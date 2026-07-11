Le Manuscrit trouvé à Saragosse à l’épreuve des archives

Un livre qui change de forme au fil des copies, des publications et des réécritures : c’est ce destin singulier que la Fondation Jan Michalski entend mettre en lumière. L’exposition reviendra sur les matériaux ayant façonné le roman de Jean Potocki (1761-1815), écrivain polonais d’expression française, voyageur, historien et érudit, dont l’œuvre a longtemps circulé sous des formes fragmentaires, partielles ou remaniées.

À travers les aventures du jeune Alphonse van Worden dans la Sierra Morena, le Manuscrit trouvé à Saragosse déploie une succession de récits enchâssés. Découpé en journées et organisé en décamérons, le roman convoque le fantastique, la démonologie, les traditions bibliques et ésotériques, les savoirs encyclopédiques comme les contes libertins.

Les histoires s’y répondent, bifurquent et se prolongent, dessinant une construction narrative dont la multiplicité constitue l’un des ressorts majeurs.

Trois versions connues, deux éditions de référence

Le point mérite toutefois d’être précisé. Le dossier de prêt établi par la Ville de Pontarlier évoque les recherches de François Rosset et Dominique Triaire, auxquelles est attribuée la restitution des trois versions connues du texte. Deux de ces états, ceux de 1804 et de 1810, ont ensuite été établis dans l’édition scientifique des Œuvres de Potocki publiée chez Peeters en 2006, avant d’être repris chez GF Flammarion en 2008.

La version de 1804, restée inachevée, fut abandonnée par Potocki. Celle de 1810 reprend la même matière narrative, mais la réorganise et la conduit jusqu’à son terme. L’enjeu dépasse donc la seule comparaison de variantes : ces deux éditions donnent à lire deux élaborations distinctes d’un même projet romanesque.

L’exposition fera ainsi dialoguer une copie manuscrite des Dix journées de la vie d’Alphonse Van Worden, accompagnée d’une aquarelle de la Venta Quemada et conservée à la Bibliothèque cantonale jurassienne de Porrentruy, avec des épreuves d’imprimerie des dix premières journées, préparées à Saint-Pétersbourg en 1804-1805 et conservées à la Bibliothèque nationale de France.

Une copie ancienne venue de Pontarlier

Le parcours doit également accueillir une copie ancienne du Manuscrit trouvé à Saragosse conservée par la médiathèque de Pontarlier. Le conseil municipal a autorisé son prêt à la Fondation Jan Michalski, du 1er septembre 2026 au 28 février 2027. Coté MS. XM 19, le document sera présenté dans une vitrine sécurisée ; un constat d’état est prévu avant et après son séjour en Suisse.

À ces pièces s’ajouteront notamment La caravane, dessin exécuté par Potocki entre 1791 et 1793 et conservé à la Bibliothèque universitaire de Varsovie, une publication en feuilleton de la traduction allemande du roman dans la revue Ruthenia en janvier 1808, ainsi qu’une édition bibliophilique de 1961 illustrée de vingt et une eaux-fortes de Leonor Fini. Une image du film de Wojciech Has, adaptation de 1965, rappellera aussi le prolongement cinématographique du livre.

Créée par Vera Michalski-Hoffmann, la Fondation Jan Michalski accueille une bibliothèque multilingue de plus de 80.000 ouvrages, ainsi que des résidences, rencontres et expositions consacrées à l’écriture et à la lecture. L’exposition sera ouverte du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, et les samedis et dimanches, de 11 h à 18 h. L’entrée est fixée à 8 francs suisses, avec plusieurs conditions de gratuité, notamment pour les moins de 25 ans et les membres de la bibliothèque.

Tableau : Jan Potocki (1761-1815) d’après Alexandre Varnek

Par Nicolas Gary

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