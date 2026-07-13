Shunga : l'art érotique japonais s'exhibe à la Maison de la culture du Japon

Longtemps dédaignées ou encore jugées obscènes, les estampes et peintures érotiques japonaises sont depuis quelques années reconsidérées à leur juste valeur au Japon et dans le reste du monde. La Maison de la culture du Japon ambitionne de créer l’événement en réunissant cet automne un grand nombre de pièces, dont les chefs-d’œuvre d’Utamaro et de Hokusai.

Les rouleaux peints, livres xylographiques et estampes exposés retracent de façon chronologique l’art des shunga durant l’époque Edo (1603-1868), quand le Japon entretenait de rares contacts avec l’étranger et que s’épanouit une nouvelle culture urbaine.

Déjà présentes à l’époque Heian (794-1185), les peintures érotiques, productions uniques, étaient à l’origine réservées aux nobles. Mais au XVIIe siècle, le développement de la technique de la gravure sur bois marqua un tournant dans l’art des shunga. Estampes et livres imprimés, y compris ceux à caractère sexuel, furent rapidement diffusés en nombre parmi un large public de citadins.

Avec l’apparition en 1765 des premières estampes véritablement polychromes, les nishiki-e, commença l’âge d’or des shunga.

Les usages des shunga étaient multiples : éduquer les jeunes mariés, stimuler le désir sexuel – parfois juste en suggérant, sans être sexuellement explicite, comme c’est le cas des abuna-e (« images risquées ») –, mais aussi amuser, l’humour étant en effet très présent dans ces images qui étaient aussi appelées « images pour rire » (warai-e). Ils étaient appréciés par les hommes et les femmes de tous âges, de toutes les classes sociales, seul, en couple ou entre amis.

Lieux emblématiques du « monde flottant », les quartiers des plaisirs tels que le célèbre Yoshiwara à Edo étaient un sujet prisé des artistes. Cependant, dans le courant du XVIIIe siècle, les courtisanes se firent plus rares dans les shunga. Ce sont essentiellement des couples mariés ou d’amants qui étaient représentés dans des scènes mettant en avant l’épanouissement sexuel des partenaires.

Chôbunsai Eishi, Concours de plaisirs des quatre saisons, 1789-1801, ensemble de 4 rouleaux verticaux, couleurs sur soie, Collection Michael Fornitz

Il n’est pas rare que leurs ébats amoureux se déroulent sur douze scènes qui évoquent parfois le passage des saisons. Par ailleurs, les végétaux ont souvent une connotation érotique. Afin de renouveler le genre, les artistes s’amusèrent à imaginer des étreintes mêlant des femmes avec des étrangers, des yôkai ou des spectres. Les parodies grivoises d’œuvres littéraires telles que le Dit du Genji sont également un thème récurrent.

Retracer l’évolution des shunga, c’est aussi évoquer la censure qui, dès 1722, plongea dans l’ombre cette production. Plus ou moins sévère selon les périodes, la censure fut parfois contournée par les éditeurs et les artistes qui utilisèrent désormais des pseudonymes. Paradoxalement, les interdictions et les lois somptuaires stimulèrent leur créativité et leur permirent de déployer toute leur virtuosité, donnant naissance à de véritables chefs-d’œuvre de l’art érotique.

L’exposition « Shunga - Chefs-d’œuvre de l’art érotique à l’époque Edo (1603-1868) » représente ainsi une occasion exceptionnelle pour les visiteurs de pouvoir non seulement admirer des œuvres magnifiques longtemps conservées de façon confidentielle, mais aussi découvrir des aspects surprenants de la société japonaise à l’époque Edo.

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En raison de la fragilité des œuvres, leur présentation se fera en deux temps : du 12 novembre au 19 décembre 2026, puis du 5 janvier au 13 février 2027.

L'exposition, réservée aux plus de 18 ans, a bénéficié d'un commissariat assuré par Kazutaka Higuchi (professeur à la Jumonji University) et Rossella Menegazzo (professeure associée à l’Université de Milan). Elle est organisée par la MCJP (Fondation du Japon) avec le soutien de la Sumisho Art Gallery et The Hosomi Museum, avec le concours de l'Association pour la MCJP et la Fondation franco-japonaise Sasakawa.

Photographie : Katsushika Hokusai, Pluvier sur les vagues, 1810-1819, série de 12 peintures, couleurs sur papier, Collection particulière

Par Dépêche

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