Panem et circenses : une dystopie politique au cœur de la Belgique

Ce projet est lancé en financement participatif avec la plateforme Ulule, pour permettre à mon roman d’exister dans sa première édition papier, avec un vrai travail sur l’objet, l’image, et l’accompagnement visuel.

Je suis écrivain et photographe belge. J’écris depuis que j’ai compris, à l’école, que les mots faisaient des phrases et que mes phrases pouvaient raconter quelque chose : des cours de français (il y a prescription, je faisais payer mes condisciples pour leur rédiger leurs textes), à la poésie, aux nouvelles, puis au Slam. Mes premières écritures de romans sont venues sur le tard.

Je me suis toujours intéressé à notre politique, mais au vu de ce qui se passe dans notre pays, du point de vue gouvernement social (une véritable catastrophe), j’ai eu le besoin d’écrire ce roman de politique-fiction.

Une véritable dystopie... si elle n’était pas en train de se jouer sous nos yeux. Pour sa rédaction, je me suis donné une gageure : écrire un chapitre par jour.

Résultat : 35 chapitres, 1 prologue et 1 épilogue en 37 jours. Avec un rebondissement final qui m’a surpris moi-même.

Ancien bibliothécaire, je me targue de connaître un peu le monde de l’édition et étant ce qu’il est, avec les jeunes ou nouveaux auteurs, je me suis tourné en premier lieu vers le financement participatif avec la plateforme Ulule pour donner une vie physique à mon roman.

Ce qui me permet aussi d’avoir des discussions intéressantes avec les lecteurs qui me suivent sur mes réseaux sociaux.

Les contreparties sont diverses. Reproduction numérotée de la photo de la couverture que j’ai réalisée. Différentes tailles. Reproduction de la photo entière dont une partie fait ma couverture. Recueil d’entames de chaque chapitre du roman proposant un fait politique de la Rome antique.

4e de couverture

« Belgique, dans un futur si proche qu’il en devient inquiétant. Le gouvernement fraîchement installé après deux années entières de paralysie budgétaire décide d’imposer une série de réformes aussi brutales qu’incompréhensibles.

Les subsides essentiels sont supprimés, les taxes se multiplient, et ce sont les citoyens à revenus moyens et modestes qui en portent le poids, tandis que les hauts salaires traversent la tempête sans être éclaboussés.

Lorsque même la nourriture se voit surtaxée... jusqu’aux frites, symbole national et que les loisirs, les jeux et la culture deviennent des privilèges, un grondement sourd monte du pays. Un sentiment d’injustice… une rage contenue.

Quand les premières protestations sont étouffées, émerge alors un groupe clandestin, déterminé à renverser la tendance sans recourir à la violence : Panem et Circenses. Leur nom, emprunté à la Rome antique, dénonce un gouvernement qui a oublié qu’un peuple affamé et privé de joie finit toujours par se réveiller.

Ils ne menacent pas. Ils ne frappent pas. Ils infiltrent. Ils exposent. Ils perturbent les rouages du pouvoir sans laisser la moindre empreinte.

Au cœur de ce mouvement, dans l’ombre, un homme, oublié, brisé par la vie, hanté par la faim de son enfance et par les injustices de son passé...

Un homme que personne n’attendait. Un homme qui s’est levé. Et qui connaît l’une des failles du système. Belgique, dans un futur si proche qu’il en devient inquiétant… qui pourrait être maintenant. »

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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