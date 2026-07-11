Dans La Collision, Paul Gasnier part d’un choc intime pour interroger une fracture collective. En 2012, en plein centre-ville de Lyon, sa mère meurt après avoir été percutée par un jeune garçon en moto-cross, lancé dans un rodéo urbain à 80 km/h. Dix ans plus tard, le fils, devenu journaliste, revient vers cet instant qui a tout détruit.

Il ne cherche pas seulement à reconstituer les faits : il tente de comprendre comment deux existences, deux familles, deux rapports au monde ont pu se rejoindre dans la violence d’une seconde.

Le livre frappe par son refus de la réaction immédiate. Un tel événement aurait pu appeler la colère seule, la plainte ou le réquisitoire. Gasnier choisit une voie plus difficile : l’enquête, le doute, la décantation. Il regarde la douleur sans la spectaculariser, observe le traitement médiatique des rodéos urbains, la puissance des mots inflammables, la manière dont une catastrophe privée devient vite un matériau politique.

Cette retenue fait la force du texte. La Collision avance sur une ligne étroite, entre récit personnel, investigation sociale et examen moral. Il ne s’agit ni d’excuser ni de condamner trop vite, mais de rouvrir ce que l’opinion referme souvent en quelques formules : victime, coupable, insécurité, banlieue, responsabilité. À mesure que l’enquête progresse, le fait divers cesse d’être un symbole commode. Il redevient un enchevêtrement de vies, de manquements et d’aveuglements.

L’écriture, sobre, précise, garde la trace du journalisme sans s’y réduire. Elle sait où placer la distance, où laisser passer l’émotion, où refuser l’effet. Cette pudeur constitue aussi la principale limite du livre : à force de maîtriser sa douleur et d’éviter le simplisme, Gasnier laisse parfois le lecteur en attente d’une incarnation plus ample autour des figures secondaires. Le choix se comprend, mais il bride par moments l’élan romanesque.

Reste un texte nécessaire, d’une dignité rare. La Collision ne referme pas le deuil ; il le met au travail. Il montre comment une société fabrique ses récits de peur, et comment un fils tente de reprendre, phrase après phrase, une histoire que le bruit public menaçait de lui confisquer.