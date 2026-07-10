Inspirée par le Québec, une “bamboche” pour soutenir les librairies

En 2025, les fermetures de librairies ont été plus nombreuses que les ouvertures, établissait le Centre national du livre en juin dernier. L'opérateur avait ainsi relevé 83 inaugurations pour 85 fins d'activité, et 57 reprises.

Aussi choquante fût-elle, la nouvelle n'était pas si surprenante : depuis plusieurs mois, le marché du livre subit un ralentissement notable des ventes, avec une concentration des achats sur un nombre plus restreint de titres. Par ailleurs, les libraires font face à un « effet ciseaux », qui combine hausse des charges et baisse du chiffre d'affaires, parallèlement à une marge commerciale toujours faible.

D'ailleurs, la trajectoire ne devrait pas s'améliorer, selon une étude de l'institut Xerfi commandée par le Syndicat de la librairie française à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, en juin dernier. L'une des hypothèses retenues dans ces travaux, qui projetait une baisse d'activité des librairies en 2026 et 2027 —, annonce des pertes d’exploitation dans toutes les enseignes, peu importe leur taille...

Pour tenter de conjurer le sort, l'illustratice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi a voulu inaugurer en 2026 une journée dédiée à ces commerces du livre. Ce samedi 11 juillet, elle invite à participer à « La Bamboche des libraires », partout en France, avec un mot d'ordre simple : pousser la porte des librairies.

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L'idée de cette journée un peu spéciale provient du Québec, où Céline dessine n'importe quoi a vécu pendant quelques années. Dans la Belle Province, le 12 août est en effet dédié au mouvement « J'achète un livre québécois », pensé pour soutenir à la fois les éditeurs et les libraires. Avec des conséquences réelles : en 2025, les ventes de fiction québécoise ont été multipliées par 12,5, selon le bilan Gaspard communiqué par la Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF).

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« Là-bas, c'est un véritable rendez-vous collectif. Je me suis demandé : pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, une journée comme celle-ci en France ? », explique l'illustratrice dans un communiqué. Soulignons néanmoins qu'il existe, en France, mais également en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, une Fête de la librairie indépendante, organisée chaque année à l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

À cette occasion — le 25 avril, en 2026 — les librairies participantes offrent un ouvrage inédit, spécialement édité pour l’occasion par les éditions Gallimard. Cette année, il s'agissait d'Umberto Saba, poète et libraire à Trieste.

Par Antoine Oury

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