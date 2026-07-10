À Séoul, la librairie de la Nobel Han Kang ferme ses portes

Chaekbang Oneul, librairie indépendante fondée par l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, a fermé le 7 juillet 2026 dans le quartier de Seochon, à Séoul. La vente de l’immeuble a contraint les locataires à partir. Faute d’avoir trouvé un autre local dans les délais, l’établissement suspend son activité pour une durée indéterminée.
Le 10/07/2026 à 17:08 par Ewen Berton
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10/07/2026 à 17:08
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Les préparatifs du projet ont débuté en juillet 2018 et la librairie a ouvert en septembre de la même année à Yangjae-dong, dans le sud de la capitale. Elle a déménagé en juillet 2023 à Tongui-dong, dans l’arrondissement de Jongno, où elle occupait un local d’une trentaine de mètres carrés. D’après Aju Press, l’établissement a annoncé sa fermeture sur ses réseaux sociaux en précisant que les conditions d’une éventuelle réouverture n’avaient pas encore été fixées.
Chaekbang Oneul proposait des sélections de livres renouvelées au fil des saisons, notamment sous la forme de rayons consacrés aux choix d’écrivains. Des lectures et des ateliers étaient également organisés dans la boutique. La programmation comprenait aussi un club de lecture et des cours d’écriture.
Han Kang a participé à la sélection des ouvrages, à la rédaction de textes de présentation et à la préparation des rencontres. Elle a quitté la direction de la librairie en août 2021, tout en restant membre de son conseil d’administration. Elle ne prenait plus part à la gestion quotidienne de l’établissement.
L’attribution du prix Nobel de littérature à Han Kang, en octobre 2024, a entraîné une forte hausse du nombre de visiteurs. Des lecteurs sud-coréens et étrangers se sont rendus dans la petite boutique en raison de ses liens avec l’écrivaine. L’affluence avait même conduit l’établissement à interrompre temporairement son activité, indique The Korea Herald.
Dans les premières années, la librairie s’était fait connaître plus progressivement. Des lettres d’information placées devant le magasin étaient récupérées par les habitants, puis transmises à leurs proches. Ce bouche-à-oreille avait amené de nouveaux lecteurs dans la boutique.
Han Kang a animé la dernière séance de lecture organisée sur place. Elle a expliqué aux journalistes que la lecture partagée avec les visiteurs avait constitué une part importante de cette expérience. L’écrivaine a évoqué la possibilité de réorganiser le projet avant de le reprendre un jour, sans avancer de calendrier.
Crédits photo : John Sears, CC BY-SA 4.0
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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07/07/2026, 13:08
Les premiers résultats d’Erfi 2, publiés par l’Ined, confirment à la fois le recul des intentions d’avoir un enfant et la diversification des parcours familiaux. Dans l’édition, l’année 2025 dessine un contraste saisissant : la jeunesse a perdu 3 % de chiffre d’affaires, tandis que le scolaire progressait de 8,2 %. Deux mouvements qui ne se contredisent pas tant ils obéissent à des calendriers différents.
07/07/2026, 11:46
La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.
07/07/2026, 11:29
À l'occasion du Bicentenaire de la Photographie, qui se déroule sur une année, de septembre 2026 à septembre 2027, le ministère de la Culture a ouvert un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre. Après examen des candidatures, 32 projets ont été retenus et bénéficieront d'un soutien.
07/07/2026, 09:27
Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».
07/07/2026, 08:00
Les difficultés économiques du diffuseur-distributeur Makassar, basé dans le 20e arrondissement de Paris, pourraient s'étendre à une partie de l'édition indépendante. Plusieurs maisons d'édition alertent quant à leur propre situation, tandis que la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) alerte « sur la nécessité de mécanismes de soutien structurel à la diversité de la distribution et de la diffusion du livre indépendant ». Les pouvoirs publics devraient être alertés sous peu par le Syndicat de l'Édition Alternative (SEA).
06/07/2026, 16:03
Je suis sculptrice céramiste, et je crée à Pontpierre en Moselle, depuis juin 2018. Mon atelier s’appelle « Rêvons la Terre », parce que j’aime à penser qu’avec un peu d’imagination et un bout d’argile, on peut transformer son quotidien et celui des personnes qui côtoient nos œuvres.
06/07/2026, 13:00
Le ministère de la Culture a nommé à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie Maylis Descazeaux-Roques, depuis le 1er juillet dernier. Elle était auparavant directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
06/07/2026, 09:28
Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
05/07/2026, 14:21
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