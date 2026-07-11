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La tapisserie de Bayeux en 30 questions et réponses

La tapisserie médiévale – qui célèbre bientôt ses 1000 ans – vient de voyager de nuit entre Bayeux et Londres pour une exposition mémorable au British Museum entre septembre 2026 et juillet 2027. Elle sera de retour à Bayeux dans son musée entièrement rénové (réouverture prévue en octobre 2027) pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.

Le 11/07/2026 à 16:32 par Marie Lebert

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Publié le :

11/07/2026 à 16:32

Marie Lebert

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La Tapisserie de Bayeux a quitté la Normandie le 9 juillet 2026 pour rejoindre le British Museum, où elle est arrivée le lendemain matin. Classée monument historique et inscrite au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO, l’œuvre a voyagé sous escorte et dans une caisse climatisée et antivibratoire conçue sur mesure. Préparé depuis plus d’un an par les autorités et institutions françaises et britanniques, ce transfert a mobilisé des moyens logistiques et sécuritaires exceptionnels.

Annoncé lors du sommet franco-britannique de juillet 2025, ce prêt accompagne la fermeture temporaire du musée de Bayeux pour rénovation. Il marque un retour historique : l’œuvre, qui n’avait quitté la Normandie qu’en 1804 et en 1944, sera présentée au Royaume-Uni pour la première fois depuis sa création au XIe siècle. Après acclimatation, elle sera exposée au British Museum à partir du 10 septembre 2026.

Catherine Pégard, ministre de la Culture, s’est félicitée : « Voir la tapisserie de Bayeux arriver au British Museum, c’est prendre la mesure du travail accompli par les équipes franco-britanniques pour que cette opération historique soit possible. Sur les deux rives de la Manche, ces hommes et ces femmes se sont employés à faire de ce transfert une réussite collective, permettant ainsi de continuer de tisser le fil qui relie le Royaume Uni et la France depuis un millénaire. »

Lisa Nandy, ministre britannique de la Culture, a déclaré : « La Tapisserie de Bayeux est l'un des objets les plus emblématiques de l'histoire britannique et je suis ravie qu'elle soit de retour sur les côtes britanniques pour la première fois depuis près de 1 000 ans. Cette exposition est une occasion unique pour nous de mieux comprendre cette période charnière de notre histoire nationale, ainsi que l’amitié qui nous unit à la France et qui perdure encore aujourd'hui. »

Et que trente points 

0 – En quelques mots

Sur près de 70 mètres de long et 50 centimètres de large, cette tapisserie du XIe siècle célèbre la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Formidable témoin de son époque, elle franchit vaillamment les siècles pour arriver pratiquement indemne jusqu’à nous, à l’exception des derniers mètres.

1 – Quel est le sujet de la tapisserie ?

La tapisserie relate les dissensions entre les Anglais et les Normands entre 1064 et 1066, les préparatifs de la conquête de l’Angleterre par les Normands, le débarquement des troupes normandes sur les côtes anglaises et enfin la bataille de Hastings le 14 octobre 1066. Guillaume le Conquérant tue Harold, roi d’Angleterre depuis janvier 1066, afin de monter sur le trône à sa place. C’est le début du royaume anglo-normand.

2 – Pourquoi tant d’animosité entre les Normands et les Anglais ?

La version officielle promue par Guillaume est racontée dans la première partie de la tapisserie. Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre depuis plus de vingt ans (depuis 1042), meurt en janvier 1066 sans descendance directe et sans clair successeur. Son beau-frère Harold, chef de file des nobles anglo-saxons, monte aussitôt sur le trône. Guillaume affirme que le dit trône lui a été promis de longue date par Edouard le Confesseur. Ce dernier a même dépêché Harold en personne en 1064 pour l’informer de cette décision.

3 – Quel est le timing des hostilités ?

Après de longs préparatifs qui incluent la construction de dizaines de bateaux, Guillaume traverse la mer de la Manche avec son armée pour débarquer sur les côtes anglaises le 27 septembre 1066. Suite à une marche forcée avec troupes à pied et à cheval (et un tonneau de vin normand), Guillaume tue Harold d’une flèche dans l'œil le 14 octobre 1066 lors de la bataille de Hastings. Il marche ensuite sur Londres avec ses troupes et se fait couronner roi d’Angleterre le 25 décembre 1066. Ce couronnement est sans doute le sujet des derniers mètres de la tapisserie, qui ont malheureusement disparu.

4 – Qui a brodé la tapisserie, et où ?

La tapisserie est en effet une broderie et non une tapisserie (tissage) au sens strict. Aurait‑elle été brodée à l’initiative de la reine Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant, pour conter les faits d’armes de son époux ? Aurait‑elle été brodée par Mathilde elle‑même et ses dames de compagnie dans les années suivant la conquête de l’Angleterre ? Aurait-elle été brodée à Bayeux, ailleurs en Normandie ou bien en Angleterre ? Toutes questions sur lesquelles se penchent nombre d’historiens.

5 – Quel est le commanditaire de la tapisserie ?

La tapisserie aurait été commanditée par Odon, évêque de Bayeux et demi‑frère de Guillaume, avant ou après sa sortie de prison (il est emprisonné de 1082 à 1087) pour orner la cathédrale de Bayeux (récemment construite et consacrée en 1077) afin de conter par l’image les exploits de Guillaume à ses sujets, dont beaucoup ne savent pas lire. Reconnaissable à la tonsure propre aux ecclésiastiques, Odon est d’ailleurs en bonne place dans la tapisserie. Il participe à la bataille muni d’un gourdin (ou massue) au lieu d’une épée, les ecclésiastiques ayant le droit de frapper l’ennemi mais pas de faire couler le sang.

6 – Combien de scènes a-t-on dans la tapisserie ?

58 scènes sont présentes sur une bande de lin écrue longue de près de 70 mètres (68,38 mètres exactement) et large de 50 centimètres. L’histoire se déroule sur une bande centrale (de 33 à 34 cm de hauteur) encadrée en haut et en bas de deux bordures historiées (de 7 à 8 cm de hauteur). Ces bordures historiées sont ornées de scènes de la vie quotidienne ou des motifs animaliers et végétaux et, plus avant dans la tapisserie, de scènes de bataille complétant les grandes scènes de bataille de la bande centrale. Les scènes (de 1 à 58) sont numérotées à l’encre sur la toile située à l’arrière de la toile originale vers l’an 1800.

7 – Combien de sujets et combien de couleurs ?

Le tout représente 1.515 sujets brodés de laines de dix couleurs différentes obtenues à partir de trois teintures végétales : la garance (pour le rouge orangé, le rouge rosé et le rouge brun), la gaude (pour le jaune moutarde) et l’indigotine (pour le bleu noir, le bleu foncé, le bleu moyen, le vert moyen et le vert pâle). La teinture végétale a lieu avant le filage de la laine.

8 – Quels sont les points utilisés ?

Les points utilisés sont surtout le point de tige pour les contours et inscriptions et le point de couchage (appelé aussi point de Bayeux) pour remplir les surfaces. Les deux autres points présents sont le point de chaînette et le point fendu.

9 – Et le texte en latin ?

58 inscriptions latines (ou tituli) en lettres capitales — soit deux mille mots — racontent le déroulement des événements et donnent un nom aux personnages et aux lieux. Brodées avec une laine bleu foncé presque noire, ces inscriptions sont destinées aux sujets de Guillaume qui savent lire. Elles sont censées nous éclairer sur les péripéties de cette histoire vraie, quoique certainement enjolivée en faveur de Guillaume pour justifier la conquête de l’Angleterre auprès de ses sujets.

10 – Combien de personnages ?

On compte 623 personnages dans la bande centrale — dont seulement trois femmes et trois enfants — y compris 15 personnages principaux identifiés par leur nom en latin (dont Guillaume, Harold, Edouard, Odon et quelques autres). Les scènes de bataille sont heureusement compensées par des scènes de la vie quotidienne, par exemple la chasse des oiseaux à la fronde ou les labours avec semailles et hersage.

11 – Combien d’animaux ?

On compte 202 chevaux et mulets, 55 chiens et 505 autres créatures réelles et fantastiques. Un bestiaire très varié (coqs, paons, béliers, cerfs, ours, poissons, lions, chameaux) est doublé d’animaux mythologiques (centaures, dragons, oiseaux fabuleux) souvent disposés deux par deux et entourés de bandes obliques ou de motifs floraux. Certaines scènes sont inspirées des Fables d’Ésope (Le corbeau et le renard, Le loup et l’agneau, Le loup et la cigogne, La lice et sa compagne).

12 – Combien d’édifices et de bateaux ?

La tapisserie comprend 37 édifices. Ce sont surtout des édifices religieux (y compris le Mont Saint‑Michel et l’abbaye de Westminster) et des édifices militaires (y compris les châteaux de Winchester et de Westminster appartenant à Edouard et les châteaux de Rouen et de Bayeux appartenant à Guillaume). On dénombre aussi 41 bateaux (vaisseaux ou barques), y compris la Mora, le vaisseau de Guillaume offert par son épouse Mathilde.

13 – Combien d’arbres ?

Les 49 arbres présents montrent que la nature n’est pas oubliée, aussi bien pour la construction des bateaux que pour séparer les scènes de la tapisserie les unes des autres, cette fois avec des arbres stylisés.

14 – Comment tout cela tient‑il ensemble ?

Neuf panneaux de toile de largeur (hauteur) identique (50 centimètres) mais de longueur inégale (3 à 14 mètres) sont assemblés au fur et à mesure par de fines coutures après avoir été brodés. Le premier surfilage est peu discret, avec un décalage visible entre les panneaux, mais les surfilages suivants se remarquent à peine avec l’ajout d’éléments brodés.

15 – Combien tout cela pèse-t-il ?

L’ensemble pèse 350 kilos. La tapisserie est doublée d’une seconde toile de lin en 1724, à l’arrière de la toile originale, pour consolider l’ensemble et pour faciliter son accrochage dans la cathédrale de Bayeux. C’est sur cette seconde toile que les scènes seront numérotées à l’encre vers l’an 1800.

16 – Quelques restaurations, bien entendu ?

Suite à deux restaurations en 1724 et en 1842, une restauration majeure a lieu dans les années 1860, avec des reprises faites sur la toile et l’ajout de fragments par rapiécer les parties trouées ou trop fragiles. Les broderies très abîmées sont également restaurées, surtout vers la fin de la tapisserie, mais cette fois avec des laines teintes au moyen de colorants de synthèse. La tapisserie aurait fait l’objet de 120 reprises et de 518 rapiéçages lors de ces restaurations.

17 – La tapisserie, témoin de son époque ?

La tapisserie nous offre une foule d’informations sur les techniques du XIe siècle pour l’architecture civile et militaire, l’équipement militaire, la navigation, l’agriculture et la vie quotidienne. On apprend par exemple la manière dont un château est construit, avec des terrassiers à l'œuvre en direct. La même remarque vaut pour les bateaux puisque les bûcherons coupent les arbres sous nos yeux pendant que les charpentiers construisent la flotte qui permettra aux Normands de traverser la mer de la Manche pour atteindre l’Angleterre.

18 – Que font les nobles en temps de paix ?

En temps de paix, les nobles (ducs et comtes) montent leurs chevaux sans armement, accompagnés de leur meute de chiens de chasse. Lorsqu’ils ne sont pas à cheval, faucon au poing, ils sont assis sur des sièges ornés de coussins pour recevoir les messagers et délibérer de l’avenir du pays.

19 – Que mangent les nobles et les soldats ?

La préparation d’un repas est décrite en détail par l’image : on cuit le pain, la soupe mijote et les poulets sont rôtis à la broche. Les cuisiniers préparent des mets rôtis ou bouillis à base d’aliments protéiques (porc, bœuf, mouton, volaille, poisson). Les nobles prennent leur repas autour d’une table en forme de fer à cheval et ils utilisent couteaux, bols, coupes, pichets, plats et cornes à boire. Les soldats mangent du pain, de la soupe et du poulet rôti en utilisant leur bouclier comme table (ou comme assiette) pour plus de commodité.

20 – Que boivent-ils ?

Tout le monde boit le vin local (et non le cidre local) puisque la Normandie produit du vin au Moyen-Âge avant d’être connue pour son cidre. Traîné par deux hommes, un tonneau de vin cerclé de fer et surmonté de hallebardes se trouve en tête du convoi des troupes à pied et à cheval en route vers l’Angleterre, juste derrière Guillaume le Conquérant, avant la traversée de la Manche en bateau. Selon un récit médiéval, lors de la construction des bateaux permettant de franchir la mer de la Manche, 36 hectolitres de vin auraient été livrés sur place pour consommation quotidienne sur le chantier, avec cent mille litres d’eau à partager avec les chevaux.

21 – Quels sont leurs vêtements en temps de guerre ?

La plupart des combattants portent des broignes (protégeant le thorax) et certains portent des cottes de mailles, apparues récemment et en train de se généraliser. Leur tête est protégée par un casque nasal conique et leur corps par un bouclier oblong. Ils se battent à main nue (et non gantés) avec diverses armes (haches, masses, lances, épées, arcs). Les troupes normandes sont soit à pied soit à cheval et les troupes anglaises sont à pied.

22 – Quelle est leur coupe de cheveux ?

Les Normands ont les cheveux courts avec visage et nuque rasés de près alors que les Anglais ont les cheveux courts sur tout le crâne et portent des moustaches. On peut donc aisément distinguer les Normands des Anglais, surtout en temps de paix lorsqu’ils ne portent pas de casque.

23 – Le royaume anglo-normand dure-t-il ?

Le royaume anglo-normand dure un peu moins d’un siècle, de 1066 à 1153, date à laquelle l’Angleterre retrouve son indépendance pour être ensuite régie par la dynastie des Plantagenêt et ses 14 rois successifs. Quant à la Normandie, après une période faste sous l’égide de Guillaume le Conquérant jusqu’à sa mort en 1087, elle est annexée à la France en 1204 suite aux dissensions entre les descendants de Guillaume, qui affaiblissent la région et font le bonheur des Francs.

24 – Que devient la tapisserie au fil du temps ?

La tapisserie de Bayeux est mentionnée pour la première fois par écrit dans l’inventaire des biens de la cathédrale de Bayeux dressé en 1476 par Louis d’Harcourt, évêque de Bayeux. Elle apparaît sous le numéro 262 comme « une tenture très longue et étroite de toile à broderie, d’images et inscriptions, représentant la conquête de l’Angleterre, laquelle est tendue autour de la nef de l’église le jour et pendant l’octave de la Fête des Reliques. » La Fête des Reliques se déroule chaque année du 1er au 8 juillet.

25 – Des tentatives de destruction ?

La tapisserie échappe de peu à une troupe de Huguenots venue mettre la cathédrale à sac en 1562. Pendant la Révolution française, la tapisserie devient un bien national issu des confiscations de 1790, comme tant de biens de la noblesse et du clergé. En 1792, un soldat du contingent de Bayeux propose de découper la tapisserie conservée à la cathédrale pour couvrir un chariot. Le conseiller municipal Lambert‑Léonard Le Forestier arrive juste à temps pour empêcher cet usage. Il cache la tapisserie chez lui avant de la remettre aux autorités en place. Elle est ensuite inventoriée par la Commission des arts du district de Bayeux créée en 1794 pour sauver les biens nationaux du pillage.

26 – Un renom national et un outil de propagande pour Napoléon ?

Le renom de la tapisserie dépasse désormais l’échelon local puis régional pour susciter l’admiration nationale. Son exposition temporaire à Paris en 1797 fait sensation et le quotidien Gazette nationale, ou le Moniteur universel, organe officiel du gouvernement, lui consacre ses deux premières pages. La tapisserie revient à Paris en 1803 pour une nouvelle exposition à la requête de Napoléon. Napoléon souhaite faire de la tapisserie un outil de propagande pour une campagne militaire qu’il projette l’année suivante en Angleterre, projet auquel il renonce ensuite, suite à quoi la tapisserie est rendue à la ville de Bayeux.

27 – Le premier « livre » de la bibliothèque municipale ?

La tapisserie devient officiellement le premier « livre » de la bibliothèque municipale de Bayeux en 1842. Vu ses 70 mètres de long et ses 350 kilos, une salle entière lui est consacrée pour une exposition désormais permanente. Elle est ensuite cachée pendant la guerre franco‑prussienne de 1870 puis elle intègre un premier musée dédié en 1913 avant d’être cachée pendant la première guerre mondiale (1914-1918) puis pendant la seconde guerre mondiale (1939-1944). La tapisserie est confisquée par l’armée allemande et rejoint le musée du Louvre à Paris pour un transfert en Allemagne (qui n’aura pas lieu). Suite à la Libération de Paris le 25 août 1944, la tapisserie est fièrement exposée au Louvre avant de retrouver Bayeux en 1945.

28 – Un musée bien mérité pour la tapisserie ?

Après un premier musée en 1913, la tapisserie déménage en 1983 dans un bâtiment dédié justement dénommé Centre Guillaume le Conquérant au sein du Musée de Bayeux. Nouvelle étape dans une renommée désormais mondiale, la tapisserie rejoint en 2007 le registre international Mémoire du monde de l’UNESCO, qui recense le patrimoine documentaire ayant une valeur universelle. Et la tapisserie est bien entendu un des fleurons des célébrations des 950 ans de la bataille de Hastings en 2016.

29 – Quelques éléments surprenants ?

[a] La comète de Halley visible dans la partie supérieure de la scène 32 serait la première représentation connue de cette comète, présente dans le ciel en avril 1066.

[b] Les derniers mètres manquants de la tapisserie sont en cours de re-création dans une œuvre textile contemporaine suite à deux appels d’offres - sélection de l’artiste puis sélection de l’atelier de confection.

30 – Pour en savoir plus ?

[a] La page Wikipédia de la tapisserie

[b] Le site du musée de la tapisserie de Bayeux

Crédits illustration : Copyright Denis Renard, avec la série complète des illustrations de Denis sur cette page web

 

 

Par Marie Lebert
Contact : marie.lebert@gmail.com

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15/12/2022, 17:39

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Après la presse ancienne, la BnF numérise les titres modernes

Après RetroNews, plateforme de consultation de la presse ancienne (1631-1950), la Bibliothèque nationale de France s'investit dans une collaboration avec douze éditeurs de presse pour numériser et valoriser leur patrimoine éditorial. Cette initiative, encore sans nom, permettra aux éditeurs de proposer de nouveaux produits éditoriaux et à la BnF d'anticiper sur la future numérisation de la presse moderne.

30/09/2022, 16:54

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Tunisie : la Bibliothèque nationale numérise sa collection de journaux

La Bibliothèque nationale de Tunis a lancé en mai dernier un projet de numérisation de sa collection de journaux en langue étrangère, riche de près de 16.000 documents, expression de la Tunisie plurielle des XIXe et XXe siècles. L’ambition : valoriser ce fonds historique et fragile, afin de préserver cet héritage, mais aussi rendre accessibles aux chercheurs et universitaires ces ressources, reflet de l’histoire du pays.

19/08/2022, 15:12

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Les archives des Jeux Olympiques français depuis 1900 numérisées

Il reste deux ans avant l’ouverture officielle des JO d'été de Paris 2024 – du 26 juillet au 11 août. À cette occasion, le Centre d’Études olympiques du CIO a collecté et numérise progressivement les publications liées à cette prochaine édition. En parallèle, elle en a profité pour faire de même avec toutes les archives des Comités d'organisations des jeux olympiques (COJO) des éditions françaises précédentes, à savoir Paris 1900 et 1924, Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992.

 

28/07/2022, 12:26

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Sauvé de la destruction, un manuscrit anglo-saxon du XIIIe numérisé

L’un des plus beaux manuscrits médiévaux, le Livre de saint Alban, est accessible dans le monde entier depuis ce 22 juin, fête de la saint Alban. La bibliothèque du Trinity College de Dublin a en effet numérisé l’œuvre du XIIIe siècle. Réalisé par le moine bénédictin Matthew Paris, de l’abbaye dédiée au bienheureux, ce livre raconte la vie du premier martyr chrétien d’Angleterre, mais également la construction de la cathédrale qui porte le nom de la figure antique, dans le Hertfordshire.

26/07/2022, 15:31

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Watergate : les documents du procès historique numérisés

Ce 17 juin, on célébrait les 50 ans du début d'une des enquêtes journalistiques les plus célèbres des États-Unis. Portée d'abord par deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, elle aboutit en 1974 à la démission du président Richard Nixon, sous la menace d'une procédure d'impeachment [destitution, NdR]. Cinq décennies plus tard, la National Archives and Records Administration (NARA) numérise des archives de l'affaire, ainsi que des pièces du procès, les rendant accessibles au plus grand nombre.

20/06/2022, 15:21

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Maroc : Lancement d'une bibliothèque numérique accessible à tous

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication marocain a annoncé la mise en place d'une bibliothèque numérique et gratuite. Ce nouveau service permettra aux lecteurs du pays d'avoir accès à environ 36.000 titres. Il a été lancé à l’occasion de la journée mondiale du livre, le 23 avril, et de la journée nationale de la lecture au Maroc, qui se tiendra le 10 mai.

27/04/2022, 07:30

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La Bibliothèque nationale d'Israël, détentrice des plus anciens rouleaux d’Esther

Alors que les célébrations de Pourim se préparent pour la communauté juive, la bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem dévoile un aperçu de la plus grande collection de rouleaux d’Esther au monde. Parmi ces derniers, l’un des plus anciens rouleaux d’Esther connus à travers le monde a récemment été offert à l’établissement.

16/03/2022, 12:01

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Des textes antiques fragmentaires enfin révélés grâce à l'IA

Beaucoup de textes anciens, qui nous sont parvenus endommagés, semblaient définitivement incompréhensibles dans leur intégralité. Les méthodes de reconstitutions ont toujours existé, mais il semblerait qu'un grand pas ait été franchi grâce à l'intelligence artificielle. Un algorithme, Ithaca, développé dans le cadre d'une collaboration entre des historiens et la société britannique d'intelligence artificielle détenue par Google, DeepMind, fait actuellement sensation.

 

11/03/2022, 14:29

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Fujitsu prend en charge la numérisation des archives du Vatican  

Le Dicastère pour la communication du Vatican numérise actuellement ses documents historiques, recensés sur les 100 dernières années, projet pour lequel il fait appel à PFU, la filiale scanners de Fujitsu. Il s'agit d'une grande variété de types de documents, allant des bulletins d'information sous forme de volumes reliés, de brochures et reportages sur des événements survenus au Vatican il y a plus de 100 ans. 

02/03/2022, 11:43

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En Belgique, deux bibliothèques s'associent avec Google Books

Deux grandes bibliothèques belges ont signé un accord avec Google pour rendre accessible en ligne des documents historiques numérisés issus de leurs catalogues. À travers Google Books ou sur le site des institutions, plusieurs milliers d’ouvrages appartenant à la bibliothèque KU Leuven et à la KBR (la Bibliothèque Royale de Belgique) seront ainsi mis gratuitement à disposition des internautes au cours des années à venir.

28/02/2022, 11:36

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JRR Tolkien : un manuscrit inédit accessible sur internet

Du contenu inédit apparait dès aujourd’hui sur le site officiel Tolkien Estate. Et attendre un 26 février n’a rien de saugrenu puisque cette date correspond au départ de Frodon et Sam pour leur voyage à travers le Mordor. Le 26 février 3019 n’étant autre que le jour du Troisième Âge où la Communauté de l’Anneau a été brisée sur Amon Hen. De quoi faire voyager les fans encore plus loin dans la Terre du Milieu...

26/02/2022, 00:01

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Mis en vente à Paris, un manuscrit algérien de 1609 rentre au pays

L’Algérie a récupéré un manuscrit rare daté de 1609-1610, intitulé Mufid al-muhtaj fi sharh al-siraj, avant sa mise en vente publique à Paris. Attribué à Sahnoun ben Othman al-Wansharisi, le document a été remis aux autorités culturelles algériennes, dans un contexte de recensement et de valorisation du patrimoine manuscrit national.  Le manuscrit devait passer par le marché. Il a finalement repris le chemin des collections nationales algériennes.

11/07/2026, 16:00

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Le Manuscrit trouvé à Saragosse à l’épreuve des archives

Du 26 septembre 2026 au 14 février 2027, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, consacrera une exposition au Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki. Sous le commissariat de François Rosset et Dominique Triaire, Manuscrit trouvé à Saragosse, enquête sur un roman-monde réunira manuscrits, épreuves, traductions, dessins et éditions pour retracer l’histoire mouvementée d’un texte dont le parcours éditorial se révèle presque aussi complexe que le récit.

11/07/2026, 15:57

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Trop chers à sortir, les livres de Simone Veil restent en cartons

Plusieurs centaines de livres ayant appartenu à Simone Veil demeurent entreposés dans des cartons à Cambremer, dans le Calvados. Leur exposition représenterait une charge trop lourde, rapporte ICI Normandie. Pour la bibliothèque qui porte les noms de Simone et Antoine Veil, la question dépasse désormais le simple manque de rayonnages : elle touche à la visibilité d’un ensemble patrimonial dont le contenu reste encore largement à identifier.

07/07/2026, 16:40

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Ce bibliothécaire a rendu les manuscrits impossibles à perdre

Il ne collectionnait pas les manuscrits pour les enfermer dans une vitrine : il les décrivait, les comparait, les localisait, parfois feuillet après feuillet. Trois cents ans après sa mort, la British Library remet en lumière Humfrey Wanley, érudit et bibliothécaire de la famille Harley, dont les carnets de travail continuent d’éclairer trois ensembles majeurs des collections britanniques : Cotton, Harley et Sloane.

07/07/2026, 16:03

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Des bandes audio oubliées exhument une archive noire américaine

Le Schomburg Center for Research in Black Culture, à New York, remet au premier plan quatorze enregistrements sur cassette de Jeanne Moutoussamy-Ashe, réalisés entre 1979 et 1985. Dictées de travail, entretiens avec des photographes et paroles recueillies à Daufuskie Island : ces documents éclairent la fabrication de deux livres majeurs et complètent l’histoire de la photographie noire américaine.

07/07/2026, 15:32

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Le plus ancien manuscrit de Gaude Mater Polonia revient en Pologne

Un fragment médiéval contenant la plus ancienne version manuscrite connue du chant Gaude Mater Polonia a été restitué à la Pologne après avoir été retrouvé en Allemagne. Présenté le 19 juin 2026 au Palais de la République, à Varsovie, le document rejoint les collections nationales dans un contexte de recherches actives sur les biens culturels dispersés pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

06/07/2026, 10:13

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Un rouleau d’Herculanum lu sans être ouvert, deux millénaires après le Vésuve

Le Vesuvius Challenge annonce avoir lu de bout en bout PHerc. 1667, un rouleau carbonisé lors de l’éruption du Vésuve en 79. Grâce à l’imagerie 3D, aux rayons X et à l’apprentissage automatique, ce papyrus grec a été virtuellement déroulé sans toucher l’objet original.

04/07/2026, 11:59

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Que contient le Fonds Albert Camus, acquis par la BnF ?

L’État a acquis pour 9 millions € un ensemble d’archives d’Albert Camus, avec le soutien d’Hermès et du CIC. Le fonds, destiné à la Bibliothèque nationale de France, réunit des manuscrits, carnets, agendas et correspondances. Une partie restera conservée à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, dans le cadre d’un travail mené avec la BnF pour assurer la conservation, la consultation et la valorisation de ces documents.

03/07/2026, 11:31

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Vieux de 1500 ans, ce livre garde encore sa couverture en bois d'origine

La Universitat Pompeu Fabra conserve, dans sa collection Palau-Ribes, un évangéliaire copte du Ve siècle présenté comme le plus ancien codex conservé dans les bibliothèques catalanes et espagnoles. Étudié par María Jesús Albarrán, chercheuse au CSIC, ce volume complet garde encore ses couvertures originales en bois, un détail matériel exceptionnel pour l’histoire du livre.

01/07/2026, 13:31

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Le carnet où Theodore Roosevelt raconta le pire jour de sa vie mis en ligne

La Library of Congress a publié en couleur et en haute résolution le journal de poche tenu par Theodore Roosevelt en 1884. Ce carnet minuscule contient l’entrée du 14 février, jour où le futur président américain perdit à quelques heures d’intervalle son épouse Alice Hathaway Lee Roosevelt et sa mère Martha Bulloch Roosevelt.

01/07/2026, 12:59

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À Heidelberg, un manuscrit ancien identifié après 90 ans

Conservé depuis 1937 à la bibliothèque universitaire de Heidelberg, un codex du XVe siècle appartient en réalité à la Bibliotheca Palatina, grande bibliothèque de la Renaissance allemande. L’identification repose sur l’étude de sa provenance et sur une reliure liée à l’électeur Ottheinrich.

30/06/2026, 13:04

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Deux sermons inconnus de saint Augustin retrouvés dans un manuscrit polonais

Deux sermons attribués à saint Augustin, absents des éditions modernes, ont été identifiés dans un manuscrit latin du XIIe siècle conservé à Pelplin, dans le nord de la Pologne. Repérés par Christian Tornau, professeur de philologie latine à l’Université de Würzburg, ces textes portent sur l’un des épisodes les plus déroutants de la Bible : la consultation de la sorcière d’Endor par le roi Saül.

29/06/2026, 10:00

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Le manuscrit perdu du Rashbam retrouvé dans une bibliothèque russe

Un manuscrit du commentaire de la Torah par le Rashbam, longtemps tenu pour perdu, a été identifié dans la collection Gintsburg de la Bibliothèque d’État de Russie, à Moscou. Mal classé comme un commentaire de Rachi, ce document avait servi de base à la première édition imprimée du texte, publiée en 1881.

27/06/2026, 20:32

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En Inde, un Coran du IXe siècle sur peau de cerf traverse mille ans d'histoire

À Patna, dans l'État indien du Bihar, la Khuda Bakhsh Oriental Public Library conserve un Coran du IXe siècle copié sur peau de cerf. Ce manuscrit figure parmi les trésors d'un fonds de 21.000 pièces qui retrace plusieurs siècles de circulation des savoirs entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale et le sous-continent indien. Car avant le papier, il y eut la peau.

27/06/2026, 16:39

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Ausculter le bleu mythique d'Ulysses qu'avait choisi James Joyce

Pour Bloomsday, la Library of Congress a soumis la couverture bleue de la première édition d’Ulysses de James Joyce à une analyse scientifique. L’étude de plusieurs exemplaires de 1922 montre que la teinte voulue par l’écrivain associait bleu de Prusse et outremer, dans un mélange où l’histoire littéraire rejoint la chimie du livre.

27/06/2026, 10:19

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La Bibliothèque nationale de France accueillera le Fonds Albert Camus

L'État espérait bien réunir quelque 9 millions €, afin d'effectuer l'acquisition du Fonds Albert Camus, jusqu'à lors conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence. Cet objectif a été atteint, constituant par la même occasion un record et l'acquisition la plus importante jamais réalisée par l’État en matière de patrimoine littéraire.

26/06/2026, 15:57

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Quand un professeur du Collège de France pillait les bibliothèques françaises

Savant respecté, professeur au Collège de France, Guglielmo Libri avait accès aux plus riches bibliothèques publiques françaises. Il en profita pour dérober manuscrits, imprimés rares et autographes, avant de fuir en Angleterre en 1848. 

25/06/2026, 18:22

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Dans les papyrus coptes, le vin coule à flots… administratifs

Plus de 200 fragments coptes de la collection Michaelides éclairent les gestes les plus ordinaires de l’Égypte tardo-antique : livraisons de vin, comptes monastiques, ordonnances médicales, lettres privées et formules magiques. Soucieux de valoriser ces pièces, accessibles en ligne, Cambridge revient sur leur catalogage, aussi minutieux que patient.

24/06/2026, 14:32

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Un Degas méconnu réapparaît dans une collection privée

Le Comité Edgar Degas annonce l’identification d’une œuvre longtemps restée méconnue : une étude préparatoire pour le portrait de Diego Martelli, attribuée à Edgar Degas après enquête, expertise et recoupement documentaire. L’œuvre avait été présentée au Comité en décembre 2025 par son propriétaire, Yvon Helft. Dans l’état actuel des connaissances, elle est désormais considérée comme une étude de la main du peintre pour ce portrait majeur.

23/06/2026, 18:18

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Les Hauts de Hurlevent : s'offrir une première édition truffée de fautes

Les fautes d’impression font parfois entrer un livre dans une autre catégorie de rareté. Le 30 juin, Christie’s présentera à Londres un ensemble de trois volumes paru en 1847 : Wuthering Heights, signé Ellis Bell, et Agnes Grey, publié sous le nom d’Acton Bell. L’estimation s’établit entre 400.000 et 600.000 livres sterling.

20/06/2026, 17:20

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L’agenda retrouvé : l’histoire des livres spoliés de Jakob Pawlotzky à la BmL

Ce jeudi 25 juin (de 18h30 à 20h15), à la bibliothèque Part-Dieu, une table ronde se tiendra autour du podcast À la trace, saison 2, épisode 2 L’agenda retrouvé, qui porte sur le cas des livres spoliés à Jakob Pawlotzky et dont une partie a été retrouvée dans les collections non traitées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

19/06/2026, 14:14

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Mozart : un manuscrit inédit né de ses leçons parisiennes retrouvé à la BnF

La Bibliothèque nationale de France a identifié en février 2026, à Paris, un manuscrit inédit de Wolfgang Amadeus Mozart datant de 1778. Conservé au département de la Musique, ce cahier de 44 pages contient des exercices de composition et des pièces pour flûte et harpe liés aux leçons données à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. Le document sera présenté le 21 juin à la BnF Richelieu, puis diffusé le 22 juin sur France Musique.

19/06/2026, 10:32

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Un manuscrit inédit de Steinbeck contre le maccarthysme aux enchères

 Un manuscrit autographe de John Steinbeck, If This Be Treason, figure dans la vente en ligne Documenting America de Bonhams, ouverte jusqu’au 23 juin. Écrit en 1953 et resté inédit, ce court texte de fiction répond au maccarthysme et à la liste noire hollywoodienne.

18/06/2026, 11:18

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Une première édition de Winnie-the-Pooh dédicacée à Christopher Robin et à son ours

Peter Harrington a exposé à Londres une première édition de Winnie-the-Pooh, publiée en 1926, avec une dédicace d’A. A. Milne à son fils Christopher Robin et à l’ours en peluche qui inspira le personnage. L’exemplaire appartient à une collection privée.

17/06/2026, 10:33

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Voyages immersifs dans des manuscrits médiévaux

Visible à Baltimore jusqu’au 23 août 2026, Medieval Mindscapes regarde les livres d’heures comme des dispositifs d’immersion. Le Walters Art Museum réunit 22 œuvres issues de ses collections de livres rares et manuscrits. L’exposition montre comment ces objets intimes, portatifs et enluminés guidaient l’imagination bien avant les écrans.

 

17/06/2026, 10:32

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Ce manuscrit japonais de 1807 racontait les étrangers de Nagasaki

La Huntington Library a annoncé l’acquisition d’un manuscrit japonais illustré de 1807 consacré aux enclaves néerlandaise et chinoise de Nagasaki. En deux volumes et 70 planches à la gouache, l’objet documente les étrangers autorisés à commercer dans le Japon d’Edo.

16/06/2026, 11:27

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À Condom, des livres du XVIe siècle ravagés par l’incendie du cloître

Un incendie déclaré ce 12 juin au soir dans la médiathèque Yves-Navarre, installée à l’étage du cloître de la cathédrale Saint-Pierre de Condom, a lourdement touché le fonds ancien de la ville. Environ 90 % des 4 300 ouvrages conservés dans cet espace ont été endommagés par les flammes, l’eau ou les fumées.

14/06/2026, 20:41

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En Égypte, un nouveau papier de coton sauvera les livres anciens

La Bibliotheca Alexandrina dévoile la production d’un papier de restauration égyptien, fabriqué à la main à partir de coton à longue soie. Conçu pour manuscrits, livres rares et documents anciens, ce matériau certifié ISO entend réduire la dépendance au papier japonais et relier patrimoine écrit, artisanat et industrie locale. Le détail technique devient ici un enjeu de souveraineté culturelle pour les collections anciennes.

09/06/2026, 13:09

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Un carnet vieux de 800 ans retrouvé dans les toilettes d'une ville allemande

L’association régionale allemande de Westphalie-Lippe (LWL), qui supervise notamment l’archéologie dans la région, a annoncé la découverte d’un carnet médiéval lors de fouilles à Paderborn. Retrouvé dans une latrine, l’objet, composé de cuir, de bois et de cire, est daté entre le XIIIe et la fin du XIVe siècle. Il est en cours de restauration à Münster avant l’étude de son texte latin.

08/06/2026, 11:19

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Des créatures fantastiques surgissent des manuscrits

Aux États-Unis et en Italie, plusieurs bibliothèques font revenir au premier plan des pièces longtemps réservées aux spécialistes : un livre imprimé en 1494, un bréviaire lié à l’entourage de Saint Louis, un cahier d’écolier du XIXe siècle et des manuscrits peuplés de bêtes fantastiques. Derrière ces objets insolites se joue une même question : comment raconter le patrimoine écrit sans l’enfermer dans les réserves ?

08/06/2026, 10:11

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Virginia Woolf et Beethoven dans un duo d'enchères

Pompompompom... pompompompom... (extrait de la Symphonie n°5, qui n'a aucun lien avec cet article, mais ça fait toujours plaisir). Sotheby’s dispersera, du 23 juin au 7 juillet, une partie de la bibliothèque Stanley J. Seeger et Christopher Cone. La vente réunit un brouillon autographe inédit de Beethoven, l’exemplaire de Far From the Madding Crowd ayant appartenu à Virginia Woolf et un Hamlet annoté par Alec Guinness : trois objets qui racontent autant la création que la lecture.

04/06/2026, 12:48

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Un Hobbit offert par Tolkien à sa gouvernante vendu 450.000 $

Près de quatre-vingt-dix ans après sa publication, The Hobbit continue d’alimenter les records du marché du livre ancien. Lors d’une vente consacrée à la science-fiction et à la fantasy, Heritage Auctions a vu un exemplaire exceptionnel du roman de J.R.R. Tolkien atteindre 450.000 dollars (près de 390.000 euros). La provenance du volume, offert par l’auteur à la gouvernante de sa famille, rappelle combien l’histoire matérielle d’un livre peut peser autant que sa rareté bibliographique.

02/06/2026, 13:10

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Un Coran rarissime de 1200 ans repéré lors d’un inventaire

Dans le Bihar ( État du nord-est de l'Inde), la campagne nationale Gyanbharatam a permis de signaler plusieurs manuscrits rares, dont un Coran en arabe présenté localement comme vieux de 1200 ans dans le district d’Aurangabad. L’âge annoncé n’a été confirmé par aucune expertise pour l'heure, mais l’inventaire révèle l’ampleur du patrimoine manuscrit conservé hors des grandes institutions.

 

31/05/2026, 10:08

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Inde : un ouvrage sacré éblouit par ses illustrations

À Lucknow, les archives de l’Uttar Pradesh ont présenté un manuscrit hindi du Ramcharitmanas daté de 1794, remarquable par ses près de 400 illustrations consacrées à la vie de Rama. L’exposition, organisée dans le cadre de la mission Gyanbharatam, s’adressait aux étudiants, chercheurs et amateurs de patrimoine.

30/05/2026, 08:30

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Un herbier manuscrit de 1746 retrouvé dans un couvent italien

La Biblioteca Nazionale Marciana présente à Venise un ouvrage consacré à un herbier manuscrit de 1746 retrouvé dans un couvent franciscain d’Ombrie. Attribué à frère Giuseppe da Spello, le volume conserve 413 plantes séchées, recueillies au moment de leur floraison et associées à des usages médicinaux.

30/05/2026, 08:00

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Un feuillet de Rubens révèle le peintre en plein travail

Un feuillet recto verso de Peter Paul Rubens, daté de 1607, vient d’être présenté à Anvers. Le document réunit un dessin à l’encre brune et un brouillon de lettre adressé au peintre Cristoforo Roncalli. Acquis par la Fondation Roi Baudouin pour 110.000 €, il rejoint le Rubenshuis, où il éclaire les années romaines du peintre flamand.

29/05/2026, 17:25

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