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La lecture, une gourmandise : la recette des enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

Le 10/07/2026 à 15:16 par Nicolas Gary

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Publié le :

10/07/2026 à 15:16

Nicolas Gary

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Os humains, jus de fougère, queue de serpent… On a connu des pâtisseries plus rassurantes. Mais lorsqu’il s’agit de confectionner un gâteau capable de conférer des super-pouvoirs, le traditionnel beurre-sucre-farine atteint rapidement ses limites.

Venus du collège Stéphane Mallarmé et de l’école élémentaire des Épinettes, une vingtaine d’élèves étaient réunis à la Fnac des Ternes pour une animation propre à mettre l’imagination en appétit : Invente ta pâtisserie magique. De quoi échauffer les esprits en cette matinée où la température, elle aussi, grimpait déjà.

Aux fourneaux, l’autrice Aurélie Gerlach connaît la recette. Elle avait imaginé cet atelier à l’occasion de la parution d’Aux douceurs enchantées, tome 2 : Dragées dragon (Gallimard Jeunesse, 2023), où magie et pâtisserie font déjà bon ménage.

Le rapprochement lui est pourtant venu sans calcul particulier. « Je dois être honnête : je n’avais pas du tout calculé. Comme pour une recette de gâteau, c’est presque par hasard qu’on le réussit. » Le hasard a bien fait les choses : la forme familière de la recette fournit aux enfants un cadre rassurant, qu’ils peuvent ensuite remplir des idées les plus extravagantes.

« Le but est vraiment de suivre quelque chose qu’ils connaissent bien : la recette de cuisine. Tout le monde en a déjà vu une. » Pas question, toutefois, de les laisser seuls devant la page blanche. Avant chaque étape, les propositions sont mises en commun : « On fait un petit brainstorming avec eux pour les chauffer un peu. Ils ont plein d’idées, mais ils sont souvent impressionnés au début. »

Cette récolte collective les détourne des réponses les plus attendues. « Si on le fait à froid, ils vont aller au plus simple. Le travail collectif de récolte des idées leur fait penser à des combinaisons auxquelles ils n’auraient pas forcément songé. »

Il faut d’abord choisir le pouvoir du gâteau et l’univers dans lequel il s’inscrit. « On met en chauffe. On préchauffe le four! » Viennent ensuite les ingrédients, les quantités et le mode de préparation. À ce stade, les apprentis pâtissiers n’ont guère besoin d’assistance : « Il n’y a pas besoin de beaucoup les pousser pour qu’ils inventent des choses complètement délirantes. »

Métamuffin et Immortarte

Les adultes sont convaincus des bienfaits de la lecture. Reste à consulter les principaux intéressés. Affairée à sa recette, la jeune Rose m’interpelle tout de même : « Nicolas, est-ce que tu connais ma maman ? Elle est journaliste aussi. » Je n’ai manifestement pas le monopole des questions. Et, bien entendu, je connais FranceTV…

Mais puisqu’on est là, Rose, quelle recette as-tu inventée ? « Le Métamuffin : avec lui je me métamorphoserai ». Ah, et en quoi ? « En tout », répond-elle, consternée d’avoir à choisir. D’accord, et pourquoi ? « Pour écouter toutes les conversations, de mes parents, de mon frère. Et ensuite, je leur poserai des questions… » Pour obtenir des cadeaux ? « Ah, non, ce serait du chantage! » Et c’est mal ? « Ben bien sûr… » Je note.

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Pour Nour, ce sera une Téléforêtnoire, qui lui conférerait le pouvoir de téléportation. La recette ? Jus de fougère, sève d’arbremort, carapace d’escargot, salive de limace, queue de serpent et patte d’étoile de mer. Un gâteau certainement très iodé…

À ses côtés, Shyla a imaginé le Chouquettemps, capable, évidemment, de la faire remonter dans le passé. Claudia, elle, voudrait mettre au point L’immortarte au citron — pour devenir immortelle. Son ingrédient principal ? Des os humains, bien entendu.

Des livres pour passer l’été

Derrière les gâteaux improbables se trouve une opération très concrète. L’atelier s’inscrit dans la deuxième édition de Cet été, je lis!, lancée par le ministère de l’Éducation nationale afin de maintenir le contact avec les livres pendant les grandes vacances.

« Dans le cadre des partenariats entre l’Éducation nationale et Fnac, nous avions à cœur de partager avec les enfants ce plaisir de lire, en dehors de l’école », explique Bertille de la Broise, Livre et lecture à la DGESCO. L’image de la pâtisserie lui semble particulièrement bien choisie : « Le plaisir de la lecture, par le prisme d’une recette de gâteau, cela revient à dire combien la lecture est une gourmandise. »

Lancée en 2025, l’opération repose notamment sur un principe simple : les élèves, du CP au lycée, peuvent emprunter un ou plusieurs ouvrages dans la bibliothèque de leur école ou dans leur CDI, puis les conserver jusqu’à la rentrée. Les bibliothèques municipales, les librairies, les collectivités et les familles sont également invitées à participer au dispositif.

L’enjeu, poursuit Bertille de la Broise, consiste à « renouer avec la lecture sous toutes ses formes », alors que la longue interruption estivale ne produit pas les mêmes effets chez tous les élèves. « Les élèves qui ne lisent pas pendant les vacances ont davantage de difficultés à revenir dans les apprentissages à la rentrée. »

Quel super-pouvoir choisir ?
Quel super-pouvoir choisir ?

Les parents ont donc leur rôle à jouer. « Les parents sont les premiers prescripteurs de lecture », rappelle-t-elle, même si enseignants, libraires et bibliothécaires peuvent guider les enfants sans choisir à leur place. Encore faut-il réussir à toucher les adultes : « Les parents sont probablement le public le plus difficile à atteindre. »

Pour leur fournir quelques pistes, des professeurs des écoles ont retenu quinze ouvrages parmi les cent livres préférés du Centre national de la littérature pour la jeunesse, service de la Bibliothèque nationale de France. Albums, contes, documentaires et romans sont répartis par tranches d’âge, de la petite enfance aux 10-12 ans.

Ovide passe en sixième

Pour les élèves de CM2, un livre offert s’ajoute aux emprunts estivaux. Chacun a reçu un recueil réunissant six récits extraits des Métamorphoses d’Ovide, d’Écho et Narcisse au roi Midas, en passant par Persée et Méduse, Dédale et Icare ou Orphée et Eurydice.

Illustré par Alice Chemama, le volume comprend des jeux après chaque histoire. Des pistes pédagogiques, des enregistrements audio et des ressources destinées à accompagner la transition entre le CM2 et la 6e sont aussi proposés aux enseignants.

L’édition a été pensée comme « un livre dans lequel on peut écrire et jouer ». Une liberté inhabituelle avec un classique, mais pleinement assumée : « Écrire dans un livre, c’est aussi se l’approprier. » Le recueil cherche également à jeter des ponts entre les mythes antiques et les récits contemporains. « Celui qui a écrit les Métamorphoses se retrouve dans Percy Jackson. Il faut donner aux élèves les clés pour comprendre ces liens et leur montrer que les auteurs anciens ne sont pas morts. »

Selon Bertille de la Broise, 900.000 exemplaires ont été imprimés. Le texte a été traduit et modernisé pour de jeunes lecteurs, sans que le travail d’adaptation se transforme, assure-t-elle, en entreprise de découpage : « La volonté du ministre était de ne supprimer aucune phrase. »

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Le ministère prévoit d’ailleurs que l’ouvrage puisse être repris à la rentrée par les professeurs de français de 6e. De quoi prolonger les découvertes estivales sans réduire le livre à un devoir de vacances.

Deux campagnes, un même appétit

Partenaire de l’opération ministérielle, la Fnac mène en parallèle sa propre campagne nationale en faveur de la lecture. Les deux initiatives se croisent, sans se confondre, malgré un intention commune : Cet été, je lis! relève de l’Éducation nationale, tandis que « Une autre addiction est possible » constitue une campagne de l’enseigne, lancée en avril 2026.

Son mot d’ordre : redonner envie de lire sans désigner les écrans comme un ennemi à abattre. La campagne se veut, selon la Fnac, « joyeuse plutôt que culpabilisante » et « mobilisatrice plutôt qu’alarmiste ».

Pour Mathieu Barville, la participation à l’atelier des Ternes s’est ainsi imposée « assez naturellement », l’enseigne travaillant toute l’année avec les acteurs engagés dans « la promotion de la lecture, le plaisir de lire, la défense du livre et la découverte ». Même mesure lorsqu’il s’agit des pratiques numériques : « Tout est une question d’équilibre. Il faut l’aborder de manière pédagogique, plutôt que comme un combat. »

La Fnac annonce pour l’été 1.500 événements dans ses magasins, dont 80 % autour du livre. « L’accessibilité à la culture a toujours été dans l’ADN de la Fnac. » 

Le gâteau magique de Mathieu Barville

 

L'homme chargé de programmation national livre opte sans hésitation pour le Paris-Metz, qui, une fois mangé, lui donnerait le pouvoir de téléportation. Pas d’ubiquité ? « Non : la téléportation, ce serait vraiment le plus commode pour moi. » Et que trouve-t-on dans sa version du Paris-Metz ? « Trois macarons, avec une crème framboise et mirabelle. »

Une pâtisserie historique, puisqu’elle aurait été inventée à l’époque où le TGV a relié Paris à Metz, nous promet... ce Messin.

Le dessin pour dessert

Pendant que les adultes détaillent dispositifs, partenariats et stratégies, les enfants ont repris leurs crayons. Car après la rédaction de la recette vient son illustration, étape qu’Aurélie Gerlach regarde avec un plaisir manifeste. « Je ne suis pas autrice-illustratrice, mais je me rends compte que les enfants aiment beaucoup cette partie, parce qu’ils aiment dessiner, quel que soit leur âge. »

Le dessin offre surtout une autre porte d’entrée à ceux que les mots intimident davantage. « La partie dessin permet de rendre l’exercice très inclusif, y compris pour des enfants plus petits ou qui rencontrent des difficultés avec l’écriture. »

Sur le paperboard, les propositions récoltées au début de la séance sont restées visibles. Chacun peut y puiser, ajouter un ingrédient, inventer un pouvoir ou donner une forme à son gâteau. Du Métamuffin à L’immortarte, personne ne semble manquer de matière.

La recette, au fond, tient en peu de mots : « Faire en sorte que le livre semble accessible à chacun. »

L’arrivée du ministre Édouard Geffray n’impressionnera guère les apprentis patissiers littéraires : plus méticuleux que Cyril Lignac et Mercotte réunis, il s’est penché sur les recettes imaginées pour l’occasion. Verdict ? En vidéo :

Le plaisir de lire, une affaire de dopamine, comme le chocolat

Et puisque l'on parle de plaisir, à travers des gâteaux, autant évoquer la relation physiologique à cette sensation. Car le circuit cérébral, tel que le présente la neuropsychologue Sylvie Chokron, explique tout aussi bien pourquoi certains livres deviennent impossibles à refermer que les effets d'un carré de chocolat.

Invitée de Hugo Travers dans l’entretien L’ultime chance de sauver nos cerveaux ?, diffusé le 16 juin 2026 dans le podcast HugoDécrypte, elle avait amplement commenté cette relation.

Chaque nouvel événement du récit, explique-t-elle, peut entretenir le plaisir et l’attente de la suite : « Chaque page tournée libère de la dopamine, active le circuit de la récompense et fait que vous ne pouvez pas lâcher le livre. » Le mécanisme serait proche de celui mobilisé par « le chocolat, les séries, la lecture, les réseaux sociaux », autant d’expériences appréciées qui sollicitent ce même système. 

Mais le livre conserve, selon elle, une singularité : le lecteur reste actif. Contrairement à l’épisode suivant lancé automatiquement par une plateforme, c’est lui qui tourne la page et recherche sa « dose » suivante. Une forme de dépendance au plaisir, donc, mais nourrie par l’attention, l’imagination et l’action du lecteur.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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À Périgueux, une classe transforme Alice au pays des merveilles en aventure gourmande

Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.

16/11/2025, 10:52

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À quoi bon élever des enfants pour “leur faire manger du ramen dégueulasse” ?

Le Festival du livre gourmand de Périgueux, s’ouvrait sur deux démonstrations culinaires ont révélé des conceptions du goût aussi éloquentes que singulières. Un beurre miso présenté par le Parisien Simon Auscher et le fricando, recette de la Catalane Maria Nicolau. L’occasion de parler d’alimentation… autant que d’amour. 

15/11/2025, 11:07

Autres articles de la rubrique À la loupe

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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