Miser sur un livre à 1 £ pour ramener les adultes vers la lecture

Le Booker Prize veut élargir son public au-delà des lecteurs déjà familiers des grandes sélections littéraires. Selon The Guardian, la Booker Prize Foundation lance All Around the World: Stories by Booker Prize Writers, un recueil de sept nouvelles conçu pour l’initiative Quick Reads, portée par The Reading Agency. Publié par Vintage, le volume paraît le 11 juin 2026 au prix de 1 £.

Le livre est dirigé et introduit par Roddy Doyle, lauréat du Booker Prize en 1993. Il réunit des textes d’Anne Enright, Yoko Ogawa, David Szalay, Nadifa Mohamed, Andrey Kurkov, Yael van der Wouden et Roddy Doyle lui-même.

La Booker Prize Foundation présente le recueil comme une traversée de plusieurs lieux — du Japon à l’Irlande, de l’Ukraine aux Pays-Bas, en passant par la Somalie et même un avion — dans un format court, pensé comme une porte d’entrée.

Lever les freins très concrets à la lecture

L’opération s’appuie sur un constat porté par The Reading Agency : beaucoup d’adultes britanniques lisent moins qu’ils ne le souhaiteraient. Les premiers éléments du rapport State of the Nation’s Adult Reading pointent plusieurs obstacles récurrents : le manque de temps, le coût des livres, la concurrence d’autres sollicitations et le sentiment que la lecture peut être intimidante.

Le dispositif répond à ces freins par le prix, le format et la diffusion. La fondation et The Reading Agency annoncent 12.000 exemplaires offerts à travers le Royaume-Uni, notamment via The Big Issue, Bookbanks et le National Literacy Trust. Les lecteurs de The Big Issue peuvent aussi accéder gratuitement aux versions numérique et audio, tandis que des exemplaires papier sont mis à disposition de vendeurs du magazine.

Quick Reads existe depuis vingt ans. Son principe demeure simple : proposer des textes courts, accessibles et peu coûteux à des adultes qui ne se reconnaissent pas forcément comme lecteurs. Avec All Around the World, le Booker Prize apporte à ce programme son prestige, mais aussi un choix d’auteurs susceptibles de relier littérature exigeante et lecture plaisir.

Un prix littéraire qui travaille son accès au public

L’initiative prolonge une évolution plus large de la Booker Prize Foundation. En octobre 2025,The Guardian rapportait déjà le lancement du Children’s Booker Prize, accompagné d’un programme de dons de livres à destination des jeunes lecteurs. Avec ce Quick Read, la fondation applique une logique comparable aux adultes : ne pas seulement distinguer des œuvres, mais organiser des chemins d’accès vers elles.

Pour les acteurs du livre, le projet est intéressant parce qu’il déplace le rôle d’un grand prix. Le Booker n’agit plus uniquement comme prescripteur en fin de chaîne, au moment du palmarès. Il intervient aussi en amont, sur les conditions mêmes de la lecture : prix facial, longueur des textes, distribution hors librairie traditionnelle, accès au numérique et à l’audio.

L’opération ne prétend pas résoudre à elle seule le recul de la lecture adulte. Elle montre toutefois qu’un label littéraire très identifié peut être mobilisé autrement que comme marque d’excellence : comme outil de médiation, dans un pays où le temps disponible, le coût et la confiance en soi pèsent directement sur les pratiques de lecture.

Par Clément Solym

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