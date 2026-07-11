Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Insolite

France-Maroc : les Bleus avalent les Lions de l’Atlas

Je vous écris ce matin les yeux fermés (c’est beau la confiance) : cette Coupe du monde outre-Atlantique va me coûter encore quelques nuits sans assez de sommeil. Des cernes, certes, mais qu’au moins je ne dois pas à une peine que la défaite face au Maroc aurait provoquée. Une fatigue victorieuse, avec quelques réserves.

Le 11/07/2026 à 12:19 par Clotilde Martin

|

Publié le :

11/07/2026 à 12:19

Clotilde Martin

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Parce que oui, moi, supportrice française, je crois à la victoire, à ce troisième sacre, mais hier, lorsque Mbappé a raté son penalty, je lui aurais fait manger les pages de son autobiographie en BD, au petit jeune. Si Killian faiblit, on peut perdre.

Mais ce sont aussi (surtout ?) des yeux emplis de colère que, moi, femme, j’ai jeté sur ce match en écoutant les commentateurs parler d’Achraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas (et joueur au PSG). Qui peut le présenter comme « grand joueur du Maroc », sans rougir de honte par la simplicité du propos ? Je vous rappelle qu’Hakimi sera jugé pour viol cet été, pour des faits qu’il conteste et dont il demeure présumé innocent. Pour autant, ce genre d’affaire, terrain ou non, le passer sous silence m’indigne. C’est dit.

La France commence sous tension, le jeu se ferme, le Maroc y croit. Bounou retarde l’évidence en arrêtant le penalty de Mbappé, et pendant quelques minutes, tout redevient possible. Puis, Mbappé trouve la solution : 1-0 à la 60e minute, cette fois Bounou n’a rien pu faire, c’est chirurgical.

Puis les portes des demi-finales se ferment lorsque Mbappé offre à Ousmane Dembélé la conclusion tout juste quelques minutes après. Bim : 2-0. Les deux attaquants s’enlacent. Dans une carrière, marquer en quart, ce n’est pas rien et Dembélé le sait, remercie son capitaine. Les Bleus avancent d’une case, encore. Ils avancent sans avoir besoin de raconter un grand match. À force, l’équipe ne ressemble plus seulement à une sélection en réussite, mais à une force qui absorbe ce qu’elle affronte.

Un Léviathan bleu en marche

Une force, ou plutôt un monstre qui se nourrit de son adversaire. Une créature à la Thomas Hobbes. Dans Léviathan, publié en 1651, ce n’est pas seulement une figure marine ou une bête de cauchemar. C’est un géant fabriqué avec des corps humains, une créature immense dont chaque membre accepte de disparaître dans une volonté plus grande que lui. 

Hier soir, la France ressemblait à cela. Un seul organisme bleu au couleur de la statue de la liberté, compact, presque sans visage. La charnière comme colonne vertébrale, les milieux comme poumons, Mbappé et Dembélé à la finition. Quand l’un rate, l’autre couvre. Quand l’un tombe, l’autre avance. Et quand le Maroc croit respirer, la bête resserre déjà son étreinte.

C’est exactement cela, cette France-là : elle a une idée en tête, gagner, mais gagner en étant encore plus grande. Et chaque joueur y participe : détruire sans sentiment. En les regardant jouer c’est un peu ce qu’il m’évoque, des footballeurs presque démunis de joie, de peine, à l’instar de Michael Olise et Mbappe au coup de sifflet final, la réaction est moindre lorsque moi je crie devant ma télévision avec mon paquet de chips.

Peut-être que l’amère défaite de l’an passé contre l’Argentine, les hante encore et aura conduit à ce monstre froid. D’ailleurs, on me le répète, sans forcément penser à Hobbes, pour dire combien cette équipe terrifie : elle n’a même plus besoin de briller 90 dix minutes pour donner l’impression qu’elle tient le match par la gorge. Même après 2-0, les joueurs ne lâchent rien : comme si, dans leur tête, le compteur affichait 0-0.

Le Maroc enfermé dans sa prudence

Mais à force de regarder ce Léviathan français, on finit presque par perdre de vue ceux qu’il écrase. C’est ce que produit cette équipe : elle attire tout le regard, jusqu’à faire disparaître l’adversaire du récit. Or pour gagner, quelqu’un doit perdre. Et hier, ce quelqu’un portait le maillot du Maroc.

Pour le Maroc, je pense plutôt à La Défense Loujine, de Vladimir Nabokov. Le roman raconte Alexandre Loujine, enfant prodige des échecs, devenu joueur enfermé dans sa propre manière de voir le monde. Il calcule, anticipe, se protège, transforme tout en partie à tenir : quel pion déplacer pour manger la Reine? Mais cette intelligence défensive finit par l’isoler : à force de chercher le bon coup, il ne sait plus vraiment sortir du jeu.

Le Maroc s’est vu enfermé dans sa propre prudence, dans son propre jeu comme Alexandre Loujine. Le penalty arrêté sur Mbappé aurait dû être plus qu’un sauvetage : un coup qui change la partie. Mais les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à faire ce pas de côté qui auraient tout changé. Ils avaient ouvert une brèche sans y entrer. Et contre la France, protéger ne suffit pas. À un moment, il faut avancer la pièce, sinon, échec et math.

Le match, lui, appartient à La Peur, de Stefan Zweig. Pas une peur qui glace le sang, mais une peur presque honteuse : celle de réaliser qu’au sport, même avec Mbappé devant le ballon, on peut perdre. Cette peur traverse mes yeux gonflés devant l’écran. Elle me murmure : et si tout se défaisait maintenant ?

Dans ce récit, Irène Wagner cache une liaison à son mari, jusqu’au jour où une inconnue la menace et lui réclame de l’argent. Dès lors, sa vie ordinaire devient un piège. Son appartement, le regard de son mari, les silences : tout l’accuse. La peur prend toute la place, moins par ce qui arrive vraiment que par ce qu’elle imagine déjà.

Hier, le penalty arrêté par Bounou a ouvert cette même fissure. La France n’était pas menée, mais elle devenait soudain atteignable. Pour le Maroc, ce moment devait être une invitation à avancer leur cavalier pour déstabiliser la Reine française. Bounou avait créé le doute ; il fallait l’agrandir. Mais Les Lions de l’Atlas ne l’ont pas fait. Mbappé a marqué, Dembélé a conclu, et la peur est restée comme un instant manqué : côté français, une alerte ; côté marocain, un regret.

#[pub-5]a

Heureusement pour moi, la France s’est imposée. Heureusement pour mes yeux, il n’y eut ni prolongation, ni séance de penalties. Juste cette fatigue heureuse des lendemains de victoire, cette inquiétude rangée trop vite, mes chips et mon coca fini. Et cette victoire laisse une impression de plus en plus lourde : le monstre français se nourrit match après match, mais qui pourra l’arrêter ? 

Crédit image : capture d'écran

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

Commenter cet article

 

Léviathan ou matière, forme et puissance de l'Etat chrétien et civil

Thomas Hobbes

Paru le 28/11/2000

1027 pages

Editions Gallimard

16,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070752256
9782070752256
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La Defense Loujine

Vladimir Nabokov trad. Génia Cannac, René Cannac

Paru le 25/04/2001

282 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070383184
9782070383184
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La Peur

Stefan Zweig trad. Jörg Stickan

Paru le 04/11/2002

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253153702
9782253153702
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Argentine-Égypte : le calvaire des champions du monde avant le miracle Messi

Hier, la terre a tremblé. Les bars autour de chez moi étaient en ébullition : l’Égypte menait 2-0 contre l’Argentine, championne du monde en titre, dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste n’avait pas dit son dernier mot ; moi, je perdais les miens. En quelques minutes seulement, Lionel Messi a mis le match à l'envers. À l’arrivée : 3-2, pleurs, soulagement. Et vertige. 

 

08/07/2026, 22:51

ActuaLitté

Nouvelle-Zélande – France : les copains du rugby

34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.

 

06/07/2026, 20:30

ActuaLitté

France–Suède : Mbappé et Olise font exploser le verrou scandinave

Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.

 

02/07/2026, 16:47

ActuaLitté

Toulouse-Montpellier : au Stade de France, les maux d'un score

Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.

29/06/2026, 16:10

ActuaLitté

Norvège-France : derrière le triplé de Dembélé, un match à pleine vitesse

Portée par le triplé d’Ousmane Dembélé, la France a battu la Norvège 4-1, vendredi 26 juin à Foxborough, pour finir en tête du groupe I de la Coupe du monde. Mais entre la riposte immédiate de Thelo Aasgaard, le penalty repoussé par Mike Maignan et la rotation nordique, le score ne dit pas tout. Alain Damasio, Tom Stoppard et Émile Zola donnent à cette soirée ses trois lignes de fuite.

28/06/2026, 09:34

ActuaLitté

Zverev sacré à Roland-Garros 2026 : Cobolli lui a fait vivre l’enfer, avant de craquer

Finale. Le mot magique de toute compétition sportive. Le sésame que tout athlète traque. Alexander Zverev a remporté Roland-Garros, dimanche 7 juin, après 4 h 16 de tension contre Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 [5], 6-1). Premier Grand Chelem pour l’Allemand, premier vertige majeur pour l’Italien : la rencontre aura tenu dans un paradoxe rare, celui d’un favori sacré après avoir longtemps semblé menacé par sa propre histoire.

08/06/2026, 12:43

ActuaLitté

PSG-Arsenal : derrière la victoire, la cruauté de la Ligue des champions

Paris a gagné, mais Paris n’a pas régné sans partage. Arsenal a perdu, mais Arsenal n’a pas disparu du match. Entre le but précoce de Kai Havertz, l’égalisation d’Ousmane Dembélé et la décision aux tirs au but, la finale 2026 de la Ligue des champions appelle un éclairage : Le Cid, Le Rivage des Syrtes et La Chartreuse de Parme.

31/05/2026, 14:50

ActuaLitté

Alcaraz - Sinner, Roland-Garros 2025 : une finale homérique

Hier, la terre a tremblé : le finaliste de Roland-Garros 2025, Jannik Sinner, a été éliminé dès le deuxième tour de l’édition 2026. À quelques jours d’une finale qui n’opposera donc pas les deux grands favori avant le début de ce grand Chelem, retour sur la finale 2025 entre Sinner et Alcaraz, sur le court Philippe-Chatrier.

30/05/2026, 10:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

La colonisation rend-elle fou ? Une enquête après Fanon

À partir des dossiers retrouvés des personnes internées à Anjanamasina (Madagascar), l’un des premiers asiles d’aliénés des colonies françaises, Raphaël Gallien prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation. 

11/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Le roman d’un père qui refuse de voir son fils lui échapper

Sur l’île de Muckle Flugga, le point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, se dresse le phare de l’impossible, un des fameux phares de Stevenson. Un père et son fils le gèrent ensemble, depuis des années, accueillant parfois des pensionnaires, ornithologues pour la plupart. L’île est en effet peuplée d’une immense variété d’oiseaux, dont certains inattendus.

11/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Un homme de 456 ans veut rejoindre la maison d’Elvis

Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d’un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d’un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, peu à peu convaincue d’avoir déjà croisé l’étrange individu...

11/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Federica Zombie

10/07/2026, 16:53

ActuaLitté

Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

ActuaLitté

Le fabuleux piano : Sonia Devillers enquête sur les pianos volés aux juifs

Dans Le fabuleux piano, à paraître le 27 août chez Robert Laffont, Sonia Devillers retrace l’histoire d’un instrument disparu, le piano de la famille Enoch, éditeurs de partitions, en l’inscrivant dans celle des milliers de pianos volés aux familles juives à Paris pendant l’Occupation, puis déplacés jusqu’aux confins du IIIe Reich. À travers cette enquête, l’autrice explore à la fois la spoliation, la mémoire familiale et la place intime que peuvent occuper les objets dans la transmission.

10/07/2026, 08:56

ActuaLitté

Un week-end entre proches fait éclater les certitudes de deux familles

Avec Entre amis (Actes Sud), premier roman de Hal Ebbott traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau et publié le 26 août, l’auteur met en scène deux familles liées par une amitié ancienne, soudain confrontées à un acte de violence qui bouleverse leurs certitudes et révèle les tensions sociales, intimes et familiales longtemps restées sous silence.

10/07/2026, 06:56

ActuaLitté

John, Fils de John : Douglas Stuart revient au pays des hommes blessés

Cal Macleod revient d’Édimbourg vers Falabay, dans les Hébrides extérieures, avec un sac à dos, un sac-poubelle et des secrets que l’île devine avant même qu’il pose le pied sur le quai. Son père John, tisserand, éleveur et chantre d’une foi sans souplesse, l’attend avec Ella, les moutons, la mer et le poids du nom familial. Traduit de l’anglais d’Écosse par Charles Bonnot, John, Fils de John, noue retour au pays, désir, honte et filiation dans un roman rude, drôle et profondément habité. Généalogie à ouvrir le 26 août.

09/07/2026, 13:07

ActuaLitté

Résoudre ce qu’Albert Einstein qualifiait d’”éternel mystère”

S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?

08/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Malraux, un homme fondamentalement paradoxal

Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.

08/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Jeunesse à la Fleur : grandir dans l’ombre de la violence

Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.

07/07/2026, 17:18

ActuaLitté

Dans les coulisses de Bahreïn, un roman d’espionnage très actuel

Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.

07/07/2026, 16:17

ActuaLitté

Raconter l’Amérique eugéniste à hauteur de femme : Mon corps donné pour vous

En 1924, Carrie Buck, 17 ans, est envoyée dans une institution de Virginie où médecins, juges et travailleurs sociaux préparent sans le lui dire le procès qui doit légitimer sa stérilisation. À partir de l’affaire Buck v. Bell, Marouane Essadek construit, chez Noir sur Blanc, un premier roman documenté et rageur sur l’eugénisme américain, ses discours de progrès et les vies qu’il a méthodiquement confisquées.

07/07/2026, 11:10

ActuaLitté

Notre-Dame-des-Anges : Célia Houdart à l'écoute des voix disparues

À l’automne 1938, Henri vit auprès de Rachel, son épouse atteinte de sclérose en plaques, dans une clinique près de Liège. Marcelle, pianiste en tournée entre le Maroc, l’Égypte et l’Italie, lui écrit depuis les gares, les paquebots et les chambres d’hôtel. Célia Houdart publie chez POL Notre-Dame-des-Anges et transforme une correspondance familiale couvrant les années 1935 à 1944 en un roman de désir, de maladie et de guerre imminente. Révélation le 20 août.

07/07/2026, 11:03

ActuaLitté

Clémentine Mélois, le grand déménagement des souvenirs

Un verre Musclor brisé, des assiettes sorties des placards, des coupures du Dauphiné libéré : sur le point de déménager après une rupture, la narratrice de Choses que je croyais perdues emballe davantage qu’un appartement. Clémentine Mélois transforme ces restes domestiques en récit d’apprentissage vif, drôle et fissuré, où chaque objet remet une histoire en circulation. À retrouver, le 20 août.

07/07/2026, 11:02

ActuaLitté

Le roman qui imagine Israël sans ses Palestiniens

Plus d’ouvriers, plus de conducteurs de bus, plus de vendeurs… La société israélienne est à l’arrêt. À Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L’un est journaliste, un sioniste libéral, critique à l’égard de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza, mais fidèle au projet du pays ; l’autre, cameraman palestinien, est hanté par les souvenirs de sa grand-mère récemment décédée, jamais remise de la Nakba et de la perte de sa ville, Jaffa. 

07/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Amateurs de Shameless, une nouvelle famille dysfonctionnelle vous attend

Vous pensez avoir une famille dysfonctionnelle ? Attendez de rencontrer les Flynn. Rien ne va plus chez eux. La mère tente de sauver son mariage en s’essayant au couple libre, tandis que le père s’enfonce dans une crise existentielle forcément pathétique.

07/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Alizée Delpierre enquête sur l’esclavage moderne en France

Après Servir les riches, sa première enquête retentissante chez les grandes fortunes, Alizée Delpierre poursuit sa réflexion sur les rapports de domination et d’exploitation. Dans ce nouveau terrain inédit nourri de nombreux témoignages et de scènes stupéfiantes, elle fait tomber un tabou : aujourd’hui en France, autour de nous, dans tous les secteurs d’activité, il existe des travailleurs que leurs employeurs traitent comme des esclaves. 

07/07/2026, 07:00

ActuaLitté

De Shefa Amr à Paris, la grande traversée familiale de Jadd Hilal

À Shefa Amr, Aïda grandit parmi les champs, les figuiers, les bœufs et Adam, le garçon juif du voisinage. Puis viennent les mariages contraints, l’exode, Beyrouth, les guerres et les appartements que l’on quitte avant d’avoir pu les appeler maison. Dans Ici commence la terre, Jadd Hilal suit plusieurs générations palestiniennes à travers une mémoire qui refuse de se laisser déraciner. Généalogie à suivre le 21 août.

06/07/2026, 13:15

ActuaLitté

De guerre ou d’ailleurs : Séverine Chevalier refuse l’effacement

Rémi a longtemps cru sa mère morte. À quinze ans, il découvre que Minerve vit sous le nom de Lolita B., ancienne figure de téléréalité devenue matière à requêtes, moqueries et fantasmes publics. En suivant son fils, sa mère et ceux qui ont contribué à la transformer en spectacle, De guerre ou d’ailleurs compose un roman noir et social d’une violence saisissante. Dans les tranchées, le 20 août.

06/07/2026, 11:32

ActuaLitté

Celle que je suis

06/07/2026, 11:01

ActuaLitté

Dimitri Bortnikov : Tombeau de Parsifal revisite les blessures du passé

Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, paraîtra le 19 août aux éditions Rivages. Dans ce roman, un écrivain franco-russe retourne dans sa ville natale après vingt ans d'absence afin de comprendre les circonstances de la mort de sa mère. Ce voyage, nourri par les souvenirs, la culpabilité et la quête de justice, devient une exploration de la mémoire et des frontières entre vengeance, pardon et responsabilité.

06/07/2026, 09:29

ActuaLitté

Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.

06/07/2026, 08:23

ActuaLitté

Suzanne Valadon, l'insoumise : Agnès Clancier retrace le destin d'une artiste libre

Suzanne Valadon, l'insoumise, d'Agnès Clancier, paraîtra le 25 août aux éditions des Instants. Ce roman biographique retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste majeure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en revenant sur son ascension dans un univers artistique largement dominé par les hommes et sur l'affirmation d'une liberté qui irrigue toute son œuvre.

06/07/2026, 07:14

ActuaLitté

En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire

Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines. 

05/07/2026, 14:48

ActuaLitté

Les Ensablés - Adieu Mahora, un ouvrage inédit sur la guerre d'Espagne et les brigades internationales

Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.

Par François Ouellet

05/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Une bibliothèque conjugale devient le vrai enjeu d’un divorce

« Aucune histoire ne devrait débuter de cette façon », se dit Cécile Blain, cinquante-six ans, en jetant un ultime regard sur son appartement vide. Après un divorce, elle s’apprête à déménager le dernier vestige de sa vie passée : sa bibliothèque. 

05/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Un roman social sur ceux que personne ne vient sauver

Dans les tours de béton aux confins de la ville, Virginia chasse le poids des années et la violence qui l’entoure avec ses rêves de fête et ses dessins d’oiseaux. Entre deux étages, un jeune homme scrute les taches bleues qui naissent sous ses yeux. 

05/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Méthane : pourquoi ce gaz devient l’urgence climatique oubliée

Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.

04/07/2026, 10:42

ActuaLitté

Face à un monde en ruines, deux survivants refusent de céder à la haine

Chercher la bête, sixième roman de Loulou Robert, paraîtra le 20 août aux éditions de L'Observatoire. Dans ce récit d'anticipation, l'autrice imagine une société gagnée par une violence inexpliquée, tandis que deux personnages tentent de préserver leur humanité face à un monde qui semble basculer dans la barbarie.

04/07/2026, 08:06

ActuaLitté

Quand Montaigne devait préparer l’indocile Henri de Navarre à devenir roi de France

Le Chat de Montaigne, premier roman en français de Nils Minkmar, paraîtra le 20 août aux Presses de la Cité. Dans ce récit historique, l'auteur imagine Michel de Montaigne appelé par Catherine de Médicis à une mission politique au cœur des guerres de Religion, tandis qu'un chat accompagne le philosophe dans une France traversée par les violences et les luttes de pouvoir.

 

04/07/2026, 07:26

ActuaLitté

Une relecture romanesque de la vie de Vincent van Gogh

Rien que de grands tournesols, premier roman de Vincent Vigneron, paraîtra le 20 août en librairie. Dans ce récit inspiré de la vie de Vincent van Gogh, l'auteur retrace le parcours intime du peintre, de son enfance aux Pays-Bas jusqu'à ses dernières années, en s'attachant à explorer les doutes, les aspirations et la naissance de sa vocation artistique.

04/07/2026, 06:18

ActuaLitté

La mort d'un fils

Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.

03/07/2026, 16:30

ActuaLitté

Marie de Gournay, éditrice de Montaigne et féministe avant l’heure

Marie de Gournay (1565–1645) se lie d’amitié avec Montaigne puis édite la troisième édition de ses Essais à la demande de sa veuve. Faisant fi des normes de son temps, elle gagne sa vie par la plume, traduit les classiques latins et devient critique littéraire. Loin de l’abattre, les calomnies misogynes ne font que renforcer sa volonté d’écrire et d’être une femme de lettres à part entière.

03/07/2026, 16:03

ActuaLitté

Une fête, dix ans de silence et des secrets : Julia Kerninon tend le piège familial

Dix ans après la mort d’Annabel Wilberforce puis d’Adam Schnabel, Diane réunit toute la presqu’île dans sa maison face à la mer. Son fils Waldo revient avec sa rancune, ses angoisses et le sentiment d’avoir été exclu de l’histoire familiale. La dernière des Wilberforce de Julia Kerninon déploie un roman choral précis, inquiet et sensuel, où chaque souvenir devient une pièce mal placée dans une grille trop ancienne. Et tout sera dévoilé le 20 août.

03/07/2026, 12:49

ActuaLitté

Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

Top Articles

Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition Furet du Nord et Decitre prévoient la fermeture de 11 librairies
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.