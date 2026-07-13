Soudain : Virginie Efira dans l'adaptation d'une correspondance

Inédit en français, le livre Kyū ni guai ga waruku naru est paru en version originale en septembre 2019 : quelques semaines auparavant, après avoir fait parvenir ses dernières corrections sur le manuscrit, Maoko Miyano avait vu son état de santé se dégrader. Elle est décédée en juillet 2019.

Pour adapter l'ouvrage en scénario, Ryūsuke Hamaguchi s'est lui-même impliqué, aux côtés de Léa Le Dimna. Le travail a commencé alors que le cinéaste terminait un de ses précédents films, Drive My Car (2021), adaptation d'une nouvelle d’Haruki Murakami.

Nouer la relation entre Marie-Lou (Virginie Efira) et Mari (Tao Okamoto) a demandé un important travail aux deux actrices, puisque toutes deux ne parlaient pas la langue de l'autre. Quant au tournage, il s'est déroulé dans un véritable EHPAD.

Le film sera en salles à partir du 12 août prochain.

Par Antoine Oury

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