Douai : la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes

Depuis 2017, la librairie Passion Bande Dessinée avait ouvert un passage vers le 9e art dans la ville du Nord. D'abord au 210, rue de la Mairie, puis au 134, rue de la Mairie, dans un local de 120 m2. Le libraire, Bernard Aimé, gérait le commerce avec sa compagne, Véronique Greco, qui investira en 2023 l'ancien local pour ouvrir un autre point de vente, Passion Manga.

En juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée, en difficulté, avait été placée en redressement judiciaire à la demande de Bernard Aimé. Il évoquait alors une « baisse d'activité importante », dans un contexte de « crise, qui fait que les clients font plus attention à leurs achats de bandes dessinées ». Un an plus tard, la situation ne s'est malheureusement pas améliorée : 2026 reste très complexe pour le secteur du livre et les librairies, et 2027 ne s'annonce pas vraiment meilleure.

Le 8 juillet dernier, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la librairie Passion Bande Dessinée. « Dans un marché du Livre en souffrance, sans aide ni possibilité de remplir à nouveau les rayons, il m’était impossible de relancer la librairie », a expliqué Bernard Aimé sur le réseau social Facebook.

« Mais l’heure n’est plus de chercher les raisons de cette fermeture mais bien de vous remercier de votre fidélité et remercier celles et ceux qui m’ont toujours soutenu », poursuit le libraire. « Parce qu'une librairie c’est plus qu’un simple commerce, c’est un lieu de rencontres, de partage et de liens qui se créent alors quand une librairie ferme c’est un peu de la vie qui s’en va », rappelle-t-il.

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Bernard Aimé invite les lecteurs et lectrices de Douai et des alentours à rester fidèles à Passion Manga, qui reste en activité. Si ce dernier point de vente est spécialisé dans le manga, il peut en effet honorer les commandes de bandes dessinées, comics et autres titres, tandis que le compte fidélité de Passion Bande Dessinée y reste actif.

Photographie : Librairie Passion Bande Dessinée

Par Antoine Oury

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