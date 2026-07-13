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États-Unis : la bibliothèque offre des glaces et de l’argent aux enfants qui lisent le plus

À Baldwin, dans le Michigan, la Pathfinder Community Library organise jusqu’au 31 juillet son programme annuel de lecture estivale. Les enfants et adolescents consignent les ouvrages empruntés dans un carnet, avec des certificats Dairy Queen distribués chaque semaine et des prix en espèces promis aux plus assidus de chaque catégorie d’âge. Derrière la récompense, le dispositif repose sur un classement très concret : le nombre de livres terminés.

Le 13/07/2026 à 10:12 par Clément Solym

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Publié le :

13/07/2026 à 10:12

Clément Solym

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À la Pathfinder Community Library, les vacances se passent avec un carnet de lecture à portée de main. Depuis le 1er juillet, l’établissement de Baldwin invite les jeunes usagers à enregistrer les livres empruntés dans ses collections. Tous les relevés devront être rendus au plus tard le 31 juillet.

Selon le Lake County Star, des certificats Dairy Queen – chaîne de restaurant spécialisée dans les glaces à l'italienne – sont remis chaque semaine aux enfants qui lisent des ouvrages préalablement empruntés à la bibliothèque. Mais cette gratification ne constitue que le premier étage du dispositif.

À la fin du mois, des prix en espèces seront attribués aux participants ayant lu le plus grand nombre de livres dans leur groupe. Six catégories ont été établies : les enfants de 0 à 5 ans, puis les élèves des 1re-2e, 3e -4e, 5e -6e, 7e -8e et 9e -12e classes du système scolaire américain. Le concours couvre ainsi la petite enfance jusqu’à la fin du secondaire.

Cette mécanique prolonge une opération menée déjà en 2025, sur un principe qui combine deux formes d’incitation à la lecture. Le règlement rendu public ne tient par ailleurs pas compte du temps passé à lire ni du nombre de pages ni de la difficulté des titres choisis.

Gamification de la lecture : oui, mais bon...

Le recours aux cadeaux dans les programmes estivaux des bibliothèques américaines est bien documenté. Une étude évaluée par les pairs, publiée en 2017 dans Children and Libraries, revue de l’Association for Library Service to Children, a analysé 292 réponses exploitables de bibliothécaires américains volontaires. Parmi les 285 professionnels ayant répondu à la question correspondante, 86 % déclaraient utiliser des incitations pour attirer les participants.

Les critères retenus étaient le plus souvent quantitatifs : 70 % des répondants citaient le temps consacré à la lecture et 49 % le nombre de livres terminés. À Baldwin, c’est ce second indicateur qui départagera les concurrents. Interrogés sur la gratification que les jeunes choisiraient probablement, 57 % des bibliothécaires misaient sur un ouvrage offert, contre 43 % sur des coupons pour des glaces. Il s’agissait toutefois de l’estimation des professionnels, et non d’un choix directement exprimé par les enfants.

REPORTAGE - La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

En outre, précisait l’Association for Library Service to Children en 2022, un coupon n’est pas nécessairement accessible à toutes les familles lorsqu’il impose une dépense supplémentaire ou un déplacement particulier.

C'est bon au moins ?

Des préoccupations qui n’inquiètent certainement pas les chaînes de restauration ou autres commerces de bouches. Baldwin est loin de constituer un cas isolé. À Troy, dans le Michigan, la bibliothèque municipale s’associe aussi à Dairy Queen pour distribuer des cornets après quelques heures de lecture. Dans le Massachusetts, ce sont les bibliothécaires de Worcester qui négocient avec des glaciers locaux pour offrir un dessert à chaque objectif atteint.

Mieux : à Columbus, dans l’Ohio, les coupons sont remis à mi-parcours, histoire de maintenir la motivation — quand, à Lexington, dans le Kentucky, la récompense prend la forme d’une carte-cadeau valable chez une chaîne nationale. Certaines institutions, plus ambitieuses ou plus prudentes, ajoutent un livre, des tickets de tombola ou un bon d’achat pour une librairie, comme pour rappeler que la lecture reste, en théorie, au cœur du dispositif.

Ces dispositifs poursuivent tous le même objectif : maintenir l’engagement des enfants pendant les vacances en découpant la lecture en étapes immédiatement gratifiantes — parce qu’évidemment, rien ne dit mieux « plaisir de lire » qu’un système de récompenses calibré. 

Crédits photo : JESHOOTS-com, CC 0

 
 
 
 

 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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