sa naissance, son destin semble placé sous le signe de la tourmente, tant ses parents forment un couple atypique. Son père, Joseph-François Baudelaire, est un veuf sexagénaire lorsqu’il épouse Caroline Dufays, une toute jeune femme d’à peine 25 ans. De cette union insolite naît Charles Baudelaire, à Paris, le 9 avril 1821. Bien qu’il ait un demi-frère, issu du premier mariage de son père et son aîné de seize ans, le jeune Charles bénéficie de l’affection et de l’attention presque exclusives de ses parents, comme s’il eût été un enfant unique.

Cependant, ces brèves années de bonheur s’avèrent éphémères : le père de Baudelaire meurt en 1827, alors que l’enfant n’est encore âgé que de cinq ans. Cette disparition soudaine l’ébranle au plus profond de lui-même, d’autant plus que Caroline se remarie rapidement avec l’officier Jacques Aupick, brisant ainsi le lien d’amour privilégié qui unissait le jeune Baudelaire à sa mère. Cette poignante déchirure sentimentale est vécue par le futur poète comme une trahison incommensurable.

Une fois sa mère remariée, Baudelaire mène une existence itinérante au gré des affectations successives de son beau-père. Il séjourne notamment à Lyon, où il est placé en pension au collège royal. Ce n’est qu’à l’adolescence qu’il retrouve sa ville natale, Paris, et intègre comme pensionnaire le prestigieux collège Louis-le-Grand. Très tôt, il révèle de remarquables dispositions pour la littérature et le latin ; mais son tempérament rebelle lui vaut de multiples sanctions, jusqu’à l’exclusion pour insubordination. Cela ne l’empêche pourtant pas d’obtenir, de justesse, son baccalauréat en 1839.

Conformément aux attentes de ses parents, il s’inscrit à la faculté de droit. Mais la profession d’avocat ne l’inspire guère. Il délaisse alors ses études juridiques pour fréquenter assidûment les milieux littéraires et artistiques de la capitale, en particulier ceux du vibrant Quartier latin. Son comportement bohème ne tarde guère à susciter la vive inquiétude de ses parents. En 1841, ceux-ci décident de l’embarquer, presque contre son gré, pour un long voyage vers l’Inde, à destination de Calcutta, dans l’espoir qu’il y gagnerait en maturité.

Au cours de ce voyage de dix mois, Baudelaire séjourne à l’île Maurice puis à l’île Bourbon (l’actuelle Réunion). Bien qu’il n’ait pas mené son périple jusqu’à son terme, cette expérience lui révèle la douce sérénité d’un univers captivant, baigné d’un soleil ardent et bordé d’un océan étincelant. Dans ce décor enchanteur évoluent, avec une grâce nonchalante, des figures créoles aux charmes envoûtants et aux regards fascinants. Ces visions exotiques demeureront à jamais gravées dans son esprit et nourriront plus tard son inspiration poétique.

Un refuge imaginaire et éphémère

En 1842, parvenu à sa majorité, Baudelaire reçoit l’héritage de son père, d’environ 100.000 francs, somme considérable pour l’époque. Il quitte alors la maison familiale de Neuilly, s’installe dans un hôtel somptueux de l’île Saint-Louis et mène une vie de dandy parisien, faite d’ivresse et d’allégresse. C’est à cette époque qu’il rencontre Jeanne Duval, comédienne métisse d’origine haïtienne surnommée la « Vénus noire », qui deviendra l’une de ses principales muses.

Bien que leur relation fût marquée par la passion et la désillusion, il ne se résolut jamais à l’abandonner durant les 20 années qu’ils passèrent ensemble, jusqu’à la mort de cette dernière, malgré le regard défavorable que la société portait alors sur une actrice du demi-monde qui, de surcroît, était une femme de couleur.

Mû par une fascination débordante pour le raffinement esthétique sous toutes ses formes, Baudelaire affectionne les vêtements luxueux, les tableaux précieux, les meubles somptueux et tout ce qui relève du fastueux et du fabuleux. En l’espace de quelques années, sa prodigalité le conduit à dilapider allègrement près de la moitié de l’héritage paternel. Alarmés, sa mère et son beau-père saisissent la justice qui, en 1844, le place sous tutelle légale, réduisant désormais ses revenus à une modeste allocation de 200 francs par mois.

Cette mesure, ressentie par Baudelaire comme une humiliation cuisante, ravive des tensions familiales déjà profondes, notamment avec son beau-père. Dès lors, il s’enfonce inexorablement dans des dettes exorbitantes et, pour subsister, en appelle incessamment au secours de sa mère, tout en multipliant les déménagements pour échapper à ses créanciers — un lourd fardeau qu’il portera jusqu’à la fin de sa vie.

Dans le désir de joindre l’utile à l’agréable, Baudelaire se voue au journalisme et à la critique d’art. Très tôt, il manifeste un attrait particulièrement prononcé pour les formes naissantes de la modernité esthétique, notamment à l’occasion des Salons de 1845 et de 1846. Il voue une admiration toute particulière à Delacroix, qu’il considère comme un grand peintre avant-gardiste.

Parallèlement, il se consacre avec passion à la traduction des œuvres d’Edgar Allan Poe, en qui il reconnaît un véritable alter ego intellectuel et spirituel. Bien qu’il paraisse peu enclin aux enjeux politiques, il se laisse néanmoins entraîner, l’espace d’un instant, dans les tumultes révolutionnaires qui secouent Paris en 1848.

Toutefois, Baudelaire demeure en proie à un profond malaise existentiel, tissé de solitude et de lassitude. Ce dégoût du monde est si lancinant qu’il en vient à frôler la mort lors d’une tentative de suicide. Il cherche alors son salut dans la poésie — fût-elle un refuge imaginaire et éphémère — afin de conjurer cette mélancolie persistante qu’il désigne par le terme anglais « spleen ». D’abord disséminés dans divers journaux et revues, ses poèmes sont peu à peu réunis en un recueil successivement intitulé Les Lesbiennes, puis Les Limbes, avant de prendre son titre définitif : Les Fleurs du Mal. Ce titre paradoxal suggère que le mal lui-même peut se transmuer en beauté par la puissance transcendante de la poésie.

Inlassablement, Baudelaire retravaille son œuvre poétique avec une précision quasi chirurgicale, accordant une attention extrême au moindre détail — jusqu’à la place d’une virgule — au point d’exaspérer maintes fois son éditeur. C’est dans cette quête d’élévation vers un idéal insaisissable qu’il sonde les abîmes de l’âme humaine, révélant par là même un univers brumeux et ténébreux où les sensations oscillent entre exaltation et damnation.

De ce labeur acharné naît, en 1857, une œuvre magistrale d’une rare magnificence, dans laquelle le poète entraîne le lecteur dans un voyage voluptueux où se déploient langoureusement « les rivages heureux », « les fruits savoureux », « le vin des amants », « les soleils couchants », « le parfum exotique » et « la forêt aromatique ».

Le sordide et le splendide

Le sulfureux recueil est tellement en rupture avec les valeurs et les mœurs de son époque que, dès sa parution en librairie, il attire les condamnations les plus virulentes. Dans Le Figaro, Gustave Bourdin le voue aux gémonies en ces termes : « L’odieux y côtoie l’ignoble ; le repoussant s’y allie à l’infect. » Les autorités ne tardent guère à s’en alarmer, et des poursuites judiciaires sont bientôt engagées contre Baudelaire et son éditeur.

Seuls quelques hommes de lettres et amis de Baudelaire — notamment Théophile Gautier, Charles Asselineau et Barbey d’Aurevilly — se démarquent en saluant l’audace d’une œuvre profondément novatrice. Depuis son exil à Guernesey, Victor Hugo lui adresse cette note d’encouragement : « Vos Fleurs du Mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. » De même, Gustave Flaubert, lui-même récemment inquiété par la justice à la suite de la publication de Madame Bovary, lui témoigne sa solidarité en déclarant : « Jusqu’à présent, la magistrature laissait la poésie fort tranquille. Je suis grandement indigné. »

Le procès s’ouvre le 20 août 1857. À la barre se dresse le redoutable Ernest Pinard, substitut du procureur impérial, dont le fougueux réquisitoire contre Madame Bovary, quelques mois plus tôt, s’était pourtant soldé par un échec. Il mène l’accusation contre Les Fleurs du Mal avec une véhémence théâtrale, s’attardant particulièrement sur certains passages jugés scandaleux. Le verdict tombe le jour même : l’atteinte à la morale religieuse est écartée, mais l’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs est retenu. Outre les amendes, le tribunal ordonne la suppression de six poèmes jugés trop licencieux.

Pour Baudelaire, l’excision de ces six poèmes équivaut à une mutilation infâme d’une œuvre longuement élaborée pendant près de deux décennies selon une architecture si méticuleuse que chaque pièce concourt à la formation d’un ensemble parfaitement cohérent. Nonobstant cette terrible déconvenue, il continue à écrire assidûment et fait paraître, en 1860, son célèbre essai Les Paradis artificiels, réflexion sur les drogues et la création artistique. L’année suivante, il publie une seconde édition des Fleurs du Mal, expurgée des poèmes censurés par le tribunal, mais enrichie de nouveaux textes, notamment grâce à l’ajout de la section urbaine et moderniste des Tableaux parisiens, portant ainsi le recueil à 126 pièces.

Conscient de l’immensité de son talent littéraire, Baudelaire nourrit un temps l’ambition d’être admis à l’Académie française. Une telle entreprise, de la part d’un poète aussi controversé, relève d’une audace inouïe, voire d’un véritable culot. Il ne tarde toutefois pas à comprendre que ses chances d’intégrer le cercle très fermé des Immortels sont pour ainsi dire inexistantes. Il finit dès lors par se désister, non sans éprouver une profonde amertume face au traitement dédaigneux qui lui avait été réservé.

En 1864, il se rend à Bruxelles pour des raisons financières et littéraires. Il cherche, une énième fois, à échapper à ses créanciers, tout en espérant y donner des conférences et négocier l’édition complète de ses œuvres. Toutefois, ce séjour s’avère rapidement décevant et ne fait qu’accentuer son désespoir, jusqu’à nourrir en lui une profonde aversion pour la Belgique, ressentiment qu’il exprime avec virulence dans une ébauche de pamphlet demeurée inachevée, intitulée Pauvre Belgique.

Comble de malheur, sa santé se détériore rapidement, fragilisée par une syphilis vraisemblablement contractée dans sa jeunesse. Le coup de grâce survient en 1866, lorsque Baudelaire est victime d’un accident cérébral à Namur, qui le laisse aphasique et partiellement hémiplégique.

Rapatrié à Paris, il est admis dans une maison de santé où, suprême cruauté du sort, il se trouve privé de la parole et presque incapable de lire ou d’écrire. Cette période extrêmement éprouvante est toutefois partiellement adoucie par la présence bienveillante de sa mère, probablement la seule femme qu’il ait véritablement aimée tout au long de sa vie. Il meurt le 31 août 1867, mettant ainsi un terme à une terne existence marquée par la dépression, la dégradation et la dépossession. Le 2 septembre, son ami Théodore de Banville prononce son éloge funèbre au cimetière du Montparnasse devant une assistance clairsemée de moins d’une centaine de personnes.

En 1868, Charles Asselineau et Théodore de Banville font paraître, chez Michel Lévy frères, l’édition posthume, dite définitive, des Fleurs du Mal. Outre ce recueil emblématique, Baudelaire a laissé divers essais littéraires et critiques d’art. On lui doit également Le Spleen de Paris (recueil posthume de petits poèmes en prose), ainsi que ses célèbres traductions de l’œuvre d’Edgar Allan Poe. Ironie du sort, Baudelaire fut, de son vivant, davantage reconnu comme le traducteur de Poe que comme poète.

Bien que son œuvre soit relativement peu abondante, l’influence de Baudelaire sur l’évolution esthétique de la poésie est spectaculaire, voire révolutionnaire. En affinant l’art de la suggestion et de l’allusion, il explore les correspondances entre le sensible et l’invisible, donnant naissance à une poétique d’une profondeur exceptionnelle et d’une ampleur universelle. Paul Valéry ne s’y trompait pas lorsqu’il affirmait, en 1924, qu’avec Baudelaire « la poésie française sort enfin des frontières de la nation ».

En somme, Baudelaire n’a pas seulement écrit contre son temps : il a surtout écrit pour les temps à venir. Par la puissance de sa verve visionnaire, il a profondément transformé l’art poétique, l’entraînant vers des horizons inédits où le sordide et le splendide se confondent dans une alliance à la fois intime et sublime. L’indifférence, voire le mépris, de la grande majorité de ses contemporains à son égard révèle une vérité aussi troublante que cinglante : Baudelaire ne fut pas incompris malgré son génie, mais précisément à cause de lui.

Karim S. Rebeiz

Crédits photo : Charles Baudelaire en 1855, par Maurice Nadar

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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25/11/2025, 07:40

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Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

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Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.

21/11/2025, 13:22

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“Terriblement plausible, ce roman m’a glacé” : les lectures inoubliables de Vivlio

PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir. 

19/11/2025, 10:20

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À Périgueux, une classe transforme Alice au pays des merveilles en aventure gourmande

Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.

16/11/2025, 10:52

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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