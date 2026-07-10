À Strasbourg, la librairie Dinali fermera ses deux boutiques d’ici à la fin août

La fermeture a été annoncée le vendredi 26 juin dernier sur les réseaux sociaux de la librairie. Elle concerne les deux adresses exploitées par Dinali dans le centre-ville de Strasbourg. Six salariés travaillent actuellement au sein de l’entreprise.

D'après Actu Strasbourg, les comptes de la société sont déficitaires depuis trois ans. Durant cette période, les pertes ont progressivement réduit ses fonds propres. La poursuite de l’activité aurait donc nécessité de nouvelles ressources financières.

Thierry Goepp, parti à la retraite deux ans plus tôt, avait cessé de percevoir une rémunération afin d’alléger les dépenses de l’entreprise, explique DNA. Cette mesure n’a pas suffi à compenser l’augmentation des charges et des salaires. La baisse des achats de livres a également pesé sur les résultats.

Les gérants ont décidé d’arrêter l’activité avant que la situation financière ne conduise à une procédure de redressement judiciaire. La recherche d’un repreneur n’a pas abouti, la fermeture sera donc organisée progressivement au cours des deux prochains mois.

Deux mois pour écouler les derniers stocks

La boutique du passage de la Mésange sera la première à fermer, à la fin du mois de juillet. Le magasin de la Grand’Rue restera ouvert un mois supplémentaire. L’activité de Dinali prendra définitivement fin le 31 août.

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Toujours d'après DNA, environ 25.000 références sont encore présentes dans les deux librairies. Une réduction de 30 % est appliquée sur les ouvrages, à l’exception des nouveautés. Le déstockage doit se poursuivre jusqu’à la fermeture de chaque adresse.

Dinali avait ouvert sa première librairie en 1973 dans le passage de la Mésange. Jennifer et Thierry Goepp avaient repris l’entreprise 24 ans avant l’annonce de cette fermeture. La cessation d’activité mettra un terme à 53 années de présence de l’enseigne à Strasbourg.

Mise à jour 10/07, 15h

Contactée par ActuaLitté, Jennifer Goepp, cogérante de la librairie Dinali, explique que conserver une seule boutique aurait fragilisé l’autre, les distributeurs accordant leurs remises « principalement sur la base du volume ». Une reprise partielle a été envisagée avec un éditeur intéressé uniquement par la boutique de la Grand’Rue, mais « nous souhaitions céder la société dans son ensemble », précise-t-elle.

Le modèle mêlant livres neufs, d’occasion et à prix réduits restait, selon elle, « bien compris » par les clients et permettait d’élargir l’offre tout en améliorant les marges. La librairie constatait une fréquentation en hausse, mais un panier moyen en baisse.

Jennifer Goepp souligne enfin la disparition d’un « lieu d’écoute, de partage [et] de bienveillance ». Les gérants réfléchissent désormais, avec des acteurs locaux et des clients fidèles, à une nouvelle manière de s’engager en faveur du livre et de la culture, sans relation financière.

Photo : capture d'écran google maps

Par Ewen Berton

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