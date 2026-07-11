Une formation mondiale ouvertes pour les femmes de l’édition

La formation ne se présente pas comme une simple série de rencontres professionnelles. PublisHer Studio revendique un parcours construit, dispensé en anglais, avec cours en direct, ressources de travail, échanges avec les intervenants et réseau de pairs. Le programme est gratuit ; il s’adresse à des femmes d’au moins 18 ans, actives dans le secteur du livre à l’échelle internationale.

Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 1er août 2026, indique PublishNews. Vingt candidates seront choisies par un comité international. La session doit débuter le 5 octobre et s’achever le 29 novembre, avant une remise virtuelle des attestations en décembre.

Le format, volontairement limité, vise autant les professionnelles en début ou milieu de carrière que les salariées de maisons indépendantes ou les personnes en reconversion, dès lors qu’elles justifient de compétences transférables et d’un intérêt établi pour l’édition. Au terme du parcours, les participantes obtiendront une attestation de fin de programme et une adhésion Premium d’un an au réseau.

Faire de la formation un levier professionnel

Le curriculum couvre huit modules : organisation des maisons, rôle de l’intelligence artificielle dans les activités éditoriales et dans le marketing, marchés internationaux, finance de l’édition, compétences relationnelles, santé mentale et visibilité professionnelle. La plateforme ajoute des masterclasses consacrées notamment aux droits, à la gestion du stress et au passage de l’idée au livre.

Cette combinaison n’est pas anodine. En rapprochant culture générale du secteur, pratiques de gestion et outils numériques, PublisHer s’adresse aux mutations concrètes de la chaîne du livre : travail avec l’IA, circulation internationale des droits, pression sur les modèles économiques et nécessité de faire reconnaître son expertise dans un environnement largement mondialisé.

Dans son message de présentation, la fondatrice Bodour Al Qasimi explique : « Depuis sept ans, PublisHer écoute les femmes de l’édition dans le monde. Nous constatons régulièrement que, au-delà des possibilités de carrière, les femmes aspirent à acquérir les connaissances, la confiance et les réseaux qui leur permettent de diriger. » Et d’ajouter : « Lorsque les femmes sont en mesure de diriger, l’ensemble de l’écosystème éditorial devient plus solide, plus innovant et plus représentatif des publics auxquels il s’adresse. »

Du réseau à un cursus structuré

Créé comme un mouvement international consacré aux inégalités de genre dans l’édition, PublisHer proposait jusqu’ici des événements, un annuaire de membres, des programmes de mentorat et des distinctions. Son site définit l’organisation comme une initiative portée par des dirigeantes du livre afin de faire évoluer les déséquilibres structurels de la filière.

PublisHer Studio fait passer cette ambition dans un registre plus directement professionnel. L’enjeu ne consiste pas seulement à rendre les femmes visibles dans les salons et les réseaux internationaux, mais à leur proposer un temps de formation centré sur les compétences mobilisées dans les entreprises éditoriales.

La première cohorte, réduite à vingt places et sélectionnée à l’échelle internationale, donnera ainsi une première mesure de l’intérêt pour ce dispositif. Les candidatures doivent être déposées avant le 1er août, pour des cours annoncés à 13 heures GMT.

Crédits photo : Mbragion CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com