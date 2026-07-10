À Séoul, la librairie de la Nobel Han Kang ferme ses portes

Les préparatifs du projet ont débuté en juillet 2018 et la librairie a ouvert en septembre de la même année à Yangjae-dong, dans le sud de la capitale. Elle a déménagé en juillet 2023 à Tongui-dong, dans l’arrondissement de Jongno, où elle occupait un local d’une trentaine de mètres carrés. D’après Aju Press, l’établissement a annoncé sa fermeture sur ses réseaux sociaux en précisant que les conditions d’une éventuelle réouverture n’avaient pas encore été fixées.

Chaekbang Oneul proposait des sélections de livres renouvelées au fil des saisons, notamment sous la forme de rayons consacrés aux choix d’écrivains. Des lectures et des ateliers étaient également organisés dans la boutique. La programmation comprenait aussi un club de lecture et des cours d’écriture.

Han Kang a participé à la sélection des ouvrages, à la rédaction de textes de présentation et à la préparation des rencontres. Elle a quitté la direction de la librairie en août 2021, tout en restant membre de son conseil d’administration. Elle ne prenait plus part à la gestion quotidienne de l’établissement.

Une fréquentation bouleversée par le prix Nobel

L’attribution du prix Nobel de littérature à Han Kang, en octobre 2024, a entraîné une forte hausse du nombre de visiteurs. Des lecteurs sud-coréens et étrangers se sont rendus dans la petite boutique en raison de ses liens avec l’écrivaine. L’affluence avait même conduit l’établissement à interrompre temporairement son activité, indique The Korea Herald.

Dans les premières années, la librairie s’était fait connaître plus progressivement. Des lettres d’information placées devant le magasin étaient récupérées par les habitants, puis transmises à leurs proches. Ce bouche-à-oreille avait amené de nouveaux lecteurs dans la boutique.

Han Kang a animé la dernière séance de lecture organisée sur place. Elle a expliqué aux journalistes que la lecture partagée avec les visiteurs avait constitué une part importante de cette expérience. L’écrivaine a évoqué la possibilité de réorganiser le projet avant de le reprendre un jour, sans avancer de calendrier.

Crédits photo : John Sears, CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

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