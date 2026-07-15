Comment l’ordre transforme les révolutions en cérémonies

Face aux mémoires figées, passives et réactionnaires, qui semblent aujourd’hui dominer, les révoltes du passé sont des legs vivants à réactiver pour façonner notre présent.

Les révoltes du passé ne sont pas des « lieux de mémoire » figés, passifs et immuables. Elles sont des legs vivants, des survivances qui continuent de façonner notre présent. Dans ce livre, Enzo Traverso examine quatre cas emblématiques de cette mémoire des opprimés, qui révèlent des tendances profondes. Il suit d’abord les traces de la Commune de Paris à travers les âges et les continents, de l’Amérique de la fin du XIXe siècle jusqu’à Mai 68, en passant par la guerre civile espagnole et le ghetto de Varsovie.

Puis il interroge les ressorts de l’iconoclasme dirigé contre les monuments et les statues qui, en Europe comme en Amérique, symbolisent le pouvoir, l’esclavage et l’oppression coloniale.

Il analyse également les relations conflictuelles entre la mémoire de la Shoah et celle du colonialisme, qui marquent si profondément la société allemande contemporaine, en montrant comment la Shoah en est aujourd’hui venue, dans un cruel renversement dialectique, à justifier le génocide de Gaza.

Enfin, il sort l’Italie des années 1970 des limbes démoniaques dans lesquels elles ont été reléguées par la métaphore des « années de plomb », en mettant en lumière les ruines d’une espérance étouffée.

Ces mémoires ne sont pas étrangères les unes aux autres, elles sont reliées par le fil rouge, souvent souterrain et caché, d’une révolte qui couve. Alternant de longues périodes de latence à des éclats soudains et puissants, ces mémoires ne se sont jamais éteintes, elles se sont transformées, jusqu’à aujourd’hui.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Enzo Traverso, né le 14 octobre 1957 à Gavi, dans la province d'Alexandrie, au Piémont, est un historien italien, actuellement professeur à l'université Cornell aux États-Unis.

Parution le 3 septembre 2026.

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Par Ewen Berton

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