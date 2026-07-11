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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Presse

Immeubles clos, disparitions et fractures sociales cette semaine

Du 3 au 9 juillet 2026, la revue du web littéraire observe une semaine dominée par les récits d’enquête, les disparitions, les fractures sociales et les mémoires douloureuses. Entre Christine Lapostolle, Chris Pavone, Gabriel Tallent, Pauline Clavière et Didier Decoin, les discussions critiques dessinent une rentrée de l’ombre, portée par les blogs, les podcasts et quelques vidéos.

Le 11/07/2026 à 17:10 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

11/07/2026 à 17:10

Bernard Strainchamps

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Cette nouvelle livraison propose une cartographie des livres qui ont retenu l’attention des chroniqueurs, journalistes et podcasteurs recensés par Bibliosurf. Les cinq titres les plus cités concentrent les échanges, mais la semaine révèle aussi des lignes de force plus larges : polar psychologique, emprise, violence historique, mémoire coloniale et récits d’apprentissage traversent les lectures, entre enthousiasme, réserves et débats.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes
1 Irène (Editions MF) Christine Lapostolle 2 podcasts · vidéos 61 ex.
2 Le Portier (Gallimard) Chris Pavone 2 blogs 2795 ex.
3

La Voie (trad. Laura Derajinski

- Gallmeister)

 Gabriel Tallent 2 podcasts 13.678 ex.
4 Spécimen (Grasset) Pauline Claviere 2 podcasts 23.685 ex.
5 Maypops (Stock) Didier Decoin 2 podcasts 3755 ex.

(données de ventes fournies par Edistat)

Romans en vue

La rentrée littéraire de l'ombre s'ouvre avec Irène (Editions MF) de Christine Lapostolle, dont En lisant en écrivant détaille le dispositif : le récit s'articule autour de Janis, la fille d'Irène, dont la mort soudaine par arrêt cardiaque déchire un quotidien jusque-là paisible, une trame que Pierre Menard reprend également en vidéo.

 

Le Portier (Gallimard) de Chris Pavone s'impose dans le même temps comme une des découvertes marquantes de la semaine : Dealer de lignes salue « un véritable monument littéraire », tandis que Boojum parle d'un roman « bien construit, efficace, prenant ».

 

Sur les hauteurs escarpées du désert de Mojave, La Voie (Gallmeister) de Gabriel Tallent a partagé les avis du Masque et la plume, globalement touché par cette amitié adolescente, quand l'émission dominicale confronte ce titre à quatre autres parutions de la semaine.

 

 

Spécimen (Grasset) de Pauline Clavière, thriller construit en strates autour d'un carnet disparu, suscite une réception plus rugueuse : le même Masque et la plume évoque une « écriture faiblarde » face au sujet sensible de la pédocriminalité qu'il aborde.

 

Enfin Maypops (Stock) de Didier Decoin divise également : le podcast le qualifie tour à tour de « chef-d'œuvre humaniste » et de « cliché littéraire », signe d'un désaccord assumé au sein même de l'émission. Ces cinq titres, absents des radars la semaine précédente, s'imposent d'emblée comme les references de la rentrée.

Thématiques de la semaine

Enquêtes et disparitions

 

Plusieurs romans policiers construisent leur tension autour d'une absence à élucider. Le Murmure Des Victimes (Fayard) de David Coulon est ainsi décrit par Les Chroniques Acides De Lord Arsenik comme un thriller psychologique « sombre, oppressant et profondément humain ».

 

 

Dans un registre plus feutré, Sur leur trace (HarperCollins) de Pétronille Rostagnat fait de l'enquête criminelle, selon Boojum, « un révélateur des fractures humaines » plutôt qu'un exercice spectaculaire. Même logique pour L'ascenseur (Calmann-Lévy) de Jacques Expert, dont Collectif polar salue une mécanique narrative qui « berne » le lecteur jusqu'au bout.

 

Violence historique et mémoire coloniale

 

Le passé resurgit avec violence dans plusieurs récits. Les abandonnés de l'Ile Saint-Paul (L'aube) de Valentine Imhof est salué par Book'ing pour sa « saine colère » face à la barbarie coloniale. Dans un tout autre contexte géographique, La Langue et le Couteau (Philippe Picquier) de Jeong-huyn Kwon explore les tensions historiques entre Japon, Chine et Corée, un roman que Les Blablas de Tachan juge « intéressant ».

 

Quant à Au cœur de la Colline (Seuil) de Mathilde Beaussault, Le Monde y voit une « déchirante chronique sociale » sur quatre générations de femmes maltraitées.

 

 

Emprise et manipulation

 

La question de l'emprise traverse plusieurs textes de la semaine. La confusion (HarperCollins) de Louisiane C. Dor dénonce, selon Mes p'tits lus, un artiste qui abuse de son influence. L'influenceuse (Philippe Rey) de Joyce Maynard propose une psychologie disséquée « de très haut », note Kesketalu ?.

Réception critique

Plusieurs romans continuent d'alimenter les échanges sans provoquer de franc désaccord. Le voyant d'Etampes (L'observatoire) d'Abel Quentin trouve un écho enthousiaste chez Aux Bouquins Garnis, qui évoque un « gros coup de cœur, inattendu ». Chlorine (Argyll) de Jade Song reçoit un accueil tout aussi chaleureux de la part de Les histoires de Lullaby, qui parle de « chef d'œuvre ».

 

À l'inverse, De tourbe et d'os (Phébus) d'Anna North déçoit franchement Ju lit Les Mots, qui parle d'un ensemble « plat et insipide », alors que la vidéo Ad Liber l'intègre sans réserve à ses lectures de l'été. Les orphelins (Actes sud) d'Éric Vuillard suscite également des réserves chez Dequoilire, qui salue le talent de conteur tout en regrettant des « portes ouvertes » enfoncées.

 

 

Le premier roman Inséparables (Albin Michel) de Stephanie Wambugu est quant à lui présenté par Le Monde comme un « roman d'apprentissage exaltant » sur l'amitié féminine. Enfin, L'écriture qui sauve autour de Jón Kalman Stefánsson (Christian Bourgois) est saluée par En attendant Nadeau pour sa « dramaturgie magistrale ».

La Petite Bonne (Les avrils) de Bérénice Pichat s'impose par la qualité de son écriture : Des galipettes entre les lignes évoque un texte « admirablement écrit », lu « en apnée, saisie d'angoisse face au drame imminent », tandis que Enna lit Enna Vit! salue une écriture « variée et rythmée » qui « apportait une musique au texte ».

 

Quand les loups reviendront (Bragelonne) d'E.J. Swift séduit également par sa narration : MaVoixAuChapitre y voit « un très beau roman », porté par « un véritable talent de narratrice ». Enfin, Apprends-moi tout ce que tu sais (Le Bruit du monde) de Hanna Bervoets se distingue par la justesse de sa psychologie de personnages : Je lis je blogue souligne des événements qui « sentent le vécu » et des héroïnes « crédibles et touchantes dans leurs forces et leurs faiblesses ».

 

American Spirits (Actes sud) de Russell Banks impressionne par sa manière d'aborder l'Amérique contemporaine sans facilité : Aude Bouquine y voit un roman qui raconte « l'Amérique de Trump de l'intérieur sans se moquer de ses personnages », produisant un « effet glaçant d'appartenance », tandis que Luocine parle d'une lecture « éprouvante » où l'auteur « ne prend aucun raccourci » dans l'analyse psychologique de ses personnages.

 

La onzième heure (Gallimard) de Salman Rushdie partage les avis du Masque et la plume, où l'on évoque « un miracle de fantaisie » tout en notant les désaccords suscités par sa forme.

Sources les plus actives

139 contributions recensées cette semaine (127 avis, 10 podcasts, 2 vidéos).

Source Type Chroniques
K-libre blog 7
Libération presse 5
Benzine Magazine blog 5
Dealer de lignes blog 5
Le masque et la plume podcast 5
Mes p'tits lus blog 4
Les Lectures de Cannetille blog 4
Collectif polar blog 4
Le Monde presse 4
Télérama presse 3

Crédits illustration : LLM à partir de photos ActuaLitté CC BY SA 4.0

 

 
 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Le portier

Chris Pavone trad. Jean Esch

Paru le 14/05/2026

528 pages

Editions Gallimard

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La onzième heure

Salman Rushdie trad. Gérard Meudal

Paru le 11/06/2026

320 pages

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Maypops

Didier Decoin

Paru le 01/04/2026

401 pages

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Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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American Spirits

Russell Banks trad. Pierre Furlan

Paru le 04/02/2026

256 pages

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La voie

Gabriel Tallent trad. Laura Derajinski

Paru le 21/01/2026

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Irène

Christine Lapostolle

Paru le 12/05/2026

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 28/08/2024

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Les Avrils

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Apprends-moi tout ce que tu sais

Hanna Bervoets trad. Noëlle Michel

Paru le 05/03/2026

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Le Bruit du monde

25,00 €

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Quand les loups reviendront

E. J. Swift trad. Alix Dewez

Paru le 10/06/2026

408 pages

Bragelonne

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Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat

France Culture ne reconduit pas à la rentrée La Conversation scientifique, l’émission animée par Étienne Klein. Une décision prise après la sanction prononcée par l’Université Paris Cité dans l’affaire de plagiat visant la thèse du physicien et vulgarisateur.

19/06/2026, 18:33

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Putain de chat, la série de Lapuss’ et Tartuff, adaptée en série animée

Arte annonce la diffusion, dès le 6 juillet sur arte.tv et YouTube Courts Toujours, puis à partir du 13 juillet jusqu'au 28 août à la télévision, du lundi au vendredi à 20h50, de la série animée Putain de chat !. Cette dernière s'inspire de la série d'albums de Lapuss’ et Tartuff, publiée par les éditions Kennes.

19/06/2026, 12:14

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Le Roman de Marceau Miller porté à l'écran pour France Télévisions

Le tournage de l'adaptation du Roman de Marceau Miller, signé par Marceau Miller et paru en janvier 2025 aux éditions La Martinière, a démarré le 17 juin dernier. Produite par Gaumont Télévision, la mini-série compte à son casting, notamment, Elisa Erka et Thierry Godard.

19/06/2026, 10:18

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Arte diffusera une adaptation en série documentaire du livre Écolo mon cul

Paru en février 2023 aux éditions Eyrolles, Écolo mon cul, de Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier, passe sur les écrans, sur arte.tv, YouTube et toutes les chaînes sociales du réseau franco-allemand. Produite par Breath Film, cette adaptation compte 8 épisodes de 10 minutes, autour des choix écologiques du quotidien.

19/06/2026, 10:13

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Petit Ours Brun revient dans une nouvelle série animée

Bayard Jeunesse Production a annoncé, à l’occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy, le développement d’une nouvelle série animée consacrée à Petit Ours Brun. Destiné aux enfants de 3 à 5 ans, le programme comptera 78 épisodes inédits de 5 minutes, réalisés en 2D. Le projet prolonge l’exploitation audiovisuelle du personnage, créé en 1975, avec des récits centrés sur le quotidien, les émotions et les premières découvertes de l’enfance.

17/06/2026, 15:57

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Le plein de lectures pour les vacances

Cette semaine, La Grande Librairie vous aide à choisir vos livres de l’été ! Thrillers, « page turners », romans d’amour, d’aventure, sombres ou lumineux, crève-cœurs, rassembleurs… Ah ! Les goûts et les couleurs ! Rendez-vous ce 17 juin à 21h05 sur France 5 pour découvrir les choix d'Augustin Trapenard.

16/06/2026, 20:11

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Victor Dixen : sa nouvelle saga bientôt adaptée en série

Nouvelle saga gothique de Victor Dixen, Les Mystères d’Eversand devrait connaître un prolongement audiovisuel. D’après La Lettre de l’audiovisuel, les droits d’adaptation de la série romanesque publiée par Robert Laffont ont été acquis par Haut et Court TV. Le projet intervient alors que les quatre volumes viennent tout juste de paraître, dans un calendrier particulièrement resserré.

16/06/2026, 13:31

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“Pensée unique interdite !” Frédéric Beigbeder le dimanche soir sur RTL

Frédéric Beigbeder fera son retour régulier à la radio à la rentrée. L’écrivain présentera, à partir du 30 août, une nouvelle émission culturelle sur RTL, chaque dimanche de 20h à 21h, a annoncé la station à l’AFP.

15/06/2026, 17:25

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Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.

15/06/2026, 10:41

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