Yvon Le Men confie ses archives à la BnF

Né en 1953 à Tréguier, dans les Côtes-d’Armor, Yvon Le Men publie son premier recueil, Vie (P.J. Oswald), à 21 ans. Il reçoit alors le soutien de l’éditeur Pierre-Jean Oswald et des poètes Jean Malrieu, Xavier Grall et Guillevic. Son œuvre compte aujourd’hui plus de 70 titres.

La poésie d’Yvon Le Men se développe également dans sa pratique orale. Dès le début des années 1970, il récite ses textes devant des grévistes, des ouvriers et des militants. Il intervient notamment à Plémet en 1972 et à Plogoff en 1980.

En 1973, il rejoint Névénoé, une coopérative issue du renouveau de la musique bretonne et active jusqu’en 1980. Le collectif rassemble notamment Gérard Delahaye, Melaine Favennec, Annkrist, Kristen Nogues et Patrick Ewen. À la fin des années 1970, Yvon Le Men élargit son travail aux récits, aux romans et aux collaborations artistiques. Il travaille alors avec des musiciens, des photographes, des dessinateurs, des enseignants, des peintres et des metteurs en scène.

De Lannion à l’étranger

En 1992, Yvon Le Men crée à Lannion le festival « Il fait un temps de poème ». En 1997, il fonde une section consacrée à la poésie au festival « Étonnants voyageurs » de Saint-Malo. Ces activités le conduisent à rencontrer des écrivains de plusieurs pays.

Il se rend notamment au Liban, au Brésil, en Chine, en Bosnie-Herzégovine et au Niger. Ses déplacements nourrissent une partie de ses carnets, dont plusieurs ont été écrits en Chine, aux États-Unis et au Québec.

Les documents remis à la BnF comprennent des manuscrits et des dactylographies corrigées depuis Vie, publié en 1974, à Un soir d’avoir été, publié en 2025 (Éditions Bruno Doucey). Les différentes versions conservent les ratures, les hésitations et les corrections apportées pendant la rédaction. Certains carnets contiennent aussi des notes préparatoires pour Le Chemin de halage (Ubacs, 2003) et La Bretagne sans permis (Éditions Ouest-France, 2021).

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Les archives rendent également compte des échanges d’Yvon Le Men avec plusieurs lecteurs et écrivains proches. Les noms de Bernard Chambaz, Björn Larsson, Michel Le Bris et Christian Bobin figurent dans les dossiers. Le fonds rejoint les collections de poètes contemporains de la BnF, qui avaient accueilli les archives de Christian Bobin en 2024.

Crédits photo : © Murielle Szac - Ed.B.Doucey

Par Dépêche

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