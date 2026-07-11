Quels livres font vraiment peur ? Les bibliothécaires japonais ont voté

Au Japon, les bibliothécaires ne se contentent pas de distinguer les livres les mieux écrits, les plus instructifs ou les plus séduisants. Ils évaluent aussi leur capacité à faire trembler. Dévoilé le 1er juillet par le Centre de sélection pour bibliothèques de Nippan, le palmarès 2026 du Kowai hon taishō couronne quatre ouvrages, chacun jugé selon la nature très particulière de l’effroi qu’il provoque.

Entre le 7 mai et le 14 juin, 851 professionnels ont voté parmi 78 albums, romans, recueils et documentaires retenus par les conseillers du Centre. Ils n’étaient que 501 l’année précédente : signe que cette récompense encore récente, créée en 2024, commence à trouver sa place dans les pratiques de prescription.

Son origine tient à un constat très concret. Les histoires inquiétantes circulent particulièrement bien dans les bibliothèques scolaires japonaises, où elles attirent notamment des enfants peu enclins à se lancer dans de longs textes. Les professionnels demandaient donc des repères pour renouveler leurs rayonnages et orienter les lecteurs selon le type de frisson recherché.

Quatre nuances de peur

Les catégories reposent sur des onomatopées japonaises dont la traduction française ne peut être qu’approximative. Zowa zowa désigne le frisson diffus qui court sur la peau ; hiya hiya, l’inquiétude face à un danger imminent ; biku », le brusque mouvement de recul ; doro doro, enfin, un malaise plus sombre, presque poisseux.

Dans la première catégorie, les votants ont distingué 54-ji no monogatari : Noroi, que l’on pourrait traduire par « Histoires en 54 caractères : Malédiction ». Écrit par Yusuke Ujita et illustré par Yudai Takeda, le recueil rassemble des récits extrêmement courts dont la chute modifie la lecture des quelques signes qui précèdent.

Ce format constitue aussi l’un des principaux arguments avancés par les bibliothécaires. Une professionnelle de collège relève que les élèves apprécient particulièrement ces textes brefs. Une autre explique qu’elle peut facilement proposer un récit de 54 caractères à un enfant qui affirme ne pas aimer lire, avant de l’inviter à reprendre l’histoire pour y repérer les indices cachés.

Le prix de la peur liée au danger revient à Tsunawatari no otoko, traduction japonaise de l’album de Mordicai Gerstein consacré au funambule Philippe Petit. L’ouvrage raconte sa traversée, en 1974, entre les deux tours du World Trade Center, sans filet et à près de 400 mètres du sol. Ici, aucune créature surnaturelle : la tension naît du vide, de la hauteur et de la certitude qu’un faux pas suffirait. « Les personnes qui ont le vertige risquent de ne pas tenir », avertit une bibliothécaire.

Pour le sursaut, les professionnels ont choisi Iru yo…, de Nao Arita et fracoco. L’album repose sur des scènes ordinaires dans lesquelles quelque chose semble soudain ne pas être à sa place. L’autrice précise avoir réduit le texte au minimum afin de concentrer l’attention sur les images et sur le moment où l’inquiétude surgit. Dans les écoles, certains élèves prennent déjà plaisir à ouvrir directement le livre sur sa page la plus terrifiante pour la montrer à leurs camarades.

La récompense du malaise sombre a été attribuée à Hen na chizu, « La Carte étrange », de l’auteur japonais Uketsu. Le roman illustré, publié par Futabasha, construit son mystère autour de cartes dont les détails finissent par révéler une histoire inquiétante. Plusieurs bibliothécaires signalent la forte popularité de la série : dans un petit collège où la fréquentation du lieu reste limitée, ses volumes seraient presque constamment empruntés.

Des frissons jusque dans les rayonnages

Le palmarès fonctionne autant comme une récompense que comme un outil d’acquisition. Installé à Tokyo, le Centre de sélection de Nippan conserve environ 30.000 ouvrages destinés principalement aux bibliothèques des écoles primaires et des collèges. Les professionnels peuvent les consulter sur place, établir leurs commandes et bénéficier des conseils du personnel spécialisé.

Les 78 titres en compétition cette année sont présentés au Centre avec du matériel destiné à faciliter leur mise en avant : cartes de recommandation, éléments de présentation et questionnaire permettant aux enfants d’identifier la forme de peur qui leur convient le mieux.

L’initiative possède ainsi une dimension commerciale assumée. Nippan compte parmi les acteurs majeurs de la distribution du livre au Japon et accompagne directement les commandes des établissements. Mais le classement repose bien sur les votes de bibliothécaires, à partir d’ouvrages sélectionnés pour leur intérêt dans les collections scolaires.

À défaut de mesurer la valeur littéraire absolue, le Kowai hon taishō répond donc à une question plus immédiate : quel livre placer entre les mains d’un jeune lecteur qui réclame une histoire capable de le faire frissonner — et, surtout, de lui donner envie de tourner la page suivante ?

Par Nicolas Gary

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