Immeubles clos, disparitions et fractures sociales cette semaine

Cette nouvelle livraison propose une cartographie des livres qui ont retenu l’attention des chroniqueurs, journalistes et podcasteurs recensés par Bibliosurf. Les cinq titres les plus cités concentrent les échanges, mais la semaine révèle aussi des lignes de force plus larges : polar psychologique, emprise, violence historique, mémoire coloniale et récits d’apprentissage traversent les lectures, entre enthousiasme, réserves et débats.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes 1 ★ Irène (Editions MF) Christine Lapostolle 2 podcasts · vidéos 61 ex. 2 ★ Le Portier (Gallimard) Chris Pavone 2 blogs 2795 ex. 3 ★ La Voie (trad. Laura Derajinski - Gallmeister) Gabriel Tallent 2 podcasts 13.678 ex. 4 ★ Spécimen (Grasset) Pauline Claviere 2 podcasts 23.685 ex. 5 ★ Maypops (Stock) Didier Decoin 2 podcasts 3755 ex.

(données de ventes fournies par Edistat)

Romans en vue

La rentrée littéraire de l'ombre s'ouvre avec Irène (Editions MF) de Christine Lapostolle, dont En lisant en écrivant détaille le dispositif : le récit s'articule autour de Janis, la fille d'Irène, dont la mort soudaine par arrêt cardiaque déchire un quotidien jusque-là paisible, une trame que Pierre Menard reprend également en vidéo. Le Portier (Gallimard) de Chris Pavone s'impose dans le même temps comme une des découvertes marquantes de la semaine : Dealer de lignes salue « un véritable monument littéraire », tandis que Boojum parle d'un roman « bien construit, efficace, prenant ». Sur les hauteurs escarpées du désert de Mojave, La Voie (Gallmeister) de Gabriel Tallent a partagé les avis du Masque et la plume, globalement touché par cette amitié adolescente, quand l'émission dominicale confronte ce titre à quatre autres parutions de la semaine. Spécimen (Grasset) de Pauline Clavière, thriller construit en strates autour d'un carnet disparu, suscite une réception plus rugueuse : le même Masque et la plume évoque une « écriture faiblarde » face au sujet sensible de la pédocriminalité qu'il aborde. Enfin Maypops (Stock) de Didier Decoin divise également : le podcast le qualifie tour à tour de « chef-d'œuvre humaniste » et de « cliché littéraire », signe d'un désaccord assumé au sein même de l'émission. Ces cinq titres, absents des radars la semaine précédente, s'imposent d'emblée comme les references de la rentrée.

Thématiques de la semaine

Enquêtes et disparitions Plusieurs romans policiers construisent leur tension autour d'une absence à élucider. Le Murmure Des Victimes (Fayard) de David Coulon est ainsi décrit par Les Chroniques Acides De Lord Arsenik comme un thriller psychologique « sombre, oppressant et profondément humain ». Dans un registre plus feutré, Sur leur trace (HarperCollins) de Pétronille Rostagnat fait de l'enquête criminelle, selon Boojum, « un révélateur des fractures humaines » plutôt qu'un exercice spectaculaire. Même logique pour L'ascenseur (Calmann-Lévy) de Jacques Expert, dont Collectif polar salue une mécanique narrative qui « berne » le lecteur jusqu'au bout. Violence historique et mémoire coloniale Le passé resurgit avec violence dans plusieurs récits. Les abandonnés de l'Ile Saint-Paul (L'aube) de Valentine Imhof est salué par Book'ing pour sa « saine colère » face à la barbarie coloniale. Dans un tout autre contexte géographique, La Langue et le Couteau (Philippe Picquier) de Jeong-huyn Kwon explore les tensions historiques entre Japon, Chine et Corée, un roman que Les Blablas de Tachan juge « intéressant ». Quant à Au cœur de la Colline (Seuil) de Mathilde Beaussault, Le Monde y voit une « déchirante chronique sociale » sur quatre générations de femmes maltraitées. Emprise et manipulation La question de l'emprise traverse plusieurs textes de la semaine. La confusion (HarperCollins) de Louisiane C. Dor dénonce, selon Mes p'tits lus, un artiste qui abuse de son influence. L'influenceuse (Philippe Rey) de Joyce Maynard propose une psychologie disséquée « de très haut », note Kesketalu ?.

Réception critique

Plusieurs romans continuent d'alimenter les échanges sans provoquer de franc désaccord. Le voyant d'Etampes (L'observatoire) d'Abel Quentin trouve un écho enthousiaste chez Aux Bouquins Garnis, qui évoque un « gros coup de cœur, inattendu ». Chlorine (Argyll) de Jade Song reçoit un accueil tout aussi chaleureux de la part de Les histoires de Lullaby, qui parle de « chef d'œuvre ». À l'inverse, De tourbe et d'os (Phébus) d'Anna North déçoit franchement Ju lit Les Mots, qui parle d'un ensemble « plat et insipide », alors que la vidéo Ad Liber l'intègre sans réserve à ses lectures de l'été. Les orphelins (Actes sud) d'Éric Vuillard suscite également des réserves chez Dequoilire, qui salue le talent de conteur tout en regrettant des « portes ouvertes » enfoncées. Le premier roman Inséparables (Albin Michel) de Stephanie Wambugu est quant à lui présenté par Le Monde comme un « roman d'apprentissage exaltant » sur l'amitié féminine. Enfin, L'écriture qui sauve autour de Jón Kalman Stefánsson (Christian Bourgois) est saluée par En attendant Nadeau pour sa « dramaturgie magistrale ».

La Petite Bonne (Les avrils) de Bérénice Pichat s'impose par la qualité de son écriture : Des galipettes entre les lignes évoque un texte « admirablement écrit », lu « en apnée, saisie d'angoisse face au drame imminent », tandis que Enna lit Enna Vit! salue une écriture « variée et rythmée » qui « apportait une musique au texte ». Quand les loups reviendront (Bragelonne) d'E.J. Swift séduit également par sa narration : MaVoixAuChapitre y voit « un très beau roman », porté par « un véritable talent de narratrice ». Enfin, Apprends-moi tout ce que tu sais (Le Bruit du monde) de Hanna Bervoets se distingue par la justesse de sa psychologie de personnages : Je lis je blogue souligne des événements qui « sentent le vécu » et des héroïnes « crédibles et touchantes dans leurs forces et leurs faiblesses ».

American Spirits (Actes sud) de Russell Banks impressionne par sa manière d'aborder l'Amérique contemporaine sans facilité : Aude Bouquine y voit un roman qui raconte « l'Amérique de Trump de l'intérieur sans se moquer de ses personnages », produisant un « effet glaçant d'appartenance », tandis que Luocine parle d'une lecture « éprouvante » où l'auteur « ne prend aucun raccourci » dans l'analyse psychologique de ses personnages. La onzième heure (Gallimard) de Salman Rushdie partage les avis du Masque et la plume, où l'on évoque « un miracle de fantaisie » tout en notant les désaccords suscités par sa forme.

Sources les plus actives

139 contributions recensées cette semaine (127 avis, 10 podcasts, 2 vidéos).

Crédits illustration : LLM à partir de photos ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Bernard Strainchamps

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