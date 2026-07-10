L'autrice britannique Jacqueline Rose lauréate du PEN Pinter Prize 2026

Le mercredi 8 juillet dernier, le jury du PEN Pinter Prize a salué l'œuvre et la carrière de Jacqueline Rose, louant une voix « d'une précision lumineuse, qui rend à nouveau visible les réalités les plus difficiles ». Ses travaux ont aussi été qualifiés d'« actes de bravoure, réalisés aux yeux du monde entier ». Elle recevra la récompense à l'occasion d'une cérémonie, le 8 octobre prochain à la British Library.

« Je n’aurais jamais imaginé rejoindre un groupe aussi illustre et courageux que celui des derniers lauréats de ce prix, tandis que le PEN mène sa lutte incessante contre l’oppression et l’injustice », a déclaré la lauréate 2026.

Elle a poursuivi en évoquant un contexte international particulièrement lourd, où « les violences racistes et sexuelles, les tortures d'État et les violations du droit international sont quotidiennes, depuis Gaza jusqu'à l'Ukraine, en passant par le Soudan, faisant sombrer dans l'horreur une planète qui s'épuise ». Elle assure que la récompense l'incite à un examen de conscience : « Pourquoi a-t-on laissé le champ libre à l'horreur ? »

Le jury du prix réunissait Ruth Borthwick, présidente de l'English PEN, la dramaturge Tanika Gupta et l'écrivain et poète Will Harris.

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En France, les éditions Autrement ont publié en 2018 Lettre ouverte à toutes les mères de Jacqueline Rose, dans une traduction de Cécile Dutheil de la Rochère et avec une préface de Marie Darrieussecq.

L'année dernière, le Prix PEN Pinter était revenu à l'écrivaine soudanaise Leila Aboulela.

Photographie : Jacqueline Rose (© Mia Rose)

Par Antoine Oury

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